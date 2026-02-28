Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»

Плющенко: говорю сыну, что женился рано и сделал грубейшую ошибку.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что советует сыну Александру не жениться рано.

«У меня три группы спортсменов, и девчонок там 99%. Красавиц много. Но я ему сказал: «Не торопись, не делай папину ошибку». Все в свое время.

Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку», – сказал Плющенко.

Плющенко в первый раз женился в 2005 году на Марии Ермак. Через год у него родился сын Егор. В 2008 году пара развелась.