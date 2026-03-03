Железняков о недопуске российских фигуристов к ЧМ: «Увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде и, как страусы, спрятали голову в песок»

Железняков назвал театром абсурда недопуск российских фигуристов к ЧМ.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков назвал «театром абсурда» недопуск российских спортсменов к чемпионату мира по фигурному катанию.

Ранее россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян выступили в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026, где заняли 6-е места.

«Опять двойные стандарты в деле, ни о какой справедливости здесь говорить нельзя. Они просто увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде, почитали реакцию заграничных болельщиков и в итоге, как страусы, спрятали голову в песок. Такими действиями они только себя дискредитируют, это какой‑то театр абсурда с комедией», – сказал Железняков.

Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью