Алина Загитова: «У меня лопнули капилляры на лице. Косметологи, выйдите на связь, домашняя медицина тоже приветствуется»

Загитова рассказала о лопнувших капиллярах на лице.

«Ну что, два дня без сна подошли к концу. Время 4:27, мы закончили репетицию.

У вас, наверное, есть вопрос: что случилось с моим лицом? А я скажу вам так: у меня лопнули капилляры на лице. Как думаете, от чего? Пишите в комментариях», – сказала Загитова на видео для своего телеграм-канала.

«Что с эти делать? Пожалуйста, скажите мне. У меня лопнули капилляры. Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», – добавила Загитова в одном из следующих видео.