Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
Плющенко: после пяти операций с позвоночником все хорошо.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья после пяти операций на позвоночнике.
«С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо», – сказал Плющенко.
Плющенко 43 года, последний раз он выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
«А пятый мой совсем не такой...»