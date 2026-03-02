Плющенко о своей школе: «Я многодетный папа. У меня много детей, родных и неродных»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об отношении к ученикам своей академии «Ангелы Плющенко».
«Спортсмены ко мне пришли с двойными прыжками, некоторые и двойных не прыгали. А сейчас все прыгают. Вон их сколько! Я многодетный папа.
Вникаем в их проблемы по здоровью, еду с ними к врачам, вместе с ними проходим все. Родители присутствуют на тренировках, сидят в кафе наверху, смотрят. Если мне нужно, кто-то недоработал, вопрос, я общаюсь с родителями.
Дети – это счастье. Я всегда мечтал быть многодетным папой, у меня это получилось, у меня много детей, сыновей – родных и неродных. Они светлые и добрые, большая часть. Позитивные.
Сейчас модно – скуф, не скуф, учат меня. Мне приятно. Если ты погружен в быт, а у меня большая часть спортсменов живут, построены домики, они семьями живут, ты внутри. И растешь вместе с ними», – сказал Плющенко на форуме «Знание. Наставничество».
