⛸️ Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка победила, Плескачева – 2-я, Смагина – 3-я
6 марта девушки представили произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержала София Дзепка.
Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)
Челябинск
Девушки
Итоговое положение
1. София Дзепка – 223,55
2. Лидия Плескачева – 207,84
3. Софья Смагина – 204,43
4. Алена Принева – 202,66
5. Виктория Стрельцова – 200,41
6. Арина Ореховская – 199,67
7. София Сарновская – 196,14
8. Майя Сарафанова – 191,56
9. Диана Мильто – 187,16
10. Елизавета Лабутина – 181,73
11. Агата Морозова – 169,19
12. Агата Петрова – 165,25
Произвольная программа
1. София Дзепка – 150,64
2. Лидия Плескачева – 144,85
3. Софья Смагина – 140,00
4. София Сарновская – 137,26
5. Алена Принева – 134,80
6. Арина Ореховская – 133,51
7. Виктория Стрельцова – 129,19
8. Майя Сарафанова – 126,25
9. Диана Мильто – 122,75
10. Елизавета Лабутина – 120,01
11. Агата Морозова – 113,41
12. Агата Петрова – 107,39
Оценки Ореховской, которая с квадфлипом и квадлутцем проигрывает падающей Приневой не понятны от слова совсем.
Третье место должно было быть у неё.
Стрельцова нестабильна
Принёва не вывозит квад и топом не считается, никто её как Петрову не пытается продвигать в качестве катальщицы с высокими ГОЕ и компами, хотя она их и заслуживает.
Лукашева ушла и ничего хорошего
Есть сильная Андреева, но сезон пропускает, дальше ещё непонятно, что.
С Базылюк непонятно, что происходит. То катает с одним заваленным квадом, то вообще не выходит на лёд. 3А уже не помню, когда был.
У Стоцкой Шляттер, будь он неладен
Понятно, что есть там мелкие дети, которые в юниоры перейдут и будут там успешны в следующем сезоне, может быть.
Но блин куча талантов, а результаты то неважные.