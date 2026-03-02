Илья Авербух: «Ришо на данный момент один из ведущих хореографов. Я думаю, это все в плюс для Трусовой»

Авербух: сотрудничество с Ришо пойдет Трусовой на пользу.

Российский хореограф Илья Авербух считает, что сотрудничество Александры Трусовой с Бенуа Ришо пойдет ей на пользу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что французский хореограф может поставить программу Трусовой.

«Бенуа Ришо на данный момент один из ведущих, признанных и, если так можно сказать, модных хореографов. С ним сотрудничает большое количество фигуристов. Я думаю, это все в плюс», – сказал Авербух.