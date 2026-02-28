Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»

Энберт высказался об инициативе ISU запретить критику судей в фигурном катании.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт высказался об инициативе ISU запретить критику судейства в фигурном катании.

Международный союз конькобежцев (ISU) может запретить фигуристам и тренерам публично критиковать судейство в фигурном катании.

«Вы бы знали, как я дома на кухне критиковал судей! От них живого места не оставалось после соревнований. Если серьезно, спортсмен сразу после выступления в микст-зоне, еще не видя протокола, может что-то сказать на эмоциях. Но практически в 95% случаях, это я вспоминаю свою карьеру, когда ты на следующий день смотришь протоколы, ты понимаешь, за что тебе сняли баллы.

Правильно было бы работать спортсменам и судьям в коммуникации, это сто процентов. Возможно, нужны какие-то собрания, сессии, конференции и так далее, где спортсмены могли бы высказать свое мнение, свой опыт, а судьи могли бы его послушать и экстраполировать на действующие правила.

Наверное, когда есть большая корпорация, сотрудники и руководство должны быть аккуратны в высказываниях в СМИ. Если фигурное катание воспринимать как один большой мир, надо решать вопросы сначала внутри, а потом идти в СМИ.

Есть эксперты фигурного катания, которые уже завершили карьеру, и мы будем с радостью разбирать работу судей, отстаивать право спортсменов на высокие оценки, напоминать судьям, что все спорные моменты должны решаться в пользу спортсменов, и это написано в правилах.

Ну а если у спортсменов будут ограничения на критику в СМИ, но при этом появится внутренняя коммуникация, дай бог, чтобы это улучшило фигурное катание», – сказал Энберт.