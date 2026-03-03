Железняков о недопуске российских фигуристов к ЧМ: «Увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде и, как страусы, спрятали голову в песок»
Железняков назвал театром абсурда недопуск российских фигуристов к ЧМ.
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков назвал «театром абсурда» недопуск российских спортсменов к чемпионату мира по фигурному катанию.
Ранее россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян выступили в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026, где заняли 6-е места.
«Опять двойные стандарты в деле, ни о какой справедливости здесь говорить нельзя. Они просто увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде, почитали реакцию заграничных болельщиков и в итоге, как страусы, спрятали голову в песок. Такими действиями они только себя дискредитируют, это какой‑то театр абсурда с комедией», – сказал Железняков.
Орги у ЧМ и ОИ разные!
И это хореограф, который сто лет работает с фигуристами. Н-да...
Иначе заезженный штамп о двойных стандартах приобретает зловещую действительность. Спортсмены не должны отвечать за действия политиков, верните всех на МС!
Нет ТЩК и Лизы. В итоге это не у них фк слабое,а у нас деградирует.
Не зря боролись за всего лишь один год возраста. Прошел год - и Этери уже не королева