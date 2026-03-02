Пайпер Гиллес: «Американцы могли упасть или споткнуться и все равно нас обходили. Французы на Олимпиаде сделали с американцами то же самое»

Гиллес: в Милане французы сделали с Чок и Бейтс то, что американцы делали с нами.

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес высказалась о судействе в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане.

Победу на турнире одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Гиллес и Поль Пуарье завоевали бронзу.

— Вы держались очень достойно. Это потому, что вы профессионалы, представляющие вежливую страну? Вы были расстроены тем, как все сложилось?

— Нет, на самом деле это даже забавно. Мы с Полем были в полном восторге. Мы оказались совершенно в стороне от всей этой олимпийской драмы. Мы были теми самыми счастливчиками на подиуме. А это, знаете ли, довольно редкое явление для Олимпиады. Обычно вся первая тройка празднует, плачет, эмоции зашкаливают.

Но в каком-то смысле мы с Полем за последние два года действительно подготовили себя к такому моменту. Американская команда проделывала это с нами много раз: они могли откатать не лучшим образом, упасть или споткнуться, судьи чего-то не замечали, и они все равно нас обходили.

Например, они лишили нас двух медалей чемпионатов мира, оказавшись на вершине пьедестала. Так что мы с Полем точно знаем, каково это, и это ужасное чувство.

Но я думаю, мы многое узнали о себе и о том, как справляться с такими ситуациями. Нужно просто сказать себе: «Я не могу на это повлиять. Да, мне это не нравится, но я не собираюсь идти в СМИ и бить во все колокола».

На этом же турнире британский судья поставил нам на семь баллов меньше, чем другие судьи. В итоге после ритм-танца он отправил нас на седьмое место. И это ровно то же самое, что французы сделали с американцами, но никто не говорит о том, что сделали с нами. И такое происходило на последних трех турнирах перед Олимпийскими играми.

В общем, много чего творилось. Поэтому мы с Полем решили выбрать более достойный путь — быть выше всего этого, сосредоточиться на нашем катании и радоваться результату.

Потому что, в конце концов, это олимпийская медаль. Она есть далеко не у каждого. И для нас это победа. И если мы можем выйти оттуда счастливыми, улыбающимися и ведущими себя «очень по-канадски» — значит, мы уже выиграли. Мы выиграли золото в том смысле, как мы себя проявили, — сказала Гиллес в подкасте Джесси Крикшэнк.