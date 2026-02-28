11

Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»

Ушнев: прочитал, что Косторная — девчонка с характером. И понял – это вызов.

Хоккеист Никита Ушнев, выступающий с Аленой Косторной в «Ледниковом периоде», рассказал, как нашел общий язык с фигуристкой. 

– Вы скатывались с разными партнершами? В какой момент остановились на варианте с Аленой Косторной?

– Нет. Помню, на первую пробу пришел еще в хоккейных коньках, и мне говорят, что буду кататься с Аленой Косторной. Я такой: давайте попробуем. Других вариантов, по сути, мне даже не предлагали. Как я слышал, Алена с мужем выбрали меня сами, потому что я лучше всех катаюсь.

– Получается, вам дали Алену, а вы уже спорить не стали?

– Конечно, зачем спорить? Именитая спортсменка.

– Насколько быстро удалось как-то понять друг друга на льду и вне льда?

– Я прочитал, что Алена — девчонка с характером. И понял – окей, это вызов. Но я умею вообще располагать людей к себе. Помню первые несколько тренировок, даже первая съемка – мы вообще коннект никакой друг с другом найти не могли. Я немного расстроился.

А потом в дальнейшем уже начали шутить, с ее мужем хороший контакт наладили. Уже как-то все нормально пошло. Сейчас все окей, прикалываемся на тренировках. Все легко проходит, по кайфу. Не думаешь, что говоришь — все на доверии. И видно по ней, что она тоже довольна.

– Образование психолога помогло найти взаимопонимание с Аленой?

– Наверное, мое образование в области психологии мне помогло в чем-то, но я больше двигался на каких-то интуитивных ощущениях. То есть я не стал разбирать какой-то подтип, психотип. Скорее действовал на своей интуиции и вайбе, – сказал Ушнев.

Русский парень – чемпион Италии по хоккею! Что-что?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Гоша взял на себя функцию их личного тренера.) Видно, что парни сдружились, ну и, соответственно, Аленка стала больше доверять партнеру. Классные у них номера получились, ни разу не повторились, просто молодцы!
Алёнка - девчонка с характером, но и Георгий молодец, что и в шоу Алёнке помогал. Какие-то вещи, как партнёр объяснял, тем более новичку.
Алёнка..просто глаз не оторвать..
Красивущая..., во всех смыслах этого слова.
Никита просто молодец!
Такое ощущение что они не один год скатывались.Техника исполнения на грани фантастики. Про владение коньком, я просто молчу.
Сегодня смотрела и дышать не могла все 3 минуты...
Восторг! Браво!
Ну Алёна, всех укатала!
Как по мне, одна из лучших пар проекта - это точно! Совершенно разные номера, сложнейшая техника, поддержки и высокие, и низкие, и булава, и тодес.

То, что показывают ребята, не показывает никто!

Ну и вторая оценка на уровне! И страх показали, и любовь, и юмор!
Как по мне, одна из лучших пар проекта - это точно! Совершенно разные номера, сложнейшая техника, поддержки и высокие, и низкие, и булава, и тодес. То, что показывают ребята, не показывает никто! Ну и вторая оценка на уровне! И страх показали, и любовь, и юмор!
Выборочно смотрю номера отдельных пар, Алёну смотрю всегда. Они конечно колоссальную работу провели, она уже и с хоккеистом сможет в шоу катать, и все больше верю в нее как в классную парницу, Надеюсь даст жару на соревновательном льду
Такая замечательная пара получилась! Уж какое танго огненное у них было,а сегодняшний вальс ещё лучше!
Алёнка прекрасна, и очень понравилась как она раскрылась в этом проекте.
Вчера впервые посмотрела ЛП, Алена очень понравилась
Гордость берёт за Алёну, столько трудолюбия и таланта! Просто не знаю, как они всё успевают, очень большую помощь оказывает Гоша - надёжный муж, терпеливый, спокойный, весёлый, а это большая редкость для мужчины так много заниматься с маленьким ребенком
