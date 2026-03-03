Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани, где планируется запуск ее школы.

23-летняя фигуристка опубликовала фото и видео в своем телеграм-канале.

«С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие – новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства.

Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию – этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!» – написала Загитова.