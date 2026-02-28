Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»

Акопова: я не пожалела о своем выборе, что начала выступать за Армению.

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, высказалась о переходе из сборной России в Армению.

«Однозначно, я не пожалела о своем выборе, что начала выступать за Армению. Армения нам дала шанс выступить на Олимпийских играх. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду в 2030 году.

Что удивило? На церемонии открытии был огромный стадион. Я даже растерялась и начала махать рукой как никогда. Сидела рядом, когда выступал Андреа Бочелли и от эмоций расплакалась», — сказала Акопова.