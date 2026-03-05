Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»

Тарасова: не может быть такого, чтобы Лью не проходила допинг-контроль.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о критике в адрес американской фигуристки Алисы Лью в соцсетях.

Некоторые болельщики, в частности, подозревают чемпионку Милана-2026 в употреблении запрещенных препаратов.

«Как такую травлю можно считать адекватной? Не знаю, что она пишет в своих соцсетях. Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль. Лью должна была его пройти либо до старта, либо после», – сказала Тарасова.