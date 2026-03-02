Маи Михара завершила спортивную карьеру
Фигуристка Маи Михара завершила карьеру.
Японская фигуристка Маи Михара завершила спортивную карьеру.
Спортсменке 26 лет, она является двукратной чемпионкой чемпионатов четырех континентов (2017, 2022), победительницей финала Гран-при (2022), обладательницей двух золотых медалей Универсиад (2019, 2023), а также победительницей этапов Гран-при в Финляндии и Великобритании.
Михара пропустила сезон-2019/20 из-за обострения ювенильного идиопатического артрита, но смогла восстановить и вернуться к соревнованиям.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skate Japan
Что-то сродни ревматоидному артриту, когда поражаются суставы. Это постоянная боль, постоянные рецидивы.
Удивительно, что она так долго не решалась закончить совсем карьеру.