Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»

Тутберидзе: Загитову нужно было выводить серьезно, а с Медведевой шутили.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о подходах к работе с Алиной Загитовой и Евгений Медведевой.

«В быту, в обычной жизни, в работе всегда шутим. Так все проще воспринимается. Алину Загитову нужно было выводить предельно серьезно, с серьезными, строгими лицами. (Тренер-хореограф) Даниил Маркович Глейхенгауз ее впервые повез на соревнования, я смотрю это онлайн, вижу, как они выходят к бортику и шутят. Вижу, что она смеется, он ей что-то говорит. Я думаю – неправильно это, не надо. И Алина наошибалась, откатала короткую программу без каскада. Позвонила Даниилу, сказала: все неправильно, делай строгое лицо. Он сделал – и произвольную она чисто откатала.
 
А с Женей Медведевой наоборот. Всегда шутки, диалог о чем-то другом. Легко и просто всегда было. Разные спортсмены по-разному концентрируются. Алина выходила с шутками и непонятными мыслями, а Женя, наоборот, отвлекалась», – сказала Тутберидзе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Непонятные мысли Загитовой. Начало
Ответ agentkuper
Непонятные мысли Загитовой. Начало
Как зарождались Алинизмы...
То, что с Женей Этери было легко, всегда было заметно. Больше никогда не видела на её лице такую счастливую улыбку, как в те годы, когда они сидели в Кис-энд-край рядом.
Ответ Светлана М
То, что с Женей Этери было легко, всегда было заметно. Больше никогда не видела на её лице такую счастливую улыбку, как в те годы, когда они сидели в Кис-энд-край рядом.
Так и сейчас не особо что изменилось , видео с постановки номера к шоу тому пример , веселятся , дурачатся , сплошной позитив и креатив !
Ответ Светлана М
То, что с Женей Этери было легко, всегда было заметно. Больше никогда не видела на её лице такую счастливую улыбку, как в те годы, когда они сидели в Кис-энд-край рядом.
Да, именно Женю Этери любила больше всех. Ни Юлю ни Алину ни ТЩК.. никого она так не любила ни до ни после. Тем больнее что именно Женя тогда так с ней поступила и предала
Так непонятные мысли Загитову и не отпустили ))) а шутки ушли в небытие .
Ответ Mari Gams
Так непонятные мысли Загитову и не отпустили ))) а шутки ушли в небытие .
До сих пор никто не понимает, что к чему и почему))) а шутки Жени переформатировались и радуют теперь нас во влогах и в соцсетях))
Ответ Mari Gams
Так непонятные мысли Загитову и не отпустили ))) а шутки ушли в небытие .
Да, Алина не понятая и не принятая особенно здесь. Но добиться отличных результатов и в спорте и в жизни это ей не помешало)
Женя всегда музыку слушала через наушники, отвлекалась от мыслей и оценок других
Я даже не удивляюсь,что с Женей в работе было легко и просто)
Ответ Аленка_76
Я даже не удивляюсь,что с Женей в работе было легко и просто)
Только потом медведева наговорила много разной чуши. Лицемерка медведева.
Ответ private dancer
Только потом медведева наговорила много разной чуши. Лицемерка медведева.
Пример проведёте или просто набросить решил, как всегда?
Для каждой ученицы свой подход, очень тонкие психологические настройки. ТШТ хорошо справляются.
Ответ Маргарита В Сафронова
Для каждой ученицы свой подход, очень тонкие психологические настройки. ТШТ хорошо справляются.
Да,молодцы
А я вот помню ЧЕ2019 в Минске. На тренировке с Дудаковым перед КП - спокойное рабочее общение (видела с трибуны). Потом на видео было - Алина с Глейхом шутили, смеялись. КП хорошо откатала. Приехала ЭТ и устроила разнос на тренировке (было видео в сети). В ПП неудача. И помню, как Загитова выходила на ПП на Финале ГП в последний раз на соревнованиях. Взгляд ЭТ и взгляд Алины не забыть. Результат тоже все помним.
Ответ elenaza
А я вот помню ЧЕ2019 в Минске. На тренировке с Дудаковым перед КП - спокойное рабочее общение (видела с трибуны). Потом на видео было - Алина с Глейхом шутили, смеялись. КП хорошо откатала. Приехала ЭТ и устроила разнос на тренировке (было видео в сети). В ПП неудача. И помню, как Загитова выходила на ПП на Финале ГП в последний раз на соревнованиях. Взгляд ЭТ и взгляд Алины не забыть. Результат тоже все помним.
Комментарий скрыт
Ответ elenaza
А я вот помню ЧЕ2019 в Минске. На тренировке с Дудаковым перед КП - спокойное рабочее общение (видела с трибуны). Потом на видео было - Алина с Глейхом шутили, смеялись. КП хорошо откатала. Приехала ЭТ и устроила разнос на тренировке (было видео в сети). В ПП неудача. И помню, как Загитова выходила на ПП на Финале ГП в последний раз на соревнованиях. Взгляд ЭТ и взгляд Алины не забыть. Результат тоже все помним.
что же там случилось на том знаменитом фгп, что аж мать Загитовой срочно вызвали и она прилетела? какая-то адская психическая истерика или что?
Люди разные. Кому-то нужно помогать собираться. А кто-то сам себя настолько в собранном состоянии держит, что другие просто не нужны. По Жене всегда было видно, что очень собранный и сконцентрированный человек. Ее настраивать не надо. Сама все сделает. Можно и пошутить)
Ответ Ксения Кудашкина
Люди разные. Кому-то нужно помогать собираться. А кто-то сам себя настолько в собранном состоянии держит, что другие просто не нужны. По Жене всегда было видно, что очень собранный и сконцентрированный человек. Ее настраивать не надо. Сама все сделает. Можно и пошутить)
А куда делась концентрация после перехода к Орсеру? Если все сама и настрой от Этери не нужен отчего же так много валялась?
Ответ Туц
А куда делась концентрация после перехода к Орсеру? Если все сама и настрой от Этери не нужен отчего же так много валялась?
А Загитова не валялась? Забыли сколько лет было Жене и сколько Алине? В 17 Алина в шоу ушла, а Женя ЧМ выиграла
Женя как человек проще))мне кажется к ней и подход не нужен чтобы подстраиваться..
Ответ Hwanrina
Женя как человек проще))мне кажется к ней и подход не нужен чтобы подстраиваться..
Комментарий скрыт
Ответ Hwanrina
Женя как человек проще))мне кажется к ней и подход не нужен чтобы подстраиваться..
Женя легче, она контактна и дружелюбна.
Простота - это совсем другое)
Куда уж Жене до трижды накрученной лучшей ведущей)
