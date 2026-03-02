Француз Бенуа Ришо может поставить программу Трусовой на следующий сезон (РИА Новости)
Бенуа Ришо может стать постановщиком программы Александры Трусовой.
Французский хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком программы Александры Трусовой для следующего сезона.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Фигуристка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановка программы может пройти весной (ориентировочно во второй половине). Поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе, пока неизвестно.
Трусовой 21 год, последний раз она выступала на соревнованиях в ноябре 2022-го. В августе прошлого года родила ребенка, а после этого объявила о возвращении в спорт.
Главный мем Олимпиады: хореограф Ришо носит форму всех сборных 😂
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
253 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Фантастика какая-то. Когда такое было в последний раз, когда Авербух ставил Медведевой?
А за рубеж вообще никогда не обращались, как я понимаю.
Видимо, Трусова обладает там колоссальным авторитетом.