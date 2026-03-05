  • Спортс
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»

Тарасова: не может быть такого, чтобы Лью не проходила допинг-контроль.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о критике в адрес американской фигуристки Алисы Лью в соцсетях.

Некоторые болельщики, в частности, подозревают чемпионку Милана-2026 в употреблении запрещенных препаратов.

«Как такую травлю можно считать адекватной? Не знаю, что она пишет в своих соцсетях. Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль. Лью должна была его пройти либо до старта, либо после», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
И у нее риталин... Капец
Ну тогда вопрос, откуда такая уверенность при прыжках снимается
Ведь это непосредственно вещество, способствующее концентрации ))
Тогда это Олимпиада еще более позорная
А говорили то, а говорили. Дескать эта безошибочность за счет позитива ))
Оказывается, легко быть позитивным, когда ты на допинге
Ответ Константин Лобандиевский
И у нее риталин... Капец Ну тогда вопрос, откуда такая уверенность при прыжках снимается Ведь это непосредственно вещество, способствующее концентрации )) Тогда это Олимпиада еще более позорная А говорили то, а говорили. Дескать эта безошибочность за счет позитива )) Оказывается, легко быть позитивным, когда ты на допинге
а в чем там ошибаться? в тройных прыжках? 🤡 а без таблеток она бы что со льда не вставала?)))
Ответ Константин Лобандиевский
И у нее риталин... Капец Ну тогда вопрос, откуда такая уверенность при прыжках снимается Ведь это непосредственно вещество, способствующее концентрации )) Тогда это Олимпиада еще более позорная А говорили то, а говорили. Дескать эта безошибочность за счет позитива )) Оказывается, легко быть позитивным, когда ты на допинге
Откуда инфа, что у нее риталин? Из комментариев?
интересно ТАТ вообще в курсе про ТИ, про Симону Байлз и т.п.?
Ответ Лакс
интересно ТАТ вообще в курсе про ТИ, про Симону Байлз и т.п.?
А вы в курсе, про большое число ТИ в нашем спорте? Или не в нашем? Например , Диана Девис озвучила астму.
Ответ missis-Zima
А вы в курсе, про большое число ТИ в нашем спорте? Или не в нашем? Например , Диана Девис озвучила астму.
Какое отношение Диана Дэвис имеет к нам?
Так и Байлз его проходила до Рио, а потом выяснилось, что не до конца
Ответ Anisu
Так и Байлз его проходила до Рио, а потом выяснилось, что не до конца
Байлз без своих таблеток, которые не смогли ей дать вовремя (канал перекрыли), так она вообще снялась сразу, т. к. до бревна даже дойти не смогла.
Ответ СемёнСемёныч
Байлз без своих таблеток, которые не смогли ей дать вовремя (канал перекрыли), так она вообще снялась сразу, т. к. до бревна даже дойти не смогла.
Семён Семёныч, я ж об этом))))
На допинг проходят все, только на выходе результаты интерпритируются по разному. Сколько занесут и как скажут там. Да и ТИ оформляются у них по блату. Только нас ограничивают во всём и допинг-тесты рассматриваются под микроскопом.
Ответ СемёнСемёныч
На допинг проходят все, только на выходе результаты интерпритируются по разному. Сколько занесут и как скажут там. Да и ТИ оформляются у них по блату. Только нас ограничивают во всём и допинг-тесты рассматриваются под микроскопом.
Типичный отечественный менталитет, когда надо оправдать собственные проколы - рассказывают, что это делается по блату, а не честно признать, что сами настолько отсталые и проф. непригодные, что даже разобраться в том, как оформить ТИ, не в состоянии
Ответ AgentSM
Типичный отечественный менталитет, когда надо оправдать собственные проколы - рассказывают, что это делается по блату, а не честно признать, что сами настолько отсталые и проф. непригодные, что даже разобраться в том, как оформить ТИ, не в состоянии
Нашим ТИ на риталин и прочие американские штучки не получить, т.к. у нас запрещено лечить психотропными веществами недоказанные заболевания. В этом и соль. Умение/неумение оформлять ТИ тут ни при чем.
Какой допинг-котроль? У неё же терапевтическое исключение по поводу СДВГ.
Ответ Андрей Андреев
Какой допинг-котроль? У неё же терапевтическое исключение по поводу СДВГ.
пруфы есть?)
Ответ Андрей Андреев
Какой допинг-котроль? У неё же терапевтическое исключение по поводу СДВГ.
Откуда инфа?
Я уже не могу видеть имя Алисы в ленте. Кроме нее чемпионов и призеров на этих играх не было, которых можно обсудить?
Какая разница, кто сколько раз его проходил?
Важно то, кому что разрешено.
Байлз тоже много раз его проходила.
А потом блажила "Йа за честный спорт".
Только вот за то, что она принимает, в большинстве стран мира - срок дают.
Фейспалм. Тарасова не знает что такое therapeutic use exemption? Да ладно.
Да и дело даже не в этом. Диагноз можно фальсифицировать, лишь правильно заполнив анкету. Лабораторная диагностика при СДВГ не работает.
Ответ Theodor Dobzhansky
Фейспалм. Тарасова не знает что такое therapeutic use exemption? Да ладно. Да и дело даже не в этом. Диагноз можно фальсифицировать, лишь правильно заполнив анкету. Лабораторная диагностика при СДВГ не работает.
Так потому что СДВГ - это в принципе не болезнь
Это врожденная ОТНОСИТЕЛЬНАЯ меньшая усидчивость по сравнению с "нормой". Только и всего
Это я сам как СДВГшник говорю )
Но да, это может мешать в жизни, особенно там где многое завязано на рутине и дисциплине
Ответ Константин Лобандиевский
Так потому что СДВГ - это в принципе не болезнь Это врожденная ОТНОСИТЕЛЬНАЯ меньшая усидчивость по сравнению с "нормой". Только и всего Это я сам как СДВГшник говорю ) Но да, это может мешать в жизни, особенно там где многое завязано на рутине и дисциплине
Ну как не болезнь.. Это нарушение работы мозга, причины чисто биологические. "Только относительно меньшая усидчивость"..? Вы какой-то странный СДВГ-шник...
Это проблема с выработкой норадреналина и дофамина, т е. с концентрацинй, планированием, мотивацией, поддержанием долгосрочного интереса, а значит трудности доводить дела до конца и много еще чего. Влияет на всю жизнь тотально. И если это не сильно мешает во взрослом возрасте, значит человек подстроил свою жизнь под эту "особенность" или сидит на лекарствах(но это не в РФ) Но говорить что совсем не мешает и не влияет - это не правда.

И "таблетки от СДВГ" не делают из СДВГ-шника сверхчеловека, с суперконцентрацией, супер целеустремлённостью, всегда в хорошем настроении и тд Он просто становится ближе к норме.
Риталин помогает вдохновляет.
Ответ Зулфира Мухаметшина
Риталин помогает вдохновляет.
Окуда знаете?
Все америкосы принимают
