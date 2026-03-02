Евгений Плющенко: «Сейчас так воспитываю своих сыновей, спортсменов: не получилось выиграть – ничего страшного, завтра получится»

Плющенко: воспитываю спортсменов: не получилось – ничего, завтра получится.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем тренерском подходе.

«Самое главное, чтобы спортсмен отдавался работе. Это не значит, что он должен быть фанатиком или замкнутым. Если тренируется спортсмен с любовью, с настроением – вообще класс. И важно уважение.

У нас половина детей катаются бесплатно, мы с Яной (Рудковской) решили помогать. Но когда родители начинают что-то себе придумывать, это отражается на детях, и тренировочный процесс идет тяжелее.

Взять иностранцев: у них какой подход? Получилось – отлично. Не получилось – завтра выйду, получится. Но вы возьмите Алису Лю. Ничего такого не сделала на Олимпийских играх, мегапопулярна. Сказала: «Это ваши медали, я выиграла Олимпийские игры, но жизнь продолжается».



Сейчас так воспитываю своих сыновей, многих спортсменов. Ну не получилось выиграть – ничего страшного. Я сам пришел к этому. В 2002 году ехал на Олимпийские игры выигрывать и стал вторым, до этого все выиграл – в 2001-м, в 2002-м. Для меня такая трагедия была! А домой приехал, и друзья говорят: «Ну что страшного-то, выиграешь на следующей».

Потом ушел на три года: яхты, рыбалки, жил в свое удовольствие. Вернулся в 2010-м, не выиграл. Опять такая трагедия! А Яна говорит: «Поедешь на четвертую». Поехал и выиграл! Так что надо жить на позитиве. Тяжелые моменты бывают, травмы, грустно, но надо на позитиве», – сказал Плющенко на форуме «Знание. Наставничество».