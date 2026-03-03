  • Спортс
  • Железняков о недопуске российских фигуристов к ЧМ: «Увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде и, как страусы, спрятали голову в песок»
29

Железняков о недопуске российских фигуристов к ЧМ: «Увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде и, как страусы, спрятали голову в песок»

Железняков назвал театром абсурда недопуск российских фигуристов к ЧМ.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков назвал «театром абсурда» недопуск российских спортсменов к чемпионату мира по фигурному катанию.

Ранее россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян выступили в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026, где заняли 6-е места.

«Опять двойные стандарты в деле, ни о какой справедливости здесь говорить нельзя. Они просто увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде, почитали реакцию заграничных болельщиков и в итоге, как страусы, спрятали голову в песок. Такими действиями они только себя дискредитируют, это какой‑то театр абсурда с комедией», – сказал Железняков. 

Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
29 комментариев
Кто-нибудь, скажите Железнякову, что наших никто и не планировал на ЧМ пускать.

Орги у ЧМ и ОИ разные!

И это хореограф, который сто лет работает с фигуристами. Н-да...
Уровень-пятое место. Уж нарратив нас не пускают, потому что боятся, можно забыть
Ответ selso99
Уровень-пятое место. Уж нарратив нас не пускают, потому что боятся, можно забыть
Шестые же вроде?
Да, так испугались Петросян на 6 месте, что решили ну уж нет.
Ответ ezhik38
Да, так испугались Петросян на 6 месте, что решили ну уж нет.
Не ёрничайте
Решение отстранить нас и белорусов от МС носит политический характер, а не спортивный.
В свете сегодняшних событий на Ближнем Востоке тема актуальна. Не в отношении отстранения спортсменов из США и Израиля, а в отношении допуска россиян и белорусов.
Иначе заезженный штамп о двойных стандартах приобретает зловещую действительность. Спортсмены не должны отвечать за действия политиков, верните всех на МС!
Ответ Olga.t
В свете сегодняшних событий на Ближнем Востоке тема актуальна. Не в отношении отстранения спортсменов из США и Израиля, а в отношении допуска россиян и белорусов. Иначе заезженный штамп о двойных стандартах приобретает зловещую действительность. Спортсмены не должны отвечать за действия политиков, верните всех на МС!
стандарты всегда были двойны, тройные, какие-угодно. но подвижки с нашим допуском будут
Ответ Olga.t
В свете сегодняшних событий на Ближнем Востоке тема актуальна. Не в отношении отстранения спортсменов из США и Израиля, а в отношении допуска россиян и белорусов. Иначе заезженный штамп о двойных стандартах приобретает зловещую действительность. Спортсмены не должны отвечать за действия политиков, верните всех на МС!
Ой, как будто в первый раз такое... За последние 4 года это не первый конфликт, в который вступает тот же Израиль, но кого это волнует?
Только вот все смотрят на ОККО международные старты,а вливание в уши,что мы сильнее всех развенчалось на ОИ
Нет ТЩК и Лизы. В итоге это не у них фк слабое,а у нас деградирует.
Не зря боролись за всего лишь один год возраста. Прошел год - и Этери уже не королева
Ответ Олег Васечкин
Только вот все смотрят на ОККО международные старты,а вливание в уши,что мы сильнее всех развенчалось на ОИ Нет ТЩК и Лизы. В итоге это не у них фк слабое,а у нас деградирует. Не зря боролись за всего лишь один год возраста. Прошел год - и Этери уже не королева
Вы че фигню пишите. Поедут по 3 участника в каждом виде и будут в призах многие. Допустили на ОИ двоих без прав без голоса, а вы хотели победы в таком состоянии?
Ответ Лемур
Вы че фигню пишите. Поедут по 3 участника в каждом виде и будут в призах многие. Допустили на ОИ двоих без прав без голоса, а вы хотели победы в таком состоянии?
А с каким голосом и правами раньше ездили?
Они его и раньше видели, уровень наших.
Ответ olvl
Они его и раньше видели, уровень наших.
Вот да. Те, кому надо, прекрасно смотрят наши старты, они в открытом доступе.
Ответ Zhuuuzhik
Вот да. Те, кому надо, прекрасно смотрят наши старты, они в открытом доступе.
Наверняка смотрят. Тем более, что это очень интересно.
И где этот танцор уровень увидел?!
Кажется Железняков смотрел олимпиаду 2022 года.
У нас гном гномыч на подходе и эта, как ее? С некрасивой мамой. Мы скоро всех порвем!
Рекомендуем