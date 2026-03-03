Татьяна Тарасова: «Трусова сделала для мирового фигурного катания в разы больше, чем Лью. Она двигала спорт вперед»
Тарасова: Трусова сделала для фигурного катания в разы больше, чем Лью.
Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова сделала для фигурного катания в разы больше, чем олимпийская чемпионка из США Алиса Лью.
«Золото Олимпийских игр – важнейшая награда в жизни каждого спортсмена. Но не все в этом мире надо измерять золотом. Есть спортсмены, которые навсегда вписали свое имя в историю и без золотой медали. Овечкин – не олимпийский чемпион, но его знает весь мир.
Трусова для мирового фигурного катания сделала в разы больше, чем олимпийская чемпионка Лью. Она двигала спорт вперед, понимаете», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
С повышением ценза лавочка закончилась.
У Трусовой серебро с 251 баллом.
25 баллов по меркам фигурного катания - это три головы разницы.
Смысла напрямую сравнивать их нет. В спортивном плане это объективно спортсмены разной величины)
Алиса - двукратная олимпийская чемпионка , чемпионка мира , чемпионка ФГП ....
Трусова - единственный взрослый титул - ЧЕ достался от дисквалифицированный Валиевой .
И сколько бы Трусова набрала баллов , если бы не прыгала квады , 210- 220 ?
Еще бы Татьяна Анатольевна и в отношении тренерской работы эту истину не забывала)). А то зачем-то взялась намедни в день рождения Тутберидзе мериться с ней количеством золотых медалей, чтобы журналисты, не дай Бог, их в один ряд выдающихся тренеров не поставили. А ведь и тренера не стоит исключительно по количеству золота его учеников судить без учета всех вводных. Ну да спишем на небольшую простительную слабость пожилого человека))
А Саше спасибо за нереальный, исторический прокат!
И хорошо, что эмоции от горя и разочарования вышли сразу! Хорошо, что она в себе не держала! И молодец, что перешагнула через всю пережитую боль и пошла дальше!
И бОльшая часть людей понимает и сочувствует Саше! И плакали вместе с ней...
Мысленно представил, что некто, как ты, на вопрос "Почему ты гордишься Россией?" отвечает: "Потому что Трусова первой прыгнула лутц". Пришлось поменять подгузники.