Илья Авербух: «Ришо на данный момент один из ведущих хореографов. Я думаю, это все в плюс для Трусовой»

Авербух: сотрудничество с Ришо пойдет Трусовой на пользу.

Российский хореограф Илья Авербух считает, что сотрудничество Александры Трусовой с Бенуа Ришо пойдет ей на пользу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что французский хореограф может поставить программу Трусовой.

«Бенуа Ришо на данный момент один из ведущих, признанных и, если так можно сказать, модных хореографов. С ним сотрудничает большое количество фигуристов. Я думаю, это все в плюс», – сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoИлья Авербух
Бенуа Ришо
женское катание
РИА Новости
logoсборная России
А сам перешёл совсем на пантомиму,перестали обращаться
Ответ Irina037
А сам перешёл совсем на пантомиму,перестали обращаться
после провала с пп, которую он поставил Гуменнику, пусть вообще уйдет с радаров, позорник.
Пантомимы с протянутой рукой, невнятная постановка, еще бы и с музыкой небось проблемы были бы, там же была музыка из Игры престолов.
Вот пострел, новость только разнесли - а Авербух уже с репликой.
Ришо, проверенный международными соревнованиями. Работающий с фигуристом, ставящий под фигуриста.
Ответ Katerina Sunny
Ришо, проверенный международными соревнованиями. Работающий с фигуристом, ставящий под фигуриста.
Мне ещё Ше-Линн и Николь нравятся
Уже опрос 🤣
