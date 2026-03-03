  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Сейчас Лена не тренируется из-за обострения травмы». Плющенко сообщил, что Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров
175

«Сейчас Лена не тренируется из-за обострения травмы». Плющенко сообщил, что Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров

Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров из-за травмы.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева приостановила тренировки и не выступит в финале Гран-при России среди юниоров.

«Уважаемые болельщики фигурного катания, в связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент.

Травма (контузия пятки) не дала возможности подготовиться к финалу Гран-при. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать «серьезный» диагноз – не есть правильное решение в Ленином случае.

На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3-5 дней, для того, чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это три недели. Чем Лена сейчас и занимается – отдыхает.

Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина, по уважительной причине.

Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в финале Гран-при, так как мы, несмотря ни на что, готовились с ней. Но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент – она самая сильная юниорка России», – написал Плющенко в телеграм-канале.

Костылева – двукратная чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании.

Финал юниорского Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 6 марта. 

Глядите! Плющенко носит на руках Костылеву – после разрыва и скандалов с мамой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
logoЕвгений Плющенко
женское катание
logoСерия Гран-при России
травмы
logoЕлена Костылева
logoсборная России
175 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
АП-стайл как он есть. Там где любой другой ТШ просто сообщил бы о снятии с турнира с пожеланиями спортсмену здоровья, Яна с Женей обязательно настрочат целую портянку про героическое преодоление, с посылом, что они лучшие в мире. Павлины вы и есть павлины.
Ответ Ягун Ягунини
АП-стайл как он есть. Там где любой другой ТШ просто сообщил бы о снятии с турнира с пожеланиями спортсмену здоровья, Яна с Женей обязательно настрочат целую портянку про героическое преодоление, с посылом, что они лучшие в мире. Павлины вы и есть павлины.
ТШТ вообще ничего не написали про снятие Базылюк.
Ответ cordius2007
ТШТ вообще ничего не написали про снятие Базылюк.
Базылюк и не собиралась туда
У Риты было два старта, чтобы попасть в сборную и пока есть проблемы с коленями из за активного роста, ее просто берегут - занимается хореографией и скольжением. Там бабушка врач и родители адекватные. Когда легко прыгалось - прыгала. Сейчас период, когда нужно переждать, и не гнаться за рекордами.
В таком возрасте у многих проблемы, важно не доломать
У Лены начинается пубертат, который будет явно не простой, учитывая строение тела ее родителей. Лена скорее всего будет довольно крупной и высокой, прыгать ей будет сложнее, а тут уже такие травмы пошли
Проблема в том, что за 4 года с момента повышения ценза наше фк не перестроилось и по прежнему юниорок выводят на пик формы в 13-15 лет, они хватают кучу травм и с огромной вероятностью либо вообще не доедут до 17 лет, ибо доедут разобранными
Если раньше это было оправдано, ибо можно было в 15 выйти во взрослые на пике формы и выигрывать, но сейчас все изменилось и эти 2 года решают очень многое
Ответ esctyyyyy
У Лены начинается пубертат, который будет явно не простой, учитывая строение тела ее родителей. Лена скорее всего будет довольно крупной и высокой, прыгать ей будет сложнее, а тут уже такие травмы пошли Проблема в том, что за 4 года с момента повышения ценза наше фк не перестроилось и по прежнему юниорок выводят на пик формы в 13-15 лет, они хватают кучу травм и с огромной вероятностью либо вообще не доедут до 17 лет, ибо доедут разобранными Если раньше это было оправдано, ибо можно было в 15 выйти во взрослые на пике формы и выигрывать, но сейчас все изменилось и эти 2 года решают очень многое
1. Не путайте ультраси с "пиком формы".

2. Если ты не будешь прыгать ультраси в юниорах и даже раньше, ты тупо не будешь попадать на подиумы в России ,или попадать со скрипом (и чем дальше, тем реже, если дети не начнут массово уходить из спорта в связи с бесперспективностью и дороговизной).

А теперь представьте, приходит такой тренер к родителям фигуриста(ки) и говорит: я считаю, что изучение ультраси и добавление их в программы следует отложить до 17 лет, когда тело окрепнет и возможно нам повезёт избежать травм и может быть что-то выиграем годам к 20-и, ну а если не выучим, то будем как Алиса Лью катать с улыбкой на лице, и надеяться, что соперники наваляют. Там только пальцем у виска покрутят и уйдут к тому тренеру, который научит сейчас, и шанс на подиум и попадание в сборную сейчас, а не когда-то там, может быть.

