  • Этери Тутберидзе: «Лью наслаждается моментом – этого не хватает нашим спортсменам. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть»
265

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, чем российские спортсмены отличаются от американки Алисы Лью, победившей на Олимпиаде-2026.

«Никто не едет [на соревнования] за золотой медалью, все едут показать просто свой контент. Это и показала Лью. Это не новость, это правильный подход. То, что отличает ее от всех, – она наслаждается моментом происходящего. Она и маленькая такая была, в быту тоже очень обычная.

Этого не хватает нашим спортсменам. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть. Часто говорят, как им трудно. Но эти дети – избранные и должны быть благодарны. Хотя на тренировках они якобы бедные и несчастные, с таким лицом и приходят заниматься. В этом отличие.

Алиса рада тому, что есть. А наши будто преодолевают и страдают. Пусть посидят в школе до 16:00 и посмотрят, легче ли. И об этом никто не будет знать, в отличие от фигурного катания. Наверняка сейчас начнется хейт. Мне всегда говорят, что я должна быть выше этого. А я отвечаю, что я и так [ростом] 178 см», – сказала Тутберидзе.

Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
logoсборная США
logoАлиса Лью
Так они страдают и "несчастные", потому что с детства их тренеры хреначут, не руками, так морально
Не то сделаешь - вылетишь из обоймы.
Вон, Петросян боится слово лишнее сказать.
Спорт в России не для улыбок, "хрен ли улыбаешься, работай"
Что-то в мире неизменно, на дворе 2026-й, Тутберидзе продолжает жаловаться на неблагодарных учениц… Напомню, Петросян отказывалась говорить о трудностях в подготовке, потому что боялась, что ей может влететь. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, от кого. И эта женщина смеет упрекать своих девочек в отсутствии жизнерадостности, как у Алисы? Поразительная циничность.
Ответ EmperorNazer
Что-то в мире неизменно, на дворе 2026-й, Тутберидзе продолжает жаловаться на неблагодарных учениц… Напомню, Петросян отказывалась говорить о трудностях в подготовке, потому что боялась, что ей может влететь. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, от кого. И эта женщина смеет упрекать своих девочек в отсутствии жизнерадостности, как у Алисы? Поразительная циничность.
Не про себя Тутберидзе говорит. Да это дорого заниматься ФК, но нет ни одной страны, где это было бы так доступно. Это на себе надо прочувствовать, чтобы понять. Люди сами выбрали капитализм, но в нашей стране занятия профессиональным спортом доступны как нигде. А тем более для сборников любых Федераций.
Ответ EmperorNazer
Что-то в мире неизменно, на дворе 2026-й, Тутберидзе продолжает жаловаться на неблагодарных учениц… Напомню, Петросян отказывалась говорить о трудностях в подготовке, потому что боялась, что ей может влететь. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, от кого. И эта женщина смеет упрекать своих девочек в отсутствии жизнерадостности, как у Алисы? Поразительная циничность.
Ну как же Адель без олимпийской медали приехала назад,великая тренерша недовольна.
Хотя на тренировках они якобы бедные и несчастные, с таким лицом и приходят заниматься. Алиса рада тому, что есть. А наши будто преодолевают и страдают.

хмммм интересно почему это так?🧐😟 как же это так получилось?😩😮‍💨🤯 блин, Тутберидзе такая смешная всё-таки
Ответ tdizzle
Хотя на тренировках они якобы бедные и несчастные, с таким лицом и приходят заниматься. Алиса рада тому, что есть. А наши будто преодолевают и страдают. хмммм интересно почему это так?🧐😟 как же это так получилось?😩😮‍💨🤯 блин, Тутберидзе такая смешная всё-таки
объясните)
Ответ bezsugar
объясните)
ну кажется немного странным создавать культ преодоления и страдания во имя высоких результатов, а потом жаловаться, что спортсмены страдают и преодолевают, а не катаются в своё удовольствие.
Тутберидзе выгнала бы Лью, потому что толстая и ленивая! Никаких наслаждающихся у неё не может быть априори.
Ответ azure
Тутберидзе выгнала бы Лью, потому что толстая и ленивая! Никаких наслаждающихся у неё не может быть априори.
+
наши не будто преодолевают, а так и есть. на них постоянно навешивают ожидание медалей, какое уж тут наслаждение.
Тутберидзе, канеш, удивительно душная дама. сначала тренирует этих дев в тотальной муштре, не видя в них личностей, а потом ждёт от них радости. и ещё благодарности требует.)
Ответ sabina_katarina
наши не будто преодолевают, а так и есть. на них постоянно навешивают ожидание медалей, какое уж тут наслаждение. Тутберидзе, канеш, удивительно душная дама. сначала тренирует этих дев в тотальной муштре, не видя в них личностей, а потом ждёт от них радости. и ещё благодарности требует.)
Комментарий скрыт
Упрекает тех кого сама же на тренировках прессует и называет жирными..
Ответ Streetbor
Упрекает тех кого сама же на тренировках прессует и называет жирными..
Комментарий скрыт
Ответ Daria Kurko
Комментарий скрыт
Чтобы наслаждаться моментом
"Лупить их надо, чтоб сильнее улыбались!"- сказала в заключении Этери Георгиевна.
Даже образцовая пай-девочка Щербакова в итоге оборвала все контакты с этим гением циничного абьюза в белом пальто.
Ответ riverman1980
Даже образцовая пай-девочка Щербакова в итоге оборвала все контакты с этим гением циничного абьюза в белом пальто.
Почитав это интервью я удивлен что её ещё как то терпят, это просто за гранью добра и зла. Что она несёт вообще
Ответ Александр Шульгин
Почитав это интервью я удивлен что её ещё как то терпят, это просто за гранью добра и зла. Что она несёт вообще
Она казалась умной, пока молчала и больше тренировала. Но с каждым интервью, она как девочка, которую кто-то держал в рамках и не давал лишний раз рот открыть.
Тутберидзе сама создала культ преодоления и сама жалуется на то что спортсмены вечно преодолевают и страдают. Это же по ее философии едва ли не единственный путь к успеху. Или она думает что они должны преодолевать преодолевать а потом волшебным образом на важных соревнованиях начать кайфовать?
Этери просто не может обойтись без того, чтобы обвинить кого-то в неблагодарности
Ответ sashafan2
Этери просто не может обойтись без того, чтобы обвинить кого-то в неблагодарности
Спортсмены в этом виде спорта юные! Дети, как правило неблагодарные! Это факт!
Ответ tatiana-nk
Спортсмены в этом виде спорта юные! Дети, как правило неблагодарные! Это факт!
Ага, в этом виде спорта, а особенно у Тут, которая в 18 выпроваживает рожать детей.
