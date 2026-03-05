Валиева выступила с показательным номером перед матчем КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Сибирь» в Шанхае
Валиева выступила перед матчем «Шанхай Дрэгонс» и «Сибири» в Шанхае.
Фигуристка Камила Валиева выступила с показательным номером перед матчем КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Сибирь».
Матч проходит на арене Shanghai Oriental Sports Center в Шанхае.
Видео выступления фигуристки опубликовал в телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Конова
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Камила уже давно катается, а перед матчами фигуристки регулярно выступают.
Мне вот интересно, какой ценник за ее выход? И не дешевле было бы подтянуть местных шанхайских фигуристок. Возможно даже продуктивнее в маркетинговом плане.
Никто их особо не организовывал. Они пришли посмотреть именно на Камилу.
Камиле это полезно для уверенности в себе.
https://t.me/kamilavalieva_archive/20843
Программа несуразная, нескладная какая-то. Вроде Камила в дисквале себя интересней показывала