Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»

Плющенко: после пяти операций с позвоночником все хорошо.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья после пяти операций на позвоночнике.

«С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо», – сказал Плющенко.

Плющенко 43 года, последний раз он выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Такое ощущение, будто это был ответ на вопрос, планирует ли он участие в Олимпиаде 2030)))
Раньше говорил, что 16 операций было 🤔
Ответ kuraliv
Раньше говорил, что 16 операций было 🤔
Даже 19
Здоровья великому фигуристу!
Будьте здоровы !!!
Ну, если всё хорошо, то вперёд, ЕвГений! Пора показывать результат, помимо шоу. Вариантов множество
Комментарий удален пользователем
Ответ Agent Smith
Комментарий удален пользователем
Там никакая операция не поможет.
Всего. А на позвоночнике 5.
Из песни про пятый позвоночник ЕВП :
«А пятый мой совсем не такой...»
