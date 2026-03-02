  • Спортс
  • Евгений Плющенко: «Сейчас так воспитываю своих сыновей, спортсменов: не получилось выиграть – ничего страшного, завтра получится»
Евгений Плющенко: «Сейчас так воспитываю своих сыновей, спортсменов: не получилось выиграть – ничего страшного, завтра получится»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем тренерском подходе. 

«Самое главное, чтобы спортсмен отдавался работе. Это не значит, что он должен быть фанатиком или замкнутым. Если тренируется спортсмен с любовью, с настроением – вообще класс. И важно уважение.

У нас половина детей катаются бесплатно, мы с Яной (Рудковской) решили помогать. Но когда родители начинают что-то себе придумывать, это отражается на детях, и тренировочный процесс идет тяжелее.

Взять иностранцев: у них какой подход? Получилось – отлично. Не получилось – завтра выйду, получится. Но вы возьмите Алису Лю. Ничего такого не сделала на Олимпийских играх, мегапопулярна. Сказала: «Это ваши медали, я выиграла Олимпийские игры, но жизнь продолжается».
 
Сейчас так воспитываю своих сыновей, многих спортсменов. Ну не получилось выиграть – ничего страшного. Я сам пришел к этому. В 2002 году ехал на Олимпийские игры выигрывать и стал вторым, до этого все выиграл – в 2001-м, в 2002-м. Для меня такая трагедия была! А домой приехал, и друзья говорят: «Ну что страшного-то, выиграешь на следующей».

Потом ушел на три года: яхты, рыбалки, жил в свое удовольствие. Вернулся в 2010-м, не выиграл. Опять такая трагедия! А Яна говорит: «Поедешь на четвертую». Поехал и выиграл! Так что надо жить на позитиве. Тяжелые моменты бывают, травмы, грустно, но надо на позитиве», – сказал Плющенко на форуме «Знание. Наставничество».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Плющенко: "Вот я не должен был ехать на игры в Сочи, а Яна сказала поедешь! И я поехал и за счёт командных соревнований выиграл себе медаль!"
Чтобы выигрывать / проигрывать , нужно в соревнованиях участвовать . А пока что ГГ только в шоу .
Ответ Arraches
Чтобы выигрывать / проигрывать , нужно в соревнованиях участвовать . А пока что ГГ только в шоу .
Напраслину не возводите, мальчик уже навыигрывал кучу золотых медалей на первенствах водокачек , где яростно соревновался сам с собой))
Начал рассказ о детях, в итоге получилось о себе любимом, о своих медалях...
В каких турнирах будет принимать участие ГГ, это гораздо интереснее?
Ответ Olga.t
Начал рассказ о детях, в итоге получилось о себе любимом, о своих медалях... В каких турнирах будет принимать участие ГГ, это гораздо интереснее?
У него любой разговор в итоге заканчивается самолюбованием и рассказами о себе. Можно о чем угодно спросить- без разницы
У нас половина детей катаются бесплатно, мы с Яной (Рудковской) решили помогать.
______________________
ну да, ну да.
А Александр Евгеньевич (он же ГГ) катается за счёт госбюджета.
В вашей какбэчастной школе.
Интересно, в какой же сборной он числится?
Ему и Ротенбергу один тот же автор тексты пишет, только меняет хоккей на фигурное катание?
Не получилось выиграть - завтра будешь выступать один и точно выиграешь!
И многих пятикратных олимпийских чемпионов так воспитывали? :)
И все "бесплатные ученики" с первых дней своего пребывания в школе заучивают наизусть Янину версию истории Арины Парсеговой)
Чтобы подтвердить эту теорию, нужно хоть на каких-то более-менее серьёзных соревнованиях начать выступать, с привычным количеством участников, с разным уровнем. А то, если Саша так и будет сражаться сам с собой, мы так и не узнаем, где получилось бы выиграть, и в какое завтра, если что, получится...
Чтобы проигрывать и выигрывать, надо где то учавствовать!
Рекомендуем