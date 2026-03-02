24

Маи Михара завершила спортивную карьеру

Японская фигуристка Маи Михара завершила спортивную карьеру.

Спортсменке 26 лет, она является двукратной чемпионкой чемпионатов четырех континентов (2017, 2022), победительницей финала Гран-при (2022), обладательницей двух золотых медалей Универсиад (2019, 2023), а также победительницей этапов Гран-при в Финляндии и Великобритании. 

Михара пропустила сезон-2019/20 из-за обострения ювенильного идиопатического артрита, но смогла восстановить и вернуться к соревнованиям. 

Очень симпатичная фигуристка с очень непростым путём. Когда она не отобралась на ОИ в Пекине, то сказала в интервью, что ее цель - Милан 2026. Но....у жизни свои планы. Да, не взяла самых главных медалей в силу объективных причин, но всё равно прекрасная спортсменка и человек. Как она всегда с уважением и восхищением отзывалась о своей одногруппнице Каори Сакомото, без какой-либо ревности и зависти абсолютно. Как стойко справлялась с жесточайшим диагнозом, как маленький самурай. Как несколько раз отращивала и обрезала волосы, чтобы бесплатно сдать на изготовление париков для деток с онкологией. Спорт в любом случае когда-то заканчивается, а человеческие качества остаются. Здоровья Маи и успеха во всём, что она выберет в жизни!
И кстати, она с уважением и восхищением отзывалась также и о Лизе Туктамышевой)))
У Японии в новом сезоне будет смена поколений.
Маи всегда мне нравилась, и платья у нее были очень красивые. Не представляю, как кататься с таким диагнозом, хотя я не настолько глубоко разбираюсь в этом( и слава Богу!)
Это очень серьёзное заболевание суставов.
Что-то сродни ревматоидному артриту, когда поражаются суставы. Это постоянная боль, постоянные рецидивы.
Удивительно, что она так долго не решалась закончить совсем карьеру.
Зашла написать, что самые красивые платья у нее) ну и кореяночек конечно
Героическая Маи. Тоненькая, как фея. Прекрасная фигуристка! Пусть у неё всё сложится в жизни!
Маи была очень милая, с прекрасным катанием. Спасибо ей за настоящий спорт!
У моей мамы схожее заболевание, ей даже ходить тяжело. Не представляю, как кататься возможно. Очень жаль девушку, здоровья ей.
Чудесная, милая, трогательная, такая хрупкая и такая стойкая Маи! В ее катании всегда была какая-то особая легкость и искренность. И ее прекрасная улыбка - несмотря ни на что, глядя на которую многие и подумать даже не могли, что она испытывает и через что проходит! Ее такой неимоверно сложный путь в ФК - пример стойкости, мужества и самоотверженной любви к делу своей жизни! Спасибо ей за весь этот путь! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Удачи в дальнейшем жизненном пути, во всем задуманном!
Сейчас кучно пойдут: про Сакамото мы и так знаем, потом - Леона Хендрикс, Ливия Кайзер, Юлия Саутер, Кимми Репонд, Амбер Гленн, а после ЧМ, возможно Губанова, а может и Куракова. И еще пара-тройка точно.
Насте-то Губановой с чего вдруг завершать? Она у Грузии одна такая, все международные старты для нее открыты. Да и на ОИ перед ней из европейских одиночниц - только Нина Петрыкина и Аделия. Но пока мы отстранены и выходит, что с точки зрения перспектив на пьедесталы ЧЕ - Губанова с Петрыкиной - единственные топы. И форма у Анастасии сейчас хорошая, и с Рукавицыным они вроде хорошо сработались. По мне, так сейчас звездный Настин период
Репонд и Кайзер то куда? Они ещё молодые.
За Маи начала болеть с Универсиады в Красноярске в 2019 г. Такая нежная и в то же время такая сильная девушка, чудесная фигуристка. Здоровья, счастья, успехов ей в новой жизни!
