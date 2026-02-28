  • Спортс
  Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
Энберт высказался об инициативе ISU запретить критику судей в фигурном катании.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт высказался об инициативе ISU запретить критику судейства в фигурном катании.

Международный союз конькобежцев (ISU) может запретить фигуристам и тренерам публично критиковать судейство в фигурном катании.

«Вы бы знали, как я дома на кухне критиковал судей! От них живого места не оставалось после соревнований. Если серьезно, спортсмен сразу после выступления в микст-зоне, еще не видя протокола, может что-то сказать на эмоциях. Но практически в 95% случаях, это я вспоминаю свою карьеру, когда ты на следующий день смотришь протоколы, ты понимаешь, за что тебе сняли баллы.

Правильно было бы работать спортсменам и судьям в коммуникации, это сто процентов. Возможно, нужны какие-то собрания, сессии, конференции и так далее, где спортсмены могли бы высказать свое мнение, свой опыт, а судьи могли бы его послушать и экстраполировать на действующие правила.

Наверное, когда есть большая корпорация, сотрудники и руководство должны быть аккуратны в высказываниях в СМИ. Если фигурное катание воспринимать как один большой мир, надо решать вопросы сначала внутри, а потом идти в СМИ.

Есть эксперты фигурного катания, которые уже завершили карьеру, и мы будем с радостью разбирать работу судей, отстаивать право спортсменов на высокие оценки, напоминать судьям, что все спорные моменты должны решаться в пользу спортсменов, и это написано в правилах.

Ну а если у спортсменов будут ограничения на критику в СМИ, но при этом появится внутренняя коммуникация, дай бог, чтобы это улучшило фигурное катание», – сказал Энберт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А если за что тебе сняли понимаешь но не понимаешь почему не сняли конкуренту за что-то или почему конкуренту добавили из ничего ведь ты зависишь не только от того что поставили тебе , но и от того что поставили другим ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А если за что тебе сняли понимаешь но не понимаешь почему не сняли конкуренту за что-то или почему конкуренту добавили из ничего ведь ты зависишь не только от того что поставили тебе , но и от того что поставили другим ?
Плюсы закончились, но Вы абсолютно правы. В этом и есть основная проблема - в неодинаковом походе к оцениванию разных спортсменов. А еще в том, что всё то, о чем говорит Александ Энберт работало бы только тогда, когда судейские ошибки были бы непреднамеренными, а из-за недостаточной квалификации, неверной трактовки правил и т д. По фмкту же в большинстве случаев судьи очень хорошо понимают, что и зачем они делают
Ответ Manyasha
Плюсы закончились, но Вы абсолютно правы. В этом и есть основная проблема - в неодинаковом походе к оцениванию разных спортсменов. А еще в том, что всё то, о чем говорит Александ Энберт работало бы только тогда, когда судейские ошибки были бы непреднамеренными, а из-за недостаточной квалификации, неверной трактовки правил и т д. По фмкту же в большинстве случаев судьи очень хорошо понимают, что и зачем они делают
И к сожалению многое зависит от федераций . не знаю правы мы болельщики или нет , но ведь часто бывает что мы думаем что вот провалился парень допустим от какой то влиятельной страны , значит подтянут в женском и наоборот .
Ага, Пайпер вон пишет - британский судья в ритм танце снизил им около 7 баллов, и поставил на 7! место . И никаких аргументов и критики, хорошо устроились👍
да, заткнуть рты недовольным - это всегда наилучшее решение проблемы. Следующий шаг - запретить критиковать судейство болельщикам. Тут нужно будет поработать с законодательными органами разных стран, но я в ISU верю.
Судьи должны быть высококвалифицированными, неподкупными и объективными, а то сплошь и рядом видим ошибки у них, явную коррупцию и предвзятость. Как их не критиковать при этом?
Интеллигентный и разумный Энберт. Рассуждает, предлагает, не без самокритики: реакция на эмоциях (но на своей кухне, а не в публичном пространстве) и на холодную голову.
В общем смотри пункт 1-й судья всегда прав...
Ответ Дядя Коля 026
В общем смотри пункт 1-й судья всегда прав...
У Тутберидзе другое мнение. Не согласна с нашими судьями ,когда БК всего +2 поставили за выброс, а уж иностранцы вообще запихнули Диану на 13 место.
