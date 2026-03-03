Татьяна Тарасова: «Трусова сделала для мирового фигурного катания в разы больше, чем Лью. Она двигала спорт вперед»

Тарасова: Трусова сделала для фигурного катания в разы больше, чем Лью.

Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова сделала для фигурного катания в разы больше, чем олимпийская чемпионка из США Алиса Лью.

«Золото Олимпийских игр – важнейшая награда в жизни каждого спортсмена. Но не все в этом мире надо измерять золотом. Есть спортсмены, которые навсегда вписали свое имя в историю и без золотой медали. Овечкин – не олимпийский чемпион, но его знает весь мир.

Трусова для мирового фигурного катания сделала в разы больше, чем олимпийская чемпионка Лью. Она двигала спорт вперед, понимаете», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью