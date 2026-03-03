«Сейчас Лена не тренируется из-за обострения травмы». Плющенко сообщил, что Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева приостановила тренировки и не выступит в финале Гран-при России среди юниоров.
«Уважаемые болельщики фигурного катания, в связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент.
Травма (контузия пятки) не дала возможности подготовиться к финалу Гран-при. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать «серьезный» диагноз – не есть правильное решение в Ленином случае.
На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3-5 дней, для того, чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это три недели. Чем Лена сейчас и занимается – отдыхает.
Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина, по уважительной причине.
Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в финале Гран-при, так как мы, несмотря ни на что, готовились с ней. Но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент – она самая сильная юниорка России», – написал Плющенко в телеграм-канале.
Костылева – двукратная чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании.
Финал юниорского Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 6 марта.
Глядите! Плющенко носит на руках Костылеву – после разрыва и скандалов с мамой
У Риты было два старта, чтобы попасть в сборную и пока есть проблемы с коленями из за активного роста, ее просто берегут - занимается хореографией и скольжением. Там бабушка врач и родители адекватные. Когда легко прыгалось - прыгала. Сейчас период, когда нужно переждать, и не гнаться за рекордами.
В таком возрасте у многих проблемы, важно не доломать
Проблема в том, что за 4 года с момента повышения ценза наше фк не перестроилось и по прежнему юниорок выводят на пик формы в 13-15 лет, они хватают кучу травм и с огромной вероятностью либо вообще не доедут до 17 лет, ибо доедут разобранными
Если раньше это было оправдано, ибо можно было в 15 выйти во взрослые на пике формы и выигрывать, но сейчас все изменилось и эти 2 года решают очень многое
2. Если ты не будешь прыгать ультраси в юниорах и даже раньше, ты тупо не будешь попадать на подиумы в России ,или попадать со скрипом (и чем дальше, тем реже, если дети не начнут массово уходить из спорта в связи с бесперспективностью и дороговизной).
А теперь представьте, приходит такой тренер к родителям фигуриста(ки) и говорит: я считаю, что изучение ультраси и добавление их в программы следует отложить до 17 лет, когда тело окрепнет и возможно нам повезёт избежать травм и может быть что-то выиграем годам к 20-и, ну а если не выучим, то будем как Алиса Лью катать с улыбкой на лице, и надеяться, что соперники наваляют. Там только пальцем у виска покрутят и уйдут к тому тренеру, который научит сейчас, и шанс на подиум и попадание в сборную сейчас, а не когда-то там, может быть.
3. И нет, ничего принципиально эти 2 года не решают, кроме того, что потенциально саботируют сезоны в 17-18 лет наложившимся половым созреванием. Несложно вспомнить, что наши первые квадистки-медалистки ОИ выиграли свои медали в без малого 18. Да и в целом если поднять историю олимпийских чемпионок за 100+ лет, то большинство выигрывало золото в 18 и ранее.
Помнится, если травма у девочек ЭГТ - тут минимум пять статей о полном развале и крахе, а сейчас что-то скромно молчат.
Все с нуля опять начинать.
да что ж такое)
Если Лена с таким багажом доедет до взрослых, это будет настоящим чудом...
А кто то Щербакову критикует за вечные преодоления. Окружение Леночки ещё во выхода во взрослые в этом деле всех обскакало.