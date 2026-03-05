Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»

Фигурист Лазарев: не был уверен, что откатаю короткую в финале Гран-при чисто.

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при среди юниоров в Челябинске (1-е место).

«Всегда очень много работаем над короткой программой с хореографом, раскатываемся, чтобы занимать все поле своей программой. Сегодня не был уверен, что откатаю ее чисто, сегодня опять все было не слава богу (смеется).

Утром переезжал из одного отеля в другой, потому что от того сюда ехать 40 минут. Мне это не понравилось утром (смеется). Переезжал в перерыве. Жеребьевки не было, поэтому костюм не забыл.

Пока не еду на автомате, после тройного акселя стараюсь максимально себя отпустить, потому что о тройных прыжках не должен задумываться. Сюжет есть в голове, но я пытаюсь расслабиться и кататься на скорости. В начале сезона ощущал по ходу программы, что я просто не еду.

Эта программа не надоедает, она одна из моих любимых, мне все говорят, что она мне очень подходит. Она связана с морем, моя фан-группа подбирает игрушки в тематику моря. На первенстве России кидали надувные круги для плавания, морские коньки, звезды, акулы, крабы. Стараюсь забирать все в Москву, но с первенства не смог, там было три мешка», – сказал Лазарев.