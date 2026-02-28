57

Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»

Акопова: я не пожалела о своем выборе, что начала выступать за Армению.

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, высказалась о переходе из сборной России в Армению. 

«Однозначно, я не пожалела о своем выборе, что начала выступать за Армению. Армения нам дала шанс выступить на Олимпийских играх. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду в 2030 году.

Что удивило? На церемонии открытии был огромный стадион. Я даже растерялась и начала махать рукой как никогда. Сидела рядом, когда выступал Андреа Бочелли и от эмоций расплакалась», — сказала Акопова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
пары
logoКарина Акопова
сборная Армении
logoНикита Рахманин
logoОлимпиада-2026
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И телефон подарили…
По-хорошему нужен был переход раньше. А так рейтинг набирали прямо по ходу ОИ-сезона. Ну и ЧЕ лишним не был бы.
Ответ Katerina Sunny
По-хорошему нужен был переход раньше. А так рейтинг набирали прямо по ходу ОИ-сезона. Ну и ЧЕ лишним не был бы.
Та ладно, вон сколько у нас до сих пор без перехода на внутренних стартах маринуются, поэтому лучше чуть позже чем никогда - зато теперь спокойно ездит на международку и строит планы.
Ответ Twenty2
Та ладно, вон сколько у нас до сих пор без перехода на внутренних стартах маринуются, поэтому лучше чуть позже чем никогда - зато теперь спокойно ездит на международку и строит планы.
Ну, если цель исключительно поездить по международным стартам, то переход оправдан. Тем более и федерация отпустит пару, которая явно ни на что не будет претендовать. Акоповых отпустили (и Княжуков отпустят),, потому что партнерши настолько травмированы, что им физически не светит серьезно конкурировать в России.
А разве они были в сборной РФ ? На этапах у них всегда места были ближе к концу …
Ответ Светлана Воронова
А разве они были в сборной РФ ? На этапах у них всегда места были ближе к концу …
На ЧР 2022 были шестыми
Ответ Светлана Воронова
А разве они были в сборной РФ ? На этапах у них всегда места были ближе к концу …
В сборной возможно и не были, но на бэшках успели повыступать за Россию, у Карины была травма потом к сожалению
Как бан начался, тогда уже пророчили уход под флаг других стран спортсменов, чтобы выступать на главных МС. А в таких видах спорта как борьба, штанга, бокс уходили и до бана, ибо выиграть ЧР и отобраться на ЧЕ, ЧМ и ОИ было очень трудно. Фигуристы тоже уходили, которым не светило пробиться в состав сборной страны.
Ну раз Армения - щедрая душа, может тогда и тренироваться туда отправитесь с партнёром и армянским тренерам?
Ответ Нюта Ериц
Ну раз Армения - щедрая душа, может тогда и тренироваться туда отправитесь с партнёром и армянским тренерам?
так их тренер климов. Вы чего от него хотите с его ...той женушкой? Там же и своим, и нашим, и споем, и спляшем.
А наши чемпионы дома сидят. А Акопова по турнирам разъезжает.
Ответ private dancer
А наши чемпионы дома сидят. А Акопова по турнирам разъезжает.
Ну Акопова же в этом не виновата. Претензии к международным чиновникам, принявшим такое решение.
Ответ Анастасия Прудникова
Ну Акопова же в этом не виновата. Претензии к международным чиновникам, принявшим такое решение.
Международным ли?
Акопова ещё юниоркой до пандемии ездила в Австралию пробовалась,тогда не отпустили.
Что-то про Жилину новостей нет. Она ведь сможет выступать за Азербайджан в сезоне 26-27? Интересно будет глянуть на её четверные.
Молодцы! Небось и в Прагу на ЧМ поедут, ежели организаторы не поведут себя, как британцы.
О чем жалеть то? Можно до пенсии на ОИ ездить и косячить. При всем уважении, свои возможности на ОИ они профукали. От радости, видимо, что армянский флаг несли.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
16 февраля, 21:57
Акопова об «Арцахе» в короткой программе: «Понравилась эта армянская композиция. Были в шоке, что пришлось ее переименовать, но приняли как должное»
16 февраля, 08:08
Акопова об Олимпиаде-2026: «Ощущения – как на чемпионате России в Челябинске. Лаундж-зона в Челябинске лучше»
16 февраля, 08:05
Рекомендуем
Главные новости
Железняков о недопуске российских фигуристов к ЧМ: «Увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде и, как страусы, спрятали голову в песок»
сегодня, 11:07
Татьяна Тарасова: «Трусова сделала для мирового фигурного катания в разы больше, чем Лью. Она двигала спорт вперед»
сегодня, 10:56
«Сейчас Лена не тренируется из-за обострения травмы». Плющенко сообщил, что Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров
сегодня, 09:31
Алина Загитова: «У меня лопнули капилляры на лице. Косметологи, выйдите на связь, домашняя медицина тоже приветствуется»
сегодня, 08:14Видео
Медведева об участии в российско-китайском фестивале: «Очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран»
сегодня, 07:38
Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани
сегодня, 06:57Видео
Расписание финала Гран-при России в Челябинске
сегодня, 06:50
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: тренды в фигурном катании – от Сочи-2014 до Милана-2026. В гостях – Игорь Порошин
сегодня, 06:00Подкасты
Татьяна Тарасова: «Уверена, что со следующего сезона наших фигуристов допустят к участию в международных соревнованиях»
вчера, 21:04
Ирина Роднина: «Считаю правильным запрет критики судей. Этика в нашем деле должна присутствовать»
вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем