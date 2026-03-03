Видео
Алина Загитова: «У меня лопнули капилляры на лице. Косметологи, выйдите на связь, домашняя медицина тоже приветствуется»

Загитова рассказала о лопнувших капиллярах на лице.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о лопнувших капиллярах на лице.

«Ну что, два дня без сна подошли к концу. Время 4:27, мы закончили репетицию.

У вас, наверное, есть вопрос: что случилось с моим лицом? А я скажу вам так: у меня лопнули капилляры на лице. Как думаете, от чего? Пишите в комментариях», – сказала Загитова на видео для своего телеграм-канала.

«Что с эти делать? Пожалуйста, скажите мне. У меня лопнули капилляры. Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», – добавила Загитова в одном из следующих видео.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Косметологи спортса ушли на уроки,после обеда выйдут на связь.
Ответ Сергей Круг
Косметологи спортса ушли на уроки,после обеда выйдут на связь.
🤣🤣🤣
Ответ Сергей Круг
Косметологи спортса ушли на уроки,после обеда выйдут на связь.
А косметологи ветки фигурного катания на ногтях или на ресничках ещё😁
Ты не поверишь, но у нас всегда есть вопрос: что случилось с твоим лицом?
Ответ Жан Вальжан
Ты не поверишь, но у нас всегда есть вопрос: что случилось с твоим лицом?
Капилляр в голове лопнул, поэтому капилляра на лице она испугалась😁
Ответ Жан Вальжан
Ты не поверишь, но у нас всегда есть вопрос: что случилось с твоим лицом?
Faceом об table?🤔
Зачем с утра пораньше постить такое страшное видео и пугать людей?! П.с что же она сделала с собой 😑
Фанаты, которые пишут Алине, что она хорошо выглядит совершают преступление! Ужасное лицо, очень худое тело! Современные стандарты - это не про здоровье!
Ответ Наталья Карлова
Фанаты, которые пишут Алине, что она хорошо выглядит совершают преступление! Ужасное лицо, очень худое тело! Современные стандарты - это не про здоровье!
Как раз современные стандарты потихоньку возвращаются к здоровью, но к Алине это отношения не имеет.
Ответ Наталья Карлова
Фанаты, которые пишут Алине, что она хорошо выглядит совершают преступление! Ужасное лицо, очень худое тело! Современные стандарты - это не про здоровье!
Комментарий скрыт
Одни вопросы без ответов. Что она репетирует, на кой два дня подряд не спит и почему считает капилляры главной проблемой своего лица?
Ответ selso99
Одни вопросы без ответов. Что она репетирует, на кой два дня подряд не спит и почему считает капилляры главной проблемой своего лица?
есть одно занятие, для которого такие губы как раз подходят, но я это писать не буду))) догадайтесь сами
Эх, а помните Алину времен Пумы и Шисейдо? Вот как можно было так себя испортить?
Ответ Ф/к альтернативки
Эх, а помните Алину времен Пумы и Шисейдо? Вот как можно было так себя испортить?
Пума и Шисейдо небось перекрестились, что контракты закончились ДО этой перекройки
Губья там у нее еще не лопнули, не?
Губищи все больше и больше.. Алинка, остановись.
Какая же она была лучезарная лет 5 назад, а сейчас психические проблемы на лицо
Ответ petershevelenko
Какая же она была лучезарная лет 5 назад, а сейчас психические проблемы на лицо
Скорее, психологические
Ответ petershevelenko
Какая же она была лучезарная лет 5 назад, а сейчас психические проблемы на лицо
налицо и на лице.
вообще, мне после этого поста её жаль стало. вместо похода к врачу, к косметологу, к специалисту, она постит видюшки в соцсетях. и физические, и психологические проблемы очевидны. но рядом нет никого, кто мог бы ей помочь. семья, друзья, молодой человек. ощущение, она абсолютно одинока в очень тяжёлый период жизни.
У нас вопрос: что случилось со ртом? Из-за огромной верхней губы он уже перестал нормально функционировать.
А с капиллярами можно ничего не делать. Эту проблему всё равно никто не заметит.
