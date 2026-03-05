Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»

Тутберидзе рассказала, ограничивает ли себя в еде.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о подходе к питанию.

В феврале Тутберидзе присутствовала на Олимпиаде в Милане как член грузинской делегации.

«Там очень вкусные сыры, и мне этого достаточно. Паста и пицца были, конечно, это же Италия!» – сказала Тутберидзе.

Также тренер ответила на вопрос, ограничивает ли она себя в еде.

«Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу. Ты бережешь себя и ограничиваешь каждый день. Каждое утро я начинаю с взвешивания, всегда контролирую свой вид. Я и спортсменам советую каждый день. Когда ты видишь свой вес каждый день, легко можешь себя контролировать. Можешь что-то съесть или наоборот.

Утром я всегда ем обычный творог «Агуша». Люблю его. Но дома не ем почти. И колбаска всегда должна быть. Я не ем сладкое, потому что сразу хочется опять колбаски. Когда я приезжаю к дочке, у нее всегда есть чипсы. Я приезжаю, открываю пачку и говорю: «Диана, я себя спасаю». Сама я себе никогда не покупаю чипсы», – добавила Тутберидзе.