70

Евгений Плющенко: «Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не хотел становиться тренером. 

«Как стал тренером? Произошло это случайно. Мы с Алексеем Николаевичем (Мишиным) поехали во Францию, он в 11 лет меня взял на сборы в Париж, моя первая поездка. Он меня обучил упражнениям, и я по 7 часов стоял на льду и показывал каждый день.

Было безумно тяжело, но я накатался, быстро пошла техника Алексея Николаевича. Учил английский язык, подсказывал движениями, на словах. Потом поехали в Испанию, я там тоже помогал Алексею Николаевичу. Катался очень много. Так что с детства, с 11 лет, обучение спортсменов было. 
 
Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать. Не получалось. Было много шоу после спорта, 70-80 в год.

Все случилось спонтанно. Начал тренировать, пошли результаты. Сейчас по медальным результатам частная школа номер один, а в России в топ-3 входим, в прошлом году – вторые», – сказал Плющенко на форуме «Знание. Наставничество».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
РИА Новости
мужское катание
logoЕвгений Плющенко
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Старший Гном не хочет быть тренером, младший - фигуристом. Все из под палки)
Ответ Виверна
Старший Гном не хочет быть тренером, младший - фигуристом. Все из под палки)
В этой семье они ничего не решают :)
Ответ Виверна
Старший Гном не хочет быть тренером, младший - фигуристом. Все из под палки)
Там не палка, а каблук
Вот ведь сила воли - не хотел, а стал!
Ответ mit-byer
Вот ведь сила воли - не хотел, а стал!
не стал))
Ответ mit-byer
Вот ведь сила воли - не хотел, а стал!
В том-то и дело, что так и не стал! Как ни послушаешь, так этого он не тренировал, того тоже...
Да, это давным-давно последнему дурачку понятно, что ты не - тренер. Ты по бабкам. Фигуристом-то был, лишь прыжкуном, все остальное ниже всякой критики, с помпезными дешевыми движениями и вихлянием пятой точкой.
Ответ Juliejulie Londonlondon
Да, это давным-давно последнему дурачку понятно, что ты не - тренер. Ты по бабкам. Фигуристом-то был, лишь прыжкуном, все остальное ниже всякой критики, с помпезными дешевыми движениями и вихлянием пятой точкой.
Была ещё хорошая фокусировка, настрой на борьбу. А это важнее всего остального. И потом плющ Sex bomb)
Ответ Juliejulie Londonlondon
Да, это давным-давно последнему дурачку понятно, что ты не - тренер. Ты по бабкам. Фигуристом-то был, лишь прыжкуном, все остальное ниже всякой критики, с помпезными дешевыми движениями и вихлянием пятой точкой.
Интересно, это все так считают? На мой дилетантский взгляд - хореография у Плющенко достойная. Чуть посмотрел мужские ОИ - там действительно все хорео - это катание по кругу с эпичным размахиванием руками под музыку, ну за редким исключением
==="Начал тренировать, пошли результаты. "===
Сказал бы уж, какие там у него результаты были... А то пока вроде были результаты только с чужими учениками (на первых порах, а потом все уходили в небытие...)...
Ответ Алёна Вода
==="Начал тренировать, пошли результаты. "=== Сказал бы уж, какие там у него результаты были... А то пока вроде были результаты только с чужими учениками (на первых порах, а потом все уходили в небытие...)...
Ну Гномыч первый на соревнованиях имени отца. Чем не результат? 😁
Ответ Алёна Вода
==="Начал тренировать, пошли результаты. "=== Сказал бы уж, какие там у него результаты были... А то пока вроде были результаты только с чужими учениками (на первых порах, а потом все уходили в небытие...)...
Тоже удивилась)) какое результаты у него пошли и куда?
11, 13 и 18 места фигуристов АП на ЧР это показатель реального уровня тренера Плющенко. Да, есть победы Костылевой, но там такой талант, что даже начинающему тренеру оказалось не по силам его испортить. Собственно поэтому Плющенко так вцепился в Леночку, что готов терпеть все перфомансы мамы Иры.
В чем Плющенко безусловно первый так это в бахвальстве.
Так ты и не тренер))) Какие там результаты пошли) какая школа номер один какие топ-3))) Результаты это победы на конкурсе в одно рыло))) Наш пришёл вторым а президент США предпоследним)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Так ты и не тренер))) Какие там результаты пошли) какая школа номер один какие топ-3))) Результаты это победы на конкурсе в одно рыло))) Наш пришёл вторым а президент США предпоследним)))
Надо поразбираться сколько частных школ конкурируют, возможно их всего полторы, тогда одна Костылева вытянет на приличный результат ))
И еще я хотел светить рожей в КиКе, но не быть тренером))))))))
Ответ burefan
И еще я хотел светить рожей в КиКе, но не быть тренером))))))))
Комментарий скрыт
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
По сути этим и занимаешься, а взялся тренировать, когда заманил топовых фигуристок, чтобы своими успехами удивить коллег и бросить вызов ТШТ. Был боссом и оставайся им, создавая условия тренерам и фигуристам для тренировок и занимайся шоу. Тренерская стезя не твоя, сугубо моё личное мнение.
ну так ты и не стал тренером, все сходится
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
28 февраля, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
28 февраля, 14:52
ISU не обсуждал совместное выступление Петросян и Гуменника на гала-шоу на Олимпиаде-2026
24 февраля, 12:38
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем