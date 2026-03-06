593

⛸️ Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка победила, Плескачева – 2-я, Смагина – 3-я

София Дзепка победила в финале юниорского Гран-при России.

6 марта девушки представили произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержала София Дзепка.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)

Челябинск

Девушки

Итоговое положение

1. София Дзепка – 223,55

2. Лидия Плескачева – 207,84

3. Софья Смагина – 204,43

4. Алена Принева – 202,66

5. Виктория Стрельцова – 200,41

6. Арина Ореховская – 199,67

7. София Сарновская – 196,14

8. Майя Сарафанова – 191,56

9. Диана Мильто – 187,16

10. Елизавета Лабутина – 181,73

11. Агата Морозова – 169,19

12. Агата Петрова – 165,25

Произвольная программа

1. София Дзепка – 150,64

2. Лидия Плескачева – 144,85

3. Софья Смагина – 140,00

4. София Сарновская – 137,26

5. Алена Принева – 134,80

6. Арина Ореховская – 133,51

7. Виктория Стрельцова – 129,19

8. Майя Сарафанова – 126,25

9. Диана Мильто – 122,75

10. Елизавета Лабутина – 120,01

11. Агата Морозова – 113,41

12. Агата Петрова – 107,39

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Дзепка. И эту красоту не видит мир. Мир, мне тебя жаль
Давайте еще раз вспомним самым добрым словом Александра Гришина. Нам вас очень не хватает...
Ответ Призрачный триксель
Давайте еще раз вспомним самым добрым словом Александра Гришина. Нам вас очень не хватает...
Я на каждом соревновании вспоминаю Александра. Человек, которого невозможно заменить. Жаль, он нас уже не услышит.
Софию с честнейшей победой, рада за Плескачеву и Смагину. Если объективно самые врозлые программы и их презентация первая у Софии, вторая у Лидии. Очень очаровала целеустремленностью Смагина, упорная, задачу поставила, выполняет. Очень классная Ореховская, ТШ Оренбурга просто волшебники, доработают ультра си , при чем самые крутые, плюс девочка мягкая, пластичная
Ответ galik55
Софию с честнейшей победой, рада за Плескачеву и Смагину. Если объективно самые врозлые программы и их презентация первая у Софии, вторая у Лидии. Очень очаровала целеустремленностью Смагина, упорная, задачу поставила, выполняет. Очень классная Ореховская, ТШ Оренбурга просто волшебники, доработают ультра си , при чем самые крутые, плюс девочка мягкая, пластичная
в Оренбурге в эпоху ТЩК еще каталась Валерия Шульская, красивые у нее платья были и катание очень неплохое
Ответ Ольга Богданова
в Оренбурге в эпоху ТЩК еще каталась Валерия Шульская, красивые у нее платья были и катание очень неплохое
Согласна
Огромные поздравления Лиде и Софии! Шикарные девы! Как здорово, что они выходят во взрослые!

