  • Пайпер Гиллес: «Американцы могли упасть или споткнуться и все равно нас обходили. Французы на Олимпиаде сделали с американцами то же самое»
111

Гиллес: в Милане французы сделали с Чок и Бейтс то, что американцы делали с нами.

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес высказалась о судействе в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане.

Победу на турнире одержали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Гиллес и Поль Пуарье завоевали бронзу.

— Вы держались очень достойно. Это потому, что вы профессионалы, представляющие вежливую страну? Вы были расстроены тем, как все сложилось?

— Нет, на самом деле это даже забавно. Мы с Полем были в полном восторге. Мы оказались совершенно в стороне от всей этой олимпийской драмы. Мы были теми самыми счастливчиками на подиуме. А это, знаете ли, довольно редкое явление для Олимпиады. Обычно вся первая тройка празднует, плачет, эмоции зашкаливают.

Но в каком-то смысле мы с Полем за последние два года действительно подготовили себя к такому моменту. Американская команда проделывала это с нами много раз: они могли откатать не лучшим образом, упасть или споткнуться, судьи чего-то не замечали, и они все равно нас обходили.

Например, они лишили нас двух медалей чемпионатов мира, оказавшись на вершине пьедестала. Так что мы с Полем точно знаем, каково это, и это ужасное чувство.

Но я думаю, мы многое узнали о себе и о том, как справляться с такими ситуациями. Нужно просто сказать себе: «Я не могу на это повлиять. Да, мне это не нравится, но я не собираюсь идти в СМИ и бить во все колокола».

На этом же турнире британский судья поставил нам на семь баллов меньше, чем другие судьи. В итоге после ритм-танца он отправил нас на седьмое место. И это ровно то же самое, что французы сделали с американцами, но никто не говорит о том, что сделали с нами. И такое происходило на последних трех турнирах перед Олимпийскими играми.

В общем, много чего творилось. Поэтому мы с Полем решили выбрать более достойный путь — быть выше всего этого, сосредоточиться на нашем катании и радоваться результату.

