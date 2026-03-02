Фигуристка Маи Михара завершила карьеру.

Японская фигуристка Маи Михара завершила спортивную карьеру.

Спортсменке 26 лет, она является двукратной чемпионкой чемпионатов четырех континентов (2017, 2022), победительницей финала Гран-при (2022), обладательницей двух золотых медалей Универсиад (2019, 2023), а также победительницей этапов Гран-при в Финляндии и Великобритании.

Михара пропустила сезон-2019/20 из-за обострения ювенильного идиопатического артрита, но смогла восстановить и вернуться к соревнованиям.