Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о критике в адрес американской фигуристки Алисы Лью в соцсетях.
Некоторые болельщики, в частности, подозревают чемпионку Милана-2026 в употреблении запрещенных препаратов.
«Как такую травлю можно считать адекватной? Не знаю, что она пишет в своих соцсетях. Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль. Лью должна была его пройти либо до старта, либо после», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Ну тогда вопрос, откуда такая уверенность при прыжках снимается
Ведь это непосредственно вещество, способствующее концентрации ))
Тогда это Олимпиада еще более позорная
А говорили то, а говорили. Дескать эта безошибочность за счет позитива ))
Оказывается, легко быть позитивным, когда ты на допинге
Важно то, кому что разрешено.
Байлз тоже много раз его проходила.
А потом блажила "Йа за честный спорт".
Только вот за то, что она принимает, в большинстве стран мира - срок дают.
Да и дело даже не в этом. Диагноз можно фальсифицировать, лишь правильно заполнив анкету. Лабораторная диагностика при СДВГ не работает.
Это врожденная ОТНОСИТЕЛЬНАЯ меньшая усидчивость по сравнению с "нормой". Только и всего
Это я сам как СДВГшник говорю )
Но да, это может мешать в жизни, особенно там где многое завязано на рутине и дисциплине
Это проблема с выработкой норадреналина и дофамина, т е. с концентрацинй, планированием, мотивацией, поддержанием долгосрочного интереса, а значит трудности доводить дела до конца и много еще чего. Влияет на всю жизнь тотально. И если это не сильно мешает во взрослом возрасте, значит человек подстроил свою жизнь под эту "особенность" или сидит на лекарствах(но это не в РФ) Но говорить что совсем не мешает и не влияет - это не правда.
И "таблетки от СДВГ" не делают из СДВГ-шника сверхчеловека, с суперконцентрацией, супер целеустремлённостью, всегда в хорошем настроении и тд Он просто становится ближе к норме.