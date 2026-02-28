171

Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»

Плющенко: говорю сыну, что женился рано и сделал грубейшую ошибку.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что советует сыну Александру не жениться рано. 

«У меня три группы спортсменов, и девчонок там 99%. Красавиц много. Но я ему сказал: «Не торопись, не делай папину ошибку». Все в свое время.

Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку», – сказал Плющенко.

Плющенко в первый раз женился в 2005 году на Марии Ермак. Через год у него родился сын Егор. В 2008 году пара развелась.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
А что он сыну Егору говорил?
А что он сыну Егору говорил?
Я твой отец
Санёк, и жену, которая на 10 лет старше, тоже не стоит выбирать себе
Санёк, и жену, которая на 10 лет старше, тоже не стоит выбирать себе
лучше на 20, чтоб наверняка! и не обязательно женщину. ;-)
Санёк, и жену, которая на 10 лет старше, тоже не стоит выбирать себе
Егор родился по ошибке?
Егор родился по ошибке?
Да только хотел вопросительно отреагировать , разве можно так говорить что подумает Егор что он не дорог отцу ?
Егор родился по ошибке?
Вообще он сначала был Кристиан Плющенко. Но потом превратился в Егора Ермака) Помню я эту забавную историю))
Если первая женитьба папы была ошибкой, то вторая вообще катастрофа.
Если первая женитьба папы была ошибкой, то вторая вообще катастрофа.
Вселенского масштаба!!!
Прикольно Егору, наверное, читать папкины откровения. Все-таки реклама с чупа-чупсом из нулевых Плющу очень подходит. Никого другого представить не могла, а Женек там как влитой.
Прикольно Егору, наверное, читать папкины откровения. Все-таки реклама с чупа-чупсом из нулевых Плющу очень подходит. Никого другого представить не могла, а Женек там как влитой.
Что сосут чемпионы?
Что сосут чемпионы?
ага, классика! Условного Ягудина или Ламбьеля трудно представить в этом, а Плющенко под стать
если в браке был рожден ребенок, то называть его ошибкой как-то стремно
Ну да, не женись на симпатичной ровеснице, лучше выбери стареющую продюссершу, помешанную на деньгах и шмотках и с кучей детей.
А вообще если хочется острых ощущений, то можно на Лене Костылевой жениться и получить маму Иру в тещи 😆
Ну да, не женись на симпатичной ровеснице, лучше выбери стареющую продюссершу, помешанную на деньгах и шмотках и с кучей детей. А вообще если хочется острых ощущений, то можно на Лене Костылевой жениться и получить маму Иру в тещи 😆
это будет идеальная карма
это будет идеальная карма
Саше вроде незачто пока... Пусть Плющ возьмёт мамуИру второй женой, вот тогда и будет КАРМА
Какие же Рудковские неприятные люди. Яна ребенка забрала у матери, Евгений говорит , что сын родился в несчастливом браке, они нашли и стоят друг друга 😏
Какие же Рудковские неприятные люди. Яна ребенка забрала у матери, Евгений говорит , что сын родился в несчастливом браке, они нашли и стоят друг друга 😏
Что бы не говорил Плющенко Гном Гномычу,там все мама Яна решает...Надо будет и в 16 лет в Загс отправит.
Обычно нормальные родители потом что-то добавляют ещё к этим словам, если в браке появился ребёнок.
Да, Женя, у тебя 3 сына. Вне зависимости забил ты на воспитание старшего или нет.
Обычно нормальные родители потом что-то добавляют ещё к этим словам, если в браке появился ребёнок. Да, Женя, у тебя 3 сына. Вне зависимости забил ты на воспитание старшего или нет.
Ну дак правильно и делали похоже)))
