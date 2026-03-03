195

Татьяна Тарасова: «Трусова сделала для мирового фигурного катания в разы больше, чем Лью. Она двигала спорт вперед»

Тарасова: Трусова сделала для фигурного катания в разы больше, чем Лью.

Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова сделала для фигурного катания в разы больше, чем олимпийская чемпионка из США Алиса Лью.

«Золото Олимпийских игр – важнейшая награда в жизни каждого спортсмена. Но не все в этом мире надо измерять золотом. Есть спортсмены, которые навсегда вписали свое имя в историю и без золотой медали. Овечкин – не олимпийский чемпион, но его знает весь мир.

Трусова для мирового фигурного катания сделала в разы больше, чем олимпийская чемпионка Лью. Она двигала спорт вперед, понимаете», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова. 

Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Лю в допубертатных кондициях также «двигала», триксели и четверные лутцы прыгала.
С повышением ценза лавочка закончилась.
Согласен с Татьяной Анатольевной. В футболе то же самое. Наш Соболев сделал для футбола многажды больше, чем хваленые Пеле, Месси и Рональдо вместе взятые.
Кэп. Но Лью на это вроде и не претендовала, и никто и не говорит, что она сделала хоть что-то для ФК)
Она просто привела в пример золотого медалиста ОИ.
Как раз таки говорят, и говорят по факту. Прыжки - это не всё в фигруном катании, и тем более, глобально в спорте (хотя у Лью в допубертатном теле были и квады, и триксель, которые она кстати первая в истории среди женщин исполнила в одной программе - квад + триксель). И почему то пиарят этот мыльный пузырь в виде Трусовой, но не было бы её, квады прыгала бы Щербакова, и следующие юниоры после. Та же Косторная была просто талантом от Бога - и техническая сложность, и чувство позы, чувство музыки, и наверное лучшее катание которое я когда либо видела среди женщин - она действительно была на пять голов выше прошлого поколения.
У Лью золото с 226 баллов.
У Трусовой серебро с 251 баллом.

25 баллов по меркам фигурного катания - это три головы разницы.
Смысла напрямую сравнивать их нет. В спортивном плане это объективно спортсмены разной величины)
Уточни . У Трусовой эти баллы были 4 года назад , у Лью - две недели назад .
Алиса - двукратная олимпийская чемпионка , чемпионка мира , чемпионка ФГП ....
Трусова - единственный взрослый титул - ЧЕ достался от дисквалифицированный Валиевой .
И сколько бы Трусова набрала баллов , если бы не прыгала квады , 210- 220 ?
Ну, допустим не ЧЕ, а ЧР!!!
"Не все в этом мире надо измерять золотом" - тут с Татьяной Анатольевной не поспоришь. Права абсолютно. Мао Асада, Дайсуке Такахаши, Стефан Ламбьель, Хавьер Фернандес, Саша Трусова - все они вписали свои имена в историю ФК и сердца болельщиков, независимо от отсутствия олимпийского золота. А про Алису Лью пока можно сказать, что это весьма успешный коммерческий проект для продвижения в соцсетях и медиа.
Еще бы Татьяна Анатольевна и в отношении тренерской работы эту истину не забывала)). А то зачем-то взялась намедни в день рождения Тутберидзе мериться с ней количеством золотых медалей, чтобы журналисты, не дай Бог, их в один ряд выдающихся тренеров не поставили. А ведь и тренера не стоит исключительно по количеству золота его учеников судить без учета всех вводных. Ну да спишем на небольшую простительную слабость пожилого человека))
Тарасиха всегда четко чуяла куда дует ветер. Тутберидзе недовольны в верхах. Вместо медали Петросян она двигала сборную Грузии.
Извините, но ставить на одну ступень Трусову с достигшими самых высоких высот ФК - нонсенс. Это самообман. И бестактность
Каждая наша девочка из ТЩКВ внесла что-то свое, по-настоящему особенное и уникальное.
Если речь о истерике на ОИ - то да. Уникально
Жаль, когда взрослый человек не может понять что испытывал спортсмен на Олимпиаде. А то, что это увидел весь мир- ’спасибо’ жюрналюгам!..
А Саше спасибо за нереальный, исторический прокат!
И хорошо, что эмоции от горя и разочарования вышли сразу! Хорошо, что она в себе не держала! И молодец, что перешагнула через всю пережитую боль и пошла дальше!
И бОльшая часть людей понимает и сочувствует Саше! И плакали вместе с ней...
Ну как минимум Сашу точно помнят, под любым её видео набираются иностранцы с хвалебными отзывами, а после того как она решила вернуться её инста пополняется новыми подписчиками ежедневно.
Круто, только у Алиски уже 6 миллионов безо всяких квадов
Да, но Алиску не отстраняли от ФК на 4 года) и выиграла она ОИ без сильнейших в мире.
Солидарна с Тарасовой. Глядя на путь Саши Трусовой в спорте, становится ясно, что не всё надо измерять золотом. Помню первый в мире среди девушек, исполненный Сашей четверной лутц. Это было грандиозно и очень эффектно. Гордость страны ! Так это и было. И эта память навсегда, для всего мира.
«Гордость страны !»

Мысленно представил, что некто, как ты, на вопрос "Почему ты гордишься Россией?" отвечает: "Потому что Трусова первой прыгнула лутц". Пришлось поменять подгузники.
Не отличаю 4-ой лутц от тройного как и 99% процентов людей.
Лью случайная как и казахстанский
Казахстанский прыгал сложнейший контент, в отличие от Лью. И даже откатай бы Малинин идеально, стал бы серебряным. А Лью без своей федерации и на пьедестале бы не было. Была бы где-то рядом с кореянками в конце десятки.
Так и Трусова без нашей федерации была бы только во главе дворовой водокачки
так двинула вперёд, что на последней Олимпиаде, никто не прыгал четверные)
Вот, кстати, да. Зачем кончиться с квадами, когда можно получить золото и без них? Ради вот пузо рвать? Пиар? Ну разве что
