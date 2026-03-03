Алина Загитова: «У меня лопнули капилляры на лице. Косметологи, выйдите на связь, домашняя медицина тоже приветствуется»
Загитова рассказала о лопнувших капиллярах на лице.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о лопнувших капиллярах на лице.
«Ну что, два дня без сна подошли к концу. Время 4:27, мы закончили репетицию.
У вас, наверное, есть вопрос: что случилось с моим лицом? А я скажу вам так: у меня лопнули капилляры на лице. Как думаете, от чего? Пишите в комментариях», – сказала Загитова на видео для своего телеграм-канала.
«Что с эти делать? Пожалуйста, скажите мне. У меня лопнули капилляры. Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», – добавила Загитова в одном из следующих видео.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
225 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
вообще, мне после этого поста её жаль стало. вместо похода к врачу, к косметологу, к специалисту, она постит видюшки в соцсетях. и физические, и психологические проблемы очевидны. но рядом нет никого, кто мог бы ей помочь. семья, друзья, молодой человек. ощущение, она абсолютно одинока в очень тяжёлый период жизни.
А с капиллярами можно ничего не делать. Эту проблему всё равно никто не заметит.