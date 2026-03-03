71

Медведева об участии в российско-китайском фестивале: «Очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран»

Медведева об участии в российско-китайском фестивале: это уникальный опыт.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила организаторов российско-китайского фестиваля «ЗимФестАмур», в котором она приняла участие.

Фигуристка выступила с программой «Анна Каренина» на открытом льду Амура.

«Никогда не думала, что буду выступать на льду легендарной реки Амур – прямо на границе России и Китая. Но это случилось, и я очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран через лучшее, что умею – фигурное катание! 

Когда мне предложили поучаствовать в международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта, я тут же согласилась. В качестве номера выбрала олимпийскую «Анну Каренину», потому что это – вечный сюжет, пронзительная классика, понятная на любом языке и в каждой культуре.

Мне не описать все чувства, которые испытала во время выступления. Такой опыт для меня первый и уникальный. Благодарна организаторам за эту возможность!» – написала Медведева.

Медведева выступила на открытом льду Амура в рамках российско-китайского фестиваля в Благовещенске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Медведевой
Молодцы организаторы ,отличное мероприятие получилось!🔥теплый прием для всех участников фестиваля😍 Женя тоже подарила прекрасное выступление на открытом катке и продуктивный МК для юных фигуристов❤️
Олимпийская, легендарная Каренина продолжает жизнь. На шоу Жени увидели, теперь на Амуре в 30-ти градусный мороз, круто!
Ответ Светлана М
Олимпийская, легендарная Каренина продолжает жизнь. На шоу Жени увидели, теперь на Амуре в 30-ти градусный мороз, круто!
Комментарий скрыт
Ответ Ирина Кириллова
Комментарий скрыт
Она там каталась
Несмотря на мороз,прекрасно Женя выступила с олимпийской программой АК!
Прекрасная " Анна Каренина " на льду Амура
Ответ Елена_1116904375
Прекрасная " Анна Каренина " на льду Амура
Да, органично вписалась программа в исполнении Жени, великолепный образ!
Отличная поездка для Жени получилась. Правда китайские поклонники фк в соцсетях недовольны, что их не предупредили о выступлении Жени), надеюсь в дальнейшем для организаторов это станет уроком, что надо увеличить количество рекламы фестиваля в Китае.
Ответ Сашуля П
Отличная поездка для Жени получилась. Правда китайские поклонники фк в соцсетях недовольны, что их не предупредили о выступлении Жени), надеюсь в дальнейшем для организаторов это станет уроком, что надо увеличить количество рекламы фестиваля в Китае.
Но ролики красивые наснимали, спасибо им
Атмосферно получилось
У Жени были два насыщенных дня в Благовещенске: мастер- класс детям с большим количеством зрителей на трибуне. И такое атмосферное катание в мороз на Амуре с легендарной программой. Спасибо за тёплый приём Жени. А Жене спасибо, что принесла радость всем зрителям
Женя в костюме шикарно смотрелась, конечно:))

И понравилась всем зрителям:)
Женечка красотка.
Сколько красивых видео и фото выложили с этого проката зрители. И по НТВ показали, не говоря о местном телевидении. Женя ещё мастер- класс провела для фигуристов с полным залом зрителей.
Ответ Елена_1116904375
Сколько красивых видео и фото выложили с этого проката зрители. И по НТВ показали, не говоря о местном телевидении. Женя ещё мастер- класс провела для фигуристов с полным залом зрителей.
На МК задумка с цветами очень интересная ))красиво получилось))