Потому что, в конце концов, это олимпийская медаль. Она есть далеко не у каждого. И для нас это победа. И если мы можем выйти оттуда счастливыми, улыбающимися и ведущими себя «очень по-канадски» — значит, мы уже выиграли. Мы выиграли золото в том смысле, как мы себя проявили, — сказала Гиллес в подкасте Джесси Крикшэнк. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: подкаст Phone a Friend
111 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Она так трогательно радовалась и прыгала на пьедестале, наверное, вид физиономии Мэдисон добавлял приятных ощущений)
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Она так трогательно радовалась и прыгала на пьедестале, наверное, вид физиономии Мэдисон добавлял приятных ощущений)
)) Они были счастливы в любом случае. Я порадовалась за них.
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Она так трогательно радовалась и прыгала на пьедестале, наверное, вид физиономии Мэдисон добавлял приятных ощущений)
🤣🤣🤣🤣🤣
Вангую - теперь ISU уж точно посуетится и протолкнет запрет на критику судейства со стороны спортсменов, хотя Пайпер права - золото ЧМ 2024 у них позорно украли, натянув упавших, неедущих Чоков
Ну хоть кто-то это сказал. Пайпер молодец
Браво, Пайпер! Чоки возомнили, что они боги танцев и получили щелчок по носу.
Респектую канадцам! И здорово что Пайпер так жестко отхлетала всю эту гнилую систему по щечкам. Понимаю, что закончили, терять нечего, но все равно - это было смело! Все любители танцев всегда болели за этот дуэт и расстраивались, когда их раз за разом упаковывали под Чоков.
ФБС не сделали с Чоками то же самое, что Чоки с ГП.
ФБС даже с ошибкой были намного лучше Чоков
Ответ Ритт
ФБС не сделали с Чоками то же самое, что Чоки с ГП. ФБС даже с ошибкой были намного лучше Чоков
ФБС - гении. Чоки - лишь очень стараются.
Ответ Madiken
ФБС - гении. Чоки - лишь очень стараются.
Не знаю, все ли так однозначно - кто гений и как понимать гениальность.. Грозовой перевал - это не гениальность? И Vincent. И Both Sides Now. И Медли Элтона Джона. Много чего. Сложнейшие концептуальные вещи и потрясающая слаженность движения. Разве у французов есть такой диапазон, такая драма. Лирика и скольжение - да, это их. И я, к сожалению, вижу в танце, что Лоранс крупнее, тяжелее Гийома. Вот такое личное ощущение гениальности)
"Это потому, что вы профессионалы, представляющие вежливую страну?" Что-то прям улыбнуло)). Вспомнилась вежливая и этичная Меган Дюамель. И вторые золотые медали для Сале-Пеллетье в Солт-Лейк-Сити.
А вообще, очень интересное интервью. Получается, пока американцы истерят по поводу того, что Чок-Бейтс должны были обходить Сизерона на этих ОИ, для канадских болельщиков как будто само собой разумеющийся факт, что Гиллесы должны были быть вторыми, а Чоки только третьими. Это даже как будто не обсуждается и вопрос только в том как они пережили эту несправедливость. Танцы - такие танцы)).
Пайпер - красотка, всю контору спалила. Наверное, решила, что пока ИСУ не ввело обещанный запрет на обсуждение судейства, надо успевать всё рассказать
Ответ Manyasha
"Это потому, что вы профессионалы, представляющие вежливую страну?" Что-то прям улыбнуло)). Вспомнилась вежливая и этичная Меган Дюамель. И вторые золотые медали для Сале-Пеллетье в Солт-Лейк-Сити. А вообще, очень интересное интервью. Получается, пока американцы истерят по поводу того, что Чок-Бейтс должны были обходить Сизерона на этих ОИ, для канадских болельщиков как будто само собой разумеющийся факт, что Гиллесы должны были быть вторыми, а Чоки только третьими. Это даже как будто не обсуждается и вопрос только в том как они пережили эту несправедливость. Танцы - такие танцы)). Пайпер - красотка, всю контору спалила. Наверное, решила, что пока ИСУ не ввело обещанный запрет на обсуждение судейства, надо успевать всё рассказать
Вспомнились ровно те два момента) Смешная «вежливая страна».
Ответ Manyasha
"Это потому, что вы профессионалы, представляющие вежливую страну?" Что-то прям улыбнуло)). Вспомнилась вежливая и этичная Меган Дюамель. И вторые золотые медали для Сале-Пеллетье в Солт-Лейк-Сити. А вообще, очень интересное интервью. Получается, пока американцы истерят по поводу того, что Чок-Бейтс должны были обходить Сизерона на этих ОИ, для канадских болельщиков как будто само собой разумеющийся факт, что Гиллесы должны были быть вторыми, а Чоки только третьими. Это даже как будто не обсуждается и вопрос только в том как они пережили эту несправедливость. Танцы - такие танцы)). Пайпер - красотка, всю контору спалила. Наверное, решила, что пока ИСУ не ввело обещанный запрет на обсуждение судейства, надо успевать всё рассказать
Комментарий скрыт
Очередной раз спасибо Гийому за возвращение, ну не должны некатайка Чок и Эван с негнущейся спиной и абсолютно не работающим корпусом, стать ОЧ в личке, да и в команде, одно золото отобрали у нас, второе откровенно украли у Японии
Ответ Элен Карташова
Очередной раз спасибо Гийому за возвращение, ну не должны некатайка Чок и Эван с негнущейся спиной и абсолютно не работающим корпусом, стать ОЧ в личке, да и в команде, одно золото отобрали у нас, второе откровенно украли у Японии
Комментарий скрыт
Ответ IrinaMelnick11
Комментарий скрыт
А американцам пары-то не надо было подтягивать? За них судьи подтянули слабаков Кам-О’Ши повыше канадцев без видимых на то причин, не так ли? А женскую одиночку не надо было американцам "подтягивать" - Алиса и Эмбер не продули Каори, нет? Малинин продул Кагияме короткую. Итого: у японцев 5 видов из 8 выиграно, у американцев - 3 из 5, результат - золото у американцев. Победа 1 баллом - тем самым, который туристам Кам-О’Ши и натянули, а у японских танцоров забрали первым делом, утопив под корейцев, которым не светило в принципе.
И правильно сказала. Надоело уже , что американцев натягивают, стоит только вспомнить, сколько Мэдисон падала перед судьями и была первой. Отдали их же монетой.
Пайпер молодец