Оценки Ореховской, которая с квадфлипом и квадлутцем проигрывает падающей Приневой не понятны от слова совсем.
Ответ Zhuuuzhik
Огромные поздравления Лиде и Софии! Шикарные девы! Как здорово, что они выходят во взрослые! Оценки Ореховской, которая с квадфлипом и квадлутцем проигрывает падающей Приневой не понятны от слова совсем.
Поддерживаю. Ореховскую резали мизерными надбавками безбожно.
Третье место должно было быть у неё.
Ответ Kovka Gnutik
Поддерживаю. Ореховскую резали мизерными надбавками безбожно. Третье место должно было быть у неё.
Да,совсем не понял почему Ореховская-хотя бы не 4-ая....
Обалдеть, столько классных юниорок, а в сборной опять Петрова 🤦🏻‍♀️ ну нет слов
Вообще непривычно видеть спад в ТШТ на юниорском уровне.
Стрельцова нестабильна
Принёва не вывозит квад и топом не считается, никто её как Петрову не пытается продвигать в качестве катальщицы с высокими ГОЕ и компами, хотя она их и заслуживает.
Лукашева ушла и ничего хорошего
Есть сильная Андреева, но сезон пропускает, дальше ещё непонятно, что.
С Базылюк непонятно, что происходит. То катает с одним заваленным квадом, то вообще не выходит на лёд. 3А уже не помню, когда был.
У Стоцкой Шляттер, будь он неладен
Понятно, что есть там мелкие дети, которые в юниоры перейдут и будут там успешны в следующем сезоне, может быть.
Но блин куча талантов, а результаты то неважные.
Ответ Defender64
Вообще непривычно видеть спад в ТШТ на юниорском уровне. Стрельцова нестабильна Принёва не вывозит квад и топом не считается, никто её как Петрову не пытается продвигать в качестве катальщицы с высокими ГОЕ и компами, хотя она их и заслуживает. Лукашева ушла и ничего хорошего Есть сильная Андреева, но сезон пропускает, дальше ещё непонятно, что. С Базылюк непонятно, что происходит. То катает с одним заваленным квадом, то вообще не выходит на лёд. 3А уже не помню, когда был. У Стоцкой Шляттер, будь он неладен Понятно, что есть там мелкие дети, которые в юниоры перейдут и будут там успешны в следующем сезоне, может быть. Но блин куча талантов, а результаты то неважные.
Бывают трудные времена, без них никуда.
Ответ Defender64
Вообще непривычно видеть спад в ТШТ на юниорском уровне. Стрельцова нестабильна Принёва не вывозит квад и топом не считается, никто её как Петрову не пытается продвигать в качестве катальщицы с высокими ГОЕ и компами, хотя она их и заслуживает. Лукашева ушла и ничего хорошего Есть сильная Андреева, но сезон пропускает, дальше ещё непонятно, что. С Базылюк непонятно, что происходит. То катает с одним заваленным квадом, то вообще не выходит на лёд. 3А уже не помню, когда был. У Стоцкой Шляттер, будь он неладен Понятно, что есть там мелкие дети, которые в юниоры перейдут и будут там успешны в следующем сезоне, может быть. Но блин куча талантов, а результаты то неважные.
Комментарий скрыт
Ореховская просто героиня, умница. И большое уважение тренерам, что смогли ее подготовить. Но ей ставили такие смешные GOE, порезали все, что можно
Ответ elkagreenspiral
Ореховская просто героиня, умница. И большое уважение тренерам, что смогли ее подготовить. Но ей ставили такие смешные GOE, порезали все, что можно
Лидеров страхуют. В первый раз что ли??((((
Ответ Леличек
Лидеров страхуют. В первый раз что ли??((((
Лидеров или Принёву?
Девочки нас сегодня побпловали россыпью ультра си, но просто удивил штаб Оренбурга, молодцы поставили и КП и ПП замечательную, плюс девочку подготовили и как подготовили. Удачи и побед и ТШ и Ореховской
Ответ galik55
Девочки нас сегодня побпловали россыпью ультра си, но просто удивил штаб Оренбурга, молодцы поставили и КП и ПП замечательную, плюс девочку подготовили и как подготовили. Удачи и побед и ТШ и Ореховской
Ореховскую просто бесстыдно отсудили, должна быть с бронзой. А то и с серебром.
Ответ galik55
Девочки нас сегодня побпловали россыпью ультра си, но просто удивил штаб Оренбурга, молодцы поставили и КП и ПП замечательную, плюс девочку подготовили и как подготовили. Удачи и побед и ТШ и Ореховской
Поддерживаю комментарий.
Что Арина творит, первая фигуристка в этом сезоне, если не ошибаюсь, приземлившая два старших четверных. И это девочка из региона!
Сегодня было много хороших прокатов👍 Софию и ее тренерский штаб с заслуженной победой. Третий сезон любуюсь этой фигуристкой. Поздравляю Лиду и Светлану Панову с серебром, Софью и Давыдова с бронзой. Удивила старшими квадами Арина, браво оренбургской школе👏Сарновская молодец, доказала, что не Леной Костылевой [единой] живет АП. ТШТ начал сдавать лидирующие позиции по юниоркам. У меня возникло впечатление, что Этери в этом сезоне немного отстранилась от работы, не горит таким же энтузиазмом как в прошлые годы. Как будто настал момент выгорания, или на нее сильно повлияло отстранение наших спортсменов от международных стартов. В квады Алены уже не верится, а Вике нужен контент попроще. Девочке только 13 лет. Зачем ей пять у-си в пп?
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Сегодня было много хороших прокатов👍 Софию и ее тренерский штаб с заслуженной победой. Третий сезон любуюсь этой фигуристкой. Поздравляю Лиду и Светлану Панову с серебром, Софью и Давыдова с бронзой. Удивила старшими квадами Арина, браво оренбургской школе👏Сарновская молодец, доказала, что не Леной Костылевой [единой] живет АП. ТШТ начал сдавать лидирующие позиции по юниоркам. У меня возникло впечатление, что Этери в этом сезоне немного отстранилась от работы, не горит таким же энтузиазмом как в прошлые годы. Как будто настал момент выгорания, или на нее сильно повлияло отстранение наших спортсменов от международных стартов. В квады Алены уже не верится, а Вике нужен контент попроще. Девочке только 13 лет. Зачем ей пять у-си в пп?
Тогда ее нужно учить кататься, но тшт все давит на прыжки, которые пропадут к 18 все равно. Вон от отчаяния уже Трусову достали из загашника. Все никак не поймут, что время уже другое и так, как раньше не работает.
Ответ Den3Lo
Тогда ее нужно учить кататься, но тшт все давит на прыжки, которые пропадут к 18 все равно. Вон от отчаяния уже Трусову достали из загашника. Все никак не поймут, что время уже другое и так, как раньше не работает.
Не знаю, сколько труда надо вложить в Стрельцову, чтобы научить её кататься... Там, к сожалению, реально, кроме прыжков ничего нет...
