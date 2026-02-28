Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»

Плющенко: после пяти операций с позвоночником все хорошо.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья после пяти операций на позвоночнике.

«С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо», – сказал Плющенко.

Плющенко 43 года, последний раз он выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи.