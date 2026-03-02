13

Плющенко о своей школе: «Я многодетный папа. У меня много детей, родных и неродных»

Плющенко о своей школе: у меня много детей, родных и неродных.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об отношении к ученикам своей академии «Ангелы Плющенко». 

«Спортсмены ко мне пришли с двойными прыжками, некоторые и двойных не прыгали. А сейчас все прыгают. Вон их сколько! Я многодетный папа.

Вникаем в их проблемы по здоровью, еду с ними к врачам, вместе с ними проходим все. Родители присутствуют на тренировках, сидят в кафе наверху, смотрят. Если мне нужно, кто-то недоработал, вопрос, я общаюсь с родителями.

Дети – это счастье. Я всегда мечтал быть многодетным папой, у меня это получилось, у меня много детей, сыновей – родных и неродных. Они светлые и добрые, большая часть. Позитивные.

Сейчас модно – скуф, не скуф, учат меня. Мне приятно. Если ты погружен в быт, а у меня большая часть спортсменов живут, построены домики, они семьями живут, ты внутри. И растешь вместе с ними», – сказал Плющенко на форуме «Знание. Наставничество».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
Я многодетный папа, но не папа
Я тренер, но не тренер
Я трепло))
Родители присутствуют на тренировках, сидят в кафе наверху, смотрят. Если мне нужно, кто-то недоработал, вопрос, я общаюсь с родителями.
а теперь слово предоставляется семье из Воронежа)))
upd
Расслабился ты, Евгений. А зря)))
"Ружжо на стене" не просто так висит.
И оно точно выстрелит, как и положено.
Родители присутствуют на тренировках, сидят в кафе наверху, смотрят. Если мне нужно, кто-то недоработал, вопрос, я общаюсь с родителями. _____________________ а теперь слово предоставляется семье из Воронежа))) upd Расслабился ты, Евгений. А зря))) "Ружжо на стене" не просто так висит. И оно точно выстрелит, как и положено.
Скоро межсезонье: мама точно молчать не будет)
Скоро межсезонье: мама точно молчать не будет)
я не понимаю, как она вообще столько молчала
Ну, там премировали, конечно, но этого надолго никогда не хватало
Я всего лишь папа, я их не тренировал 😁
Многодетный папа гномиков.
Не знаю, что такое скуф, в русском языке такого слова нет.
Вроде взрослый уже человек, а все какой-то детский лепет..
Папа Карло, блин...
А скорее - Карабас-Барабас
Я на спектакль приглашаю -
Там будет множество затей.
Я этих кукол обожаю,
Как будто собственных детей.
Многодетный, но папа ли ?... Папой надо быть каждый день, а не числиться им.
Ах, вот почему к Костылевым опеку вызывали - папские права отвоевать хотели )))
