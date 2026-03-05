49

Валиева выступила с показательным номером перед матчем КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Сибирь» в Шанхае

Валиева выступила перед матчем «Шанхай Дрэгонс» и «Сибири» в Шанхае.

Фигуристка Камила Валиева выступила с показательным номером перед матчем КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Сибирь». 

Матч проходит на арене Shanghai Oriental Sports Center в Шанхае.

Видео выступления фигуристки опубликовал в телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Конова
Надеюсь это поможет Сибири выиграть. Очень надо!
помогло
Непонятно в чем новость.
Камила уже давно катается, а перед матчами фигуристки регулярно выступают.
Мне вот интересно, какой ценник за ее выход? И не дешевле было бы подтянуть местных шанхайских фигуристок. Возможно даже продуктивнее в маркетинговом плане.
Видно подтянула Сибирь (по просьбе Нафки), шанхайские фигуристки об этом не в курсе 😉😆
Там половина зрителей специально на Камилу пришла
Очень понравилось, как китайские любители ФК встретили Камилу. Столько цветов, подарков. Она раздавала автографы и с удовольствием фотографировалась с фанатами ФК.
Никто их особо не организовывал. Они пришли посмотреть именно на Камилу.
Камиле это полезно для уверенности в себе.
Круто! Конечно, в этом отрывке трудно что-то разобрать)) Но рад, что Камила наконец-то может спокойно кататься - без висящего над ней дамоклова меча. Ждём в новом сезоне. Главное - кататься на чиле, на расслабоне. Не нужно драмы, не нужно преодолений, не нужно слёз. В общем, Камила, будь счастливой и на льду, и вне льда - это залог долгой и успешной карьеры))
Скорости почти нет(
Скорости почти нет(
Глазами надо смотреть, скорость есть и всё остальное тоже
Ответ Nati_cat
Глазами надо смотреть, скорость есть и всё остальное тоже
Так и посмотрите глазами, кто ж вам мешает. Ками мне нравится, как и многие другие фигуристки, но без слепого фанатизма
Как ее туда занесло?
Как ее туда занесло?
Агенты суетятся. Это Трусова возвращается как обычно. Валиевой кураторы подогнали Доброфон - она бесплатно не пукнет, все её активности идут через эту ставочную контору.
Агенты суетятся. Это Трусова возвращается как обычно. Валиевой кураторы подогнали Доброфон - она бесплатно не пукнет, все её активности идут через эту ставочную контору.
Ну я за спорт,а не интриги. Поэтому не очень в курсе
Оригинальный номер с использованием китайской национальной хореографии и предмета, прыжки тройной ритт и дупель чисто. Видео
https://t.me/kamilavalieva_archive/20843
И вырезан очень неэстетичный степаут на первом прыжке
Всем полыхающим пламенный привет)) Камила умница, китайцы в восторге от нового номера, подготовленного специально для них - про легендарного китайского литературного персонажа) больше всего понравился заход на двойной аксель и выезд с него, а так же часть с посохом)
Лёд там конечно жесть, на таком противопоказано прыгать.
Программа несуразная, нескладная какая-то. Вроде Камила в дисквале себя интересней показывала
Мне по этому отрывки показалось, что форма хорошая, а программа и правда непонятная по хореографии,.
Китайские элементы хореографии. Нам не понять, а китайцы в восторге
