Илья Авербух: «Ришо на данный момент один из ведущих хореографов. Я думаю, это все в плюс для Трусовой»
Авербух: сотрудничество с Ришо пойдет Трусовой на пользу.
Российский хореограф Илья Авербух считает, что сотрудничество Александры Трусовой с Бенуа Ришо пойдет ей на пользу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что французский хореограф может поставить программу Трусовой.
«Бенуа Ришо на данный момент один из ведущих, признанных и, если так можно сказать, модных хореографов. С ним сотрудничает большое количество фигуристов. Я думаю, это все в плюс», – сказал Авербух.
