Этери Тутберидзе: «Лью наслаждается моментом – этого не хватает нашим спортсменам. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть»

Тутберидзе: наши спортсмены не умеют быть благодарными за то, что у них есть.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, чем российские спортсмены отличаются от американки Алисы Лью , победившей на Олимпиаде-2026.

«Никто не едет [на соревнования] за золотой медалью, все едут показать просто свой контент. Это и показала Лью. Это не новость, это правильный подход. То, что отличает ее от всех, – она наслаждается моментом происходящего. Она и маленькая такая была, в быту тоже очень обычная.

Этого не хватает нашим спортсменам. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть. Часто говорят, как им трудно. Но эти дети – избранные и должны быть благодарны. Хотя на тренировках они якобы бедные и несчастные, с таким лицом и приходят заниматься. В этом отличие.

Алиса рада тому, что есть. А наши будто преодолевают и страдают. Пусть посидят в школе до 16:00 и посмотрят, легче ли. И об этом никто не будет знать, в отличие от фигурного катания. Наверняка сейчас начнется хейт. Мне всегда говорят, что я должна быть выше этого. А я отвечаю, что я и так [ростом] 178 см», – сказала Тутберидзе.

Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью