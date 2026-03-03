Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани
Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани, где планируется запуск ее школы.
23-летняя фигуристка опубликовала фото и видео в своем телеграм-канале.
«С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие – новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства.
Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию – этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!» – написала Загитова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Пришел Вовочкин класс на стройку (экскурсия).
Прораб рассказывает про необходимость строительных касок.
- Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич,
но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой.
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается....
Какой-то сюр, эта школа строится за бюджетные средства, но Загитова ежемесячно отчитывается о ходе строительства. Кто нибудь ей скажет, что этот объект ей принадлежать не будет, только имя на вывеске. 🙄