«Сейчас Лена не тренируется из-за обострения травмы». Плющенко сообщил, что Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров

Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров из-за травмы.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева приостановила тренировки и не выступит в финале Гран-при России среди юниоров.

«Уважаемые болельщики фигурного катания, в связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент.

Травма (контузия пятки) не дала возможности подготовиться к финалу Гран-при. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать «серьезный» диагноз – не есть правильное решение в Ленином случае.

На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3-5 дней, для того, чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это три недели. Чем Лена сейчас и занимается – отдыхает.

Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина, по уважительной причине.

Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в финале Гран-при, так как мы, несмотря ни на что, готовились с ней. Но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент – она самая сильная юниорка России», – написал Плющенко в телеграм-канале.

Костылева – двукратная чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании.

Финал юниорского Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 6 марта.

