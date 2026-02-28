Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
Акопова: я не пожалела о своем выборе, что начала выступать за Армению.
Фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, высказалась о переходе из сборной России в Армению.
«Однозначно, я не пожалела о своем выборе, что начала выступать за Армению. Армения нам дала шанс выступить на Олимпийских играх. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду в 2030 году.
Что удивило? На церемонии открытии был огромный стадион. Я даже растерялась и начала махать рукой как никогда. Сидела рядом, когда выступал Андреа Бочелли и от эмоций расплакалась», — сказала Акопова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И телефон подарили…
По-хорошему нужен был переход раньше. А так рейтинг набирали прямо по ходу ОИ-сезона. Ну и ЧЕ лишним не был бы.
По-хорошему нужен был переход раньше. А так рейтинг набирали прямо по ходу ОИ-сезона. Ну и ЧЕ лишним не был бы.
Та ладно, вон сколько у нас до сих пор без перехода на внутренних стартах маринуются, поэтому лучше чуть позже чем никогда - зато теперь спокойно ездит на международку и строит планы.
Та ладно, вон сколько у нас до сих пор без перехода на внутренних стартах маринуются, поэтому лучше чуть позже чем никогда - зато теперь спокойно ездит на международку и строит планы.
Ну, если цель исключительно поездить по международным стартам, то переход оправдан. Тем более и федерация отпустит пару, которая явно ни на что не будет претендовать. Акоповых отпустили (и Княжуков отпустят),, потому что партнерши настолько травмированы, что им физически не светит серьезно конкурировать в России.
А разве они были в сборной РФ ? На этапах у них всегда места были ближе к концу …
А разве они были в сборной РФ ? На этапах у них всегда места были ближе к концу …
На ЧР 2022 были шестыми
А разве они были в сборной РФ ? На этапах у них всегда места были ближе к концу …
В сборной возможно и не были, но на бэшках успели повыступать за Россию, у Карины была травма потом к сожалению
Как бан начался, тогда уже пророчили уход под флаг других стран спортсменов, чтобы выступать на главных МС. А в таких видах спорта как борьба, штанга, бокс уходили и до бана, ибо выиграть ЧР и отобраться на ЧЕ, ЧМ и ОИ было очень трудно. Фигуристы тоже уходили, которым не светило пробиться в состав сборной страны.
Ну раз Армения - щедрая душа, может тогда и тренироваться туда отправитесь с партнёром и армянским тренерам?
Ну раз Армения - щедрая душа, может тогда и тренироваться туда отправитесь с партнёром и армянским тренерам?
так их тренер климов. Вы чего от него хотите с его ...той женушкой? Там же и своим, и нашим, и споем, и спляшем.
А наши чемпионы дома сидят. А Акопова по турнирам разъезжает.
А наши чемпионы дома сидят. А Акопова по турнирам разъезжает.
Ну Акопова же в этом не виновата. Претензии к международным чиновникам, принявшим такое решение.
Ну Акопова же в этом не виновата. Претензии к международным чиновникам, принявшим такое решение.
Международным ли?
Акопова ещё юниоркой до пандемии ездила в Австралию пробовалась,тогда не отпустили.
Что-то про Жилину новостей нет. Она ведь сможет выступать за Азербайджан в сезоне 26-27? Интересно будет глянуть на её четверные.
Молодцы! Небось и в Прагу на ЧМ поедут, ежели организаторы не поведут себя, как британцы.
О чем жалеть то? Можно до пенсии на ОИ ездить и косячить. При всем уважении, свои возможности на ОИ они профукали. От радости, видимо, что армянский флаг несли.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем