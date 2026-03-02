Француз Бенуа Ришо может поставить программу Трусовой на следующий сезон (РИА Новости)

Бенуа Ришо может стать постановщиком программы Александры Трусовой.

Французский хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком программы Александры Трусовой для следующего сезона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фигуристка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановка программы может пройти весной (ориентировочно во второй половине). Поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе, пока неизвестно.

Трусовой 21 год, последний раз она выступала на соревнованиях в ноябре 2022-го. В августе прошлого года родила ребенка, а после этого объявила о возвращении в спорт.

