Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»

Тутберидзе рассказала, ограничивает ли себя в еде.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о подходе к питанию.

В феврале Тутберидзе присутствовала на Олимпиаде в Милане как член грузинской делегации.

«Там очень вкусные сыры, и мне этого достаточно. Паста и пицца были, конечно, это же Италия!» – сказала Тутберидзе.

Также тренер ответила на вопрос, ограничивает ли она себя в еде.

«Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу. Ты бережешь себя и ограничиваешь каждый день. Каждое утро я начинаю с взвешивания, всегда контролирую свой вид. Я и спортсменам советую каждый день. Когда ты видишь свой вес каждый день, легко можешь себя контролировать. Можешь что-то съесть или наоборот.

Утром я всегда ем обычный творог «Агуша». Люблю его. Но дома не ем почти. И колбаска всегда должна быть. Я не ем сладкое, потому что сразу хочется опять колбаски. Когда я приезжаю к дочке, у нее всегда есть чипсы. Я приезжаю, открываю пачку и говорю: «Диана, я себя спасаю». Сама я себе никогда не покупаю чипсы», – добавила Тутберидзе.

Мне нравится её честность!)
Ответ Маргарита В Сафронова
Мне нравится её честность!)
Наговорить можно что угодно.
Ответ Маргарита В Сафронова
Мне нравится её честность!)
закусывай
А что, идея для боди-хоррора в духе "Субстанции": Этери Георгиевна вселяется в тело соперницы и объедается))
Ответ Mariaku
А что, идея для боди-хоррора в духе "Субстанции": Этери Георгиевна вселяется в тело соперницы и объедается))
ну так, она на этот фильм и ссылается)
О, приперлись неведомые ники.
Молодец ЭГ, какая сила воли.
Соблюдает себя прекрасно, конечно.
Количество мужиков в комментариях, желающих рассказать женщине 50+ в отличной форме, как ей следить за собой, впечатляет. Мальчики, вам такая все равно не перепадет. Живите с женами 80 с гаком. Они ежедневно точно не взвешиваются. И все ваши
Ответ Вести Новосибирск
Количество мужиков в комментариях, желающих рассказать женщине 50+ в отличной форме, как ей следить за собой, впечатляет. Мальчики, вам такая все равно не перепадет. Живите с женами 80 с гаком. Они ежедневно точно не взвешиваются. И все ваши
++++++++++!
Молодец Этери, она пример своим ученикам!
Вот просто, респект’
А у меня вот тело соперницы :))) никак не могу отказаться от пирожков :(
Завидуююююю какая сила воли!!!
Ответ Marenka07
Молодец Этери, она пример своим ученикам! Вот просто, респект’ А у меня вот тело соперницы :))) никак не могу отказаться от пирожков :( Завидуююююю какая сила воли!!!
Ученикам не 50 лет. У них организм растет и формируется
Ответ Marenka07
Молодец Этери, она пример своим ученикам! Вот просто, респект’ А у меня вот тело соперницы :))) никак не могу отказаться от пирожков :( Завидуююююю какая сила воли!!!
Для липницкой отличный пример был😁
Посмотришь на Этери и понимаешь, что эта женщина себя любит. Это очень важно, и на самом деле мало зависит от финансовых возможностей. Хотя с такими возможностями конечно же любить себя приятнее) Но не жрать по ночам и следить за своим внешним видом может каждая, было бы желание.
Великая Этери! Человечище!- по выражению Сергея Дудакова.
Утром я всегда ем обычный творог «Агуша». Люблю его. Но дома не ем почти. - это как??

Не ем сладкое, потому что опять хочется колбаски, но колбаска всегда есть. - Такая противоречивая Этери Георгиевна.

Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу. - интересно, кто её соперница?:))
Ответ Zhuuuzhik
Утром я всегда ем обычный творог «Агуша». Люблю его. Но дома не ем почти. - это как?? Не ем сладкое, потому что опять хочется колбаски, но колбаска всегда есть. - Такая противоречивая Этери Георгиевна. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу. - интересно, кто её соперница?:))
Федченко
Ответ lika11
Федченко
Ах оставьте)) не такого полета птица Федченко.
А я не понимаю, чего все в комментариях восторженно аплодируют. Это же очевидно нездоровые отношения с едой, когда в каждой калории видишь врага. Особенно тревожно, когда понимаешь, что этот человек с детьми работает – со спортсменками, которых не морить голодом надо, как Щербакову и Липницкую, а учить их сбалансированно питаться, чтобы телу хватало энергии, костям кальция, а мышцам белка
Ответ yellopechen
А я не понимаю, чего все в комментариях восторженно аплодируют. Это же очевидно нездоровые отношения с едой, когда в каждой калории видишь врага. Особенно тревожно, когда понимаешь, что этот человек с детьми работает – со спортсменками, которых не морить голодом надо, как Щербакову и Липницкую, а учить их сбалансированно питаться, чтобы телу хватало энергии, костям кальция, а мышцам белка
Анерексия Липницкой заслуга Урманова. От Этери уходила вполне себе девочка со щечками в поре пубертата, у Лешеньки за полгода стала скелетиком
Какой смысл каждый день взвешиваться девушке/женщине? Там в течение месячного цикла идут колебания из-за гормональных перепадов. Да и в целом много есть нюансов, почему вес может внезапно вырасти или упасть.
Сейчас есть куча современных рекомендаций, что взвешиваться нужно не чаще раза в неделю, чтобы на эти колебания параноидально не реагировать
Ответ Света Бунякина
Какой смысл каждый день взвешиваться девушке/женщине? Там в течение месячного цикла идут колебания из-за гормональных перепадов. Да и в целом много есть нюансов, почему вес может внезапно вырасти или упасть. Сейчас есть куча современных рекомендаций, что взвешиваться нужно не чаще раза в неделю, чтобы на эти колебания параноидально не реагировать
Если есть склонность к отёкам, то вполне можно и каждое утро. Если есть прибавка, то возможно жидкость лишняя
