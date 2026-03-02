253

Француз Бенуа Ришо может поставить программу Трусовой на следующий сезон (РИА Новости)

Бенуа Ришо может стать постановщиком программы Александры Трусовой.

Французский хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком программы Александры Трусовой для следующего сезона. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Фигуристка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановка программы может пройти весной (ориентировочно во второй половине). Поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе, пока неизвестно.

Трусовой 21 год, последний раз она выступала на соревнованиях в ноябре 2022-го. В августе прошлого года родила ребенка, а после этого объявила о возвращении в спорт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Еще одна куртка в гардеробе появится
Ответ Entela Ivanko
Еще одна куртка в гардеробе появится
Я буду очень рада, если у них всё срастется и эта куртка будет сидеть в Сашином кис-эн-крае, если нас все же выпустят на международные старты)). Мне очень нравятся постановки Даниила, они безусловно штучные и сделаны под конкретного спортсмена. Но в нашем конкретном случае, чем больше признанных в мире профессионалов будет связано с нашими фигуристами, тем лучше. На благоприятное судейство рассчитывать не приходится, вероятно "скейтинг скилз" Саше могут невысокие ставить. Но вот зато посмотрим как судьи будут оценивать компонент "композиция", когда программу ставил не "какой-то русский", а признанный мэтр и надо будет после проката прямо у него на глазах поставить оценку фактически за то как он там все скомпановал.
Ответ Manyasha
Я буду очень рада, если у них всё срастется и эта куртка будет сидеть в Сашином кис-эн-крае, если нас все же выпустят на международные старты)). Мне очень нравятся постановки Даниила, они безусловно штучные и сделаны под конкретного спортсмена. Но в нашем конкретном случае, чем больше признанных в мире профессионалов будет связано с нашими фигуристами, тем лучше. На благоприятное судейство рассчитывать не приходится, вероятно "скейтинг скилз" Саше могут невысокие ставить. Но вот зато посмотрим как судьи будут оценивать компонент "композиция", когда программу ставил не "какой-то русский", а признанный мэтр и надо будет после проката прямо у него на глазах поставить оценку фактически за то как он там все скомпановал.
Про это Ришо уже давно сказал, что он может поставить программу, но катает её все же сам фигурист.
Интересно будет посмотреть, Ришо сейчас ведущий хореограф, и большинство моих любимых программ этого сезона, включая шедевральную КП Каори, были поставлены им. Но вообще, это лишний раз подчеркнет привилегированный статус Саши в ТШТ, ведь со времен Медведевой никому из фигуристок штаба не разрешалось ставиться у сторонних хореографов.
Ответ EmperorNazer
Интересно будет посмотреть, Ришо сейчас ведущий хореограф, и большинство моих любимых программ этого сезона, включая шедевральную КП Каори, были поставлены им. Но вообще, это лишний раз подчеркнет привилегированный статус Саши в ТШТ, ведь со времен Медведевой никому из фигуристок штаба не разрешалось ставиться у сторонних хореографов.
Ришо Нике Эгадзе ставил.
Ответ EmperorNazer
Интересно будет посмотреть, Ришо сейчас ведущий хореограф, и большинство моих любимых программ этого сезона, включая шедевральную КП Каори, были поставлены им. Но вообще, это лишний раз подчеркнет привилегированный статус Саши в ТШТ, ведь со времен Медведевой никому из фигуристок штаба не разрешалось ставиться у сторонних хореографов.
Однозначно у Саши там сейчас особый статус. Особенно после безупречно восстановленного лутца))
На самом деле мне всегда нравились постановки Глейхенгауза для Саши. Но это была та маленькая Саша, шустрая милая, чистая энергия. Сегодня она изменилась и возможно Ришо сможет почувствовать и отразить эти перемены. Ника благодаря ему очень сильно изменился. С другой стороны, программа той же Муравьевой от Ришо мне не особо зашла, короткая от Авербуха получилась намного удачнее. В общем будет интересно посмотреть, что из этого выйдет.
Ответ elkagreenspiral
На самом деле мне всегда нравились постановки Глейхенгауза для Саши. Но это была та маленькая Саша, шустрая милая, чистая энергия. Сегодня она изменилась и возможно Ришо сможет почувствовать и отразить эти перемены. Ника благодаря ему очень сильно изменился. С другой стороны, программа той же Муравьевой от Ришо мне не особо зашла, короткая от Авербуха получилась намного удачнее. В общем будет интересно посмотреть, что из этого выйдет.
Там часть была Тутберидзе. А сейчас Глейх исписался.
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
Там часть была Тутберидзе. А сейчас Глейх исписался.
А Ришо нет? Работает на износ
Ришо распыляется. Деньги зарабатывает. По этой причине он не может всем оригинальные программы поставить. Потом не все могу потянуть замысел. Даже большинство. Вот сотрудничество с Пинзаронне, это высший класс, но, только потому, что у Нины артистический талант. Нина сама - эстетика.
Из рамок вон выходящее событие, чтобы в Хрустальном у Этери разрешили ставить программу не у Глейха.
Фантастика какая-то. Когда такое было в последний раз, когда Авербух ставил Медведевой?
А за рубеж вообще никогда не обращались, как я понимаю.
Видимо, Трусова обладает там колоссальным авторитетом.
Ответ Defender64
Из рамок вон выходящее событие, чтобы в Хрустальном у Этери разрешили ставить программу не у Глейха. Фантастика какая-то. Когда такое было в последний раз, когда Авербух ставил Медведевой? А за рубеж вообще никогда не обращались, как я понимаю. Видимо, Трусова обладает там колоссальным авторитетом.
Ришо ДС ставил, когда они еще за Россию выступали. В прошлом сезоне ставил Нике. Думаю, это идея Тутберидзе, а не Трусовой
Ответ Defender64
Из рамок вон выходящее событие, чтобы в Хрустальном у Этери разрешили ставить программу не у Глейха. Фантастика какая-то. Когда такое было в последний раз, когда Авербух ставил Медведевой? А за рубеж вообще никогда не обращались, как я понимаю. Видимо, Трусова обладает там колоссальным авторитетом.
Трусова просто уже взрослая женщина, и способна сама решить, чего хочет.
Постановки ЭГ и Глейха чаще оказываются удачными, чем Бенуа. Но, будем надеяться, что он тут постарается…)
Ответ Lz+Lo
Постановки ЭГ и Глейха чаще оказываются удачными, чем Бенуа. Но, будем надеяться, что он тут постарается…)
Могут ограничиться одной программой.
Ответ Lz+Lo
Постановки ЭГ и Глейха чаще оказываются удачными, чем Бенуа. Но, будем надеяться, что он тут постарается…)
За прошлый год в ТШТ ничего стоящего как раз не поставили
Трусова разгоняет мощную пиар - компанию про себя , любимую .....
Ответ Vasily Ivanov
Трусова разгоняет мощную пиар - компанию про себя , любимую .....
Даже если это так - это плохо?
Ответ Vasily Ivanov
Трусова разгоняет мощную пиар - компанию про себя , любимую .....
Уметь надо. Причём на прыжковом сколько-нибудь стабильные квадики показала Валиева. А не Трусова. Но машина пиара Тутберятника и лично Ракеты вызывает восторг. Осенью будем наблюдать запуск Ракеты в Космос. Главное чтобы не случился фальшстарт😁✌️
А вот интересно как судить будут на международных стартах например ту же Сашу, с серебряной медалью ОИ? Вроде бы рейтинга нет, а по сути на голову выше многих... это конечно если выпустят нас на следующий год, а так конечно вопрос риторический... Раз Ришо будет программу ставить, значит все серьезно и можно ждать на стартах!
Ответ Наталья Карлова
А вот интересно как судить будут на международных стартах например ту же Сашу, с серебряной медалью ОИ? Вроде бы рейтинга нет, а по сути на голову выше многих... это конечно если выпустят нас на следующий год, а так конечно вопрос риторический... Раз Ришо будет программу ставить, значит все серьезно и можно ждать на стартах!
Сизерон пропускал, нулевой рейтинг не повлиял.
Ответ Наталья Карлова
А вот интересно как судить будут на международных стартах например ту же Сашу, с серебряной медалью ОИ? Вроде бы рейтинга нет, а по сути на голову выше многих... это конечно если выпустят нас на следующий год, а так конечно вопрос риторический... Раз Ришо будет программу ставить, значит все серьезно и можно ждать на стартах!
Думаю её рейтинг ещё не забыл, но и серебро конечно веса добавляет.
Трусова за нос водит не только своих малолетних фанов, но и тренершу. Ну браво же )))). Я удивляюсь, как можно по 3му кругу делать один и тот же финт ушами и на него все опять повелись. Следующая БОЧ похоже, двухкратная минимум. Ожидаем переход Петросян. С Двоеглазовой все понятно - ей что 2е роли, что 3и, может в инсте лайк на критику поставит, да будет себе тихо катать очередную французскую песенку.
Ответ Den3Lo
Трусова за нос водит не только своих малолетних фанов, но и тренершу. Ну браво же )))). Я удивляюсь, как можно по 3му кругу делать один и тот же финт ушами и на него все опять повелись. Следующая БОЧ похоже, двухкратная минимум. Ожидаем переход Петросян. С Двоеглазовой все понятно - ей что 2е роли, что 3и, может в инсте лайк на критику поставит, да будет себе тихо катать очередную французскую песенку.
Двоеглазова вряд ли будет терпеть пляски вокруг Трусовой.
Ответ Den3Lo
Трусова за нос водит не только своих малолетних фанов, но и тренершу. Ну браво же )))). Я удивляюсь, как можно по 3му кругу делать один и тот же финт ушами и на него все опять повелись. Следующая БОЧ похоже, двухкратная минимум. Ожидаем переход Петросян. С Двоеглазовой все понятно - ей что 2е роли, что 3и, может в инсте лайк на критику поставит, да будет себе тихо катать очередную французскую песенку.
Как зло фанат Ани, а казалось бы вам-то что? Аня давно не в спорте , ее это вообще никак не касается.
Новость: может поставить, а может не поставить, может одну, а может две.