3. И нет, ничего принципиально эти 2 года не решают, кроме того, что потенциально саботируют сезоны в 17-18 лет наложившимся половым созреванием. Несложно вспомнить, что наши первые квадистки-медалистки ОИ выиграли свои медали в без малого 18. Да и в целом если поднять историю олимпийских чемпионок за 100+ лет, то большинство выигрывало золото в 18 и ранее.
Ответ esctyyyyy
У Лены начинается пубертат, который будет явно не простой, учитывая строение тела ее родителей. Лена скорее всего будет довольно крупной и высокой, прыгать ей будет сложнее, а тут уже такие травмы пошли Проблема в том, что за 4 года с момента повышения ценза наше фк не перестроилось и по прежнему юниорок выводят на пик формы в 13-15 лет, они хватают кучу травм и с огромной вероятностью либо вообще не доедут до 17 лет, ибо доедут разобранными Если раньше это было оправдано, ибо можно было в 15 выйти во взрослые на пике формы и выигрывать, но сейчас все изменилось и эти 2 года решают очень многое
а когда УСи учить и напрыгивать ? вроде нет примеров чтобы кто то их освоил и продемонстрировал будучи в сегодняшних взрослых
А где же обзвон и миллион статей о том, что нетренер сломал фигуристку квадами?
Помнится, если травма у девочек ЭГТ - тут минимум пять статей о полном развале и крахе, а сейчас что-то скромно молчат.
Эх, не доедет Ленок до взрослых
Ответ Белое Пальто
Эх, не доедет Ленок до взрослых
💯
Ответ Белое Пальто
Эх, не доедет Ленок до взрослых
МамоИра пострашнее пубертата будет.
Контузия пятки
Все с нуля опять начинать.
да что ж такое)
Ответ bezsugar
Контузия пятки Все с нуля опять начинать. да что ж такое)
"Вооот такой рубец"
Ну если уж шоу пропускает, наверное, действительно что-то серьёзное.

Если Лена с таким багажом доедет до взрослых, это будет настоящим чудом...
Странно что мама ничего не написала за последние дни. Дня три назад Лена еще тренировалась. Мне кажется решили не проигрывать в конце сезона.
Ответ Дженифер
Странно что мама ничего не написала за последние дни. Дня три назад Лена еще тренировалась. Мне кажется решили не проигрывать в конце сезона.
Лена ЧР катала на одной ноге. Не заметили?
Ответ Дженифер
Странно что мама ничего не написала за последние дни. Дня три назад Лена еще тренировалась. Мне кажется решили не проигрывать в конце сезона.
Мамо молчит, по всей видимости, из-за контракта, при котором Лену взяли обратно при условии, что мамо не будет лить грязь ни на академию, ни на других спортсменов и будет тихонько помалкивать в тряпочку. Иначе Лена осталась бы совсем без тренера. Федченко единственная, кто попробовал и тут же через 3 недели перекрестилась и через плечо поплевала, других желающих не нашлось. Да и не найдется, учитывая маму в довесок.
Опять грозит полная потеря контента.
Ответ Daria Kurko
Опять грозит полная потеря контента.
А потом чудесное возвращение с 5-ю четверными
Ответ Мария С
А потом чудесное возвращение с 5-ю четверными
Да. Это уже классика.
А кто то Щербакову критикует за вечные преодоления. Окружение Леночки ещё во выхода во взрослые в этом деле всех обскакало.
Лыко да мочало , начинай сначала . Скоро мы услышим о быстром преодолении и пятиквадке . Этот театр абсурда мы будем наблюдать ещё долго .
А что начинающий не написал, что травма у Лены от Федченко/Лютикова/Тутберидзе (нужное подчеркнуть), и что если бы не акадЭмия, Лена уже бы закончила со спортом, но они за бережное отношение к спортсменам?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Костылева, Дзепка, Лазарев, Федотов – в предварительном списке участников финала Гран-при России среди юниоров, Базылюк отсутствует
24 февраля, 15:28
Евгений Плющенко: «Костылева – спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей»
7 февраля, 11:00
Глядите! Плющенко носит на руках Костылеву – после разрыва и скандалов с мамой
6 февраля, 18:10
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем