Видео
91

Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани

Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани, где планируется запуск ее школы.

23-летняя фигуристка опубликовала фото и видео в своем телеграм-канале.

«С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие – новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства.

Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию – этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!» – написала Загитова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Школа Загитовой
logoАлина Загитова
logoсборная России
женское катание
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень познавательно,спасибо.Почему она по стройке лазит без каски,непонятно,а если кирпич?
Пришел Вовочкин класс на стройку (экскурсия).
Прораб рассказывает про необходимость строительных касок.
- Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич,
но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой.
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается....
Ответ Сергей Круг
Очень познавательно,спасибо.Почему она по стройке лазит без каски,непонятно,а если кирпич? Пришел Вовочкин класс на стройку (экскурсия). Прораб рассказывает про необходимость строительных касок. - Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич, но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой. Вовочка: -А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается....
Ей каска не нужна, ведь у неё всегда ЗОЛОТОЙ ШЛЕМ 😌☝🏻 это вам не хухры-мухры
Ответ Сергей Круг
Очень познавательно,спасибо.Почему она по стройке лазит без каски,непонятно,а если кирпич? Пришел Вовочкин класс на стройку (экскурсия). Прораб рассказывает про необходимость строительных касок. - Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич, но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой. Вовочка: -А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается....
Серьёзная авария на трассе... Следователь привел практикантов на место происшествия. Водит их там и показывает: - Вот, смотрите! Все, кто не пристегулся - умерли сразу! А те, кто пристегнулся, сидят, как живые....
Чё по технике безопасности на стройке?
Ответ Юрий Костыгин
Чё по технике безопасности на стройке?
Техника хромает,решила брать компонентами.
Ответ Юрий Костыгин
Чё по технике безопасности на стройке?
Комментарий скрыт
Спасибо,

Какой-то сюр, эта школа строится за бюджетные средства, но Загитова ежемесячно отчитывается о ходе строительства. Кто нибудь ей скажет, что этот объект ей принадлежать не будет, только имя на вывеске. 🙄
Ответ Westmoreland
Спасибо, Какой-то сюр, эта школа строится за бюджетные средства, но Загитова ежемесячно отчитывается о ходе строительства. Кто нибудь ей скажет, что этот объект ей принадлежать не будет, только имя на вывеске. 🙄
Скажем Алине спасибо, что хоть тут она не всё сама, а доверила людям, которые понимаю в строительстве.
Ответ Westmoreland
Спасибо, Какой-то сюр, эта школа строится за бюджетные средства, но Загитова ежемесячно отчитывается о ходе строительства. Кто нибудь ей скажет, что этот объект ей принадлежать не будет, только имя на вывеске. 🙄
А она где говорила, что ей принадлежит этот центр?
Руководство Татарстана проверить бы, на какие шишы и зачем они строят частную школу.
Ответ United
Руководство Татарстана проверить бы, на какие шишы и зачем они строят частную школу.
Очередной распил бюджета к дню Татарстана.
Ответ United
Руководство Татарстана проверить бы, на какие шишы и зачем они строят частную школу.
Комментарий скрыт
Погодите, а что это за сарай-малютка??? Это вообще что, склад самокатов? Где бюджетный ярд!??
Ответ garovatat
Погодите, а что это за сарай-малютка??? Это вообще что, склад самокатов? Где бюджетный ярд!??
В карманах
Ответ garovatat
Погодите, а что это за сарай-малютка??? Это вообще что, склад самокатов? Где бюджетный ярд!??
Вообще, конечно, смешно, что после пафосных речей про центр на выходе вот это.
Ну вот - Алина со своей компашкой подставила инженера по ТБ. Бродила по стройке без каски. Да ещё слила свой променад в сеть. Теперь у инженера будут проблемы.
Чет ручонками машет, пальцами тыкает🤦🏿
Ответ Mister Heisenberg
Чет ручонками машет, пальцами тыкает🤦🏿
ТычЕТ
по стройке без каски, но Загитовой не страшно)
Ответ Streetbor
по стройке без каски, но Загитовой не страшно)
там уже ничего не испортит даже кирпич)
Ответ Streetbor
по стройке без каски, но Загитовой не страшно)
Так там уже дешевый ангар из металлоконструкций, подходящий для овощного рынка, построили, нечему падать.
вопрос:есть ли бесполезнее дело,чем Загитовой объяснять про стены и крышу?
Почему без каски на объекте? 🤔
Ответ Лутц-Ритт
Почему без каски на объекте? 🤔
И, в её случае, почему без коньков?
Ответ Лутц-Ритт
Почему без каски на объекте? 🤔
А у неё невидимая каска, точнее шлем, про который фанаты всё врем вещают.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем