Этери Тутберидзе: «Лью наслаждается моментом – этого не хватает нашим спортсменам. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, чем российские спортсмены отличаются от американки Алисы Лью, победившей на Олимпиаде-2026.
«Никто не едет [на соревнования] за золотой медалью, все едут показать просто свой контент. Это и показала Лью. Это не новость, это правильный подход. То, что отличает ее от всех, – она наслаждается моментом происходящего. Она и маленькая такая была, в быту тоже очень обычная.
Этого не хватает нашим спортсменам. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть. Часто говорят, как им трудно. Но эти дети – избранные и должны быть благодарны. Хотя на тренировках они якобы бедные и несчастные, с таким лицом и приходят заниматься. В этом отличие.
Алиса рада тому, что есть. А наши будто преодолевают и страдают. Пусть посидят в школе до 16:00 и посмотрят, легче ли. И об этом никто не будет знать, в отличие от фигурного катания. Наверняка сейчас начнется хейт. Мне всегда говорят, что я должна быть выше этого. А я отвечаю, что я и так [ростом] 178 см», – сказала Тутберидзе.
Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью
Не то сделаешь - вылетишь из обоймы.
Вон, Петросян боится слово лишнее сказать.
Спорт в России не для улыбок, "хрен ли улыбаешься, работай"
хмммм интересно почему это так?🧐😟 как же это так получилось?😩😮💨🤯 блин, Тутберидзе такая смешная всё-таки
Тутберидзе, канеш, удивительно душная дама. сначала тренирует этих дев в тотальной муштре, не видя в них личностей, а потом ждёт от них радости. и ещё благодарности требует.)