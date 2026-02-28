174

Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась впечатлениям от посещения Олимпиады-2026. 

— Я в восторге от поездки на Олимпиаду. Это невероятные эмоции. Даже зрителем съездить, посмотреть на это со стороны.

Конечно, очень много вспоминала и свою Олимпиаду, но это абсолютно разное все‑таки: поехать спортсменом и поехать зрителем. И как будто со стороны зрителя я даже больше поняла, насколько это ответственно и волнительно.

Потому что я смотрю со стороны на спортсменов, вижу огромные трибуны, сколько к ним внимания. И прямо осознаю в моменте, что сейчас у них Олимпийские игры.

Думаю: боже, как это волнительно, как это вообще можно выдержать. Мне кажется, изнутри ты по‑другому это все воспринимаешь, так что тоже интересный опыт.

— В чем сила Алисы Лью?

— Во‑первых, в стабильности прокатов, во‑вторых, наверное, в ее открытом позитиве, — сказала Щербакова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
На самом деле, стабильность Лью - это действительно ключевой фактор, будь она срывной, не было бы у нее ни поддержки федерации, ни лояльного судейства, ни этой сумасшедшей пиар-компании. В Алису вложились, потому что увидели, что эти вложения с хорошей вероятностью оправдаются, в отличие от ромашки Изабо, например.
Стабильность контента 20-летней давности и позитив от таблеточек...
Ответ Ялбукца
Стабильность контента 20-летней давности и позитив от таблеточек...
Комментарий скрыт
Ответ Twenty2
Комментарий скрыт
Щас бы сравнивать проги Медведевой и Загитовой (особенно Алины, в ОИ сезон, со сложнейшими связками, заходами и всеми прыжками во 2 половине) и проги Алисы )
сила Алисы Лью - в стечении обстоятельств
Ответ AAPolyansky
сила Алисы Лью - в стечении обстоятельств
Комментарий скрыт
Ответ AAPolyansky
сила Алисы Лью - в стечении обстоятельств
Второй сезон подряд ))
Зачем журналисты Ане этот вопрос задают?! Ну понятно же, что она не может ответить "в правильной федерации" или "в препаратах от СДВГ". Приходится выбирать варианты из предложенных пиарщиками Алисы штампов. Нельзя спросить кто из фигуристок больше всего понравился/запомнился и в чем их сила? Кто знает, может, Аня, вообще бы Алису не назвала...Или назвала. Но тогда бы мы точно знали, что это её честное искреннее мнение. А так - просто формальность для очередной новости
Ответ Manyasha
Зачем журналисты Ане этот вопрос задают?! Ну понятно же, что она не может ответить "в правильной федерации" или "в препаратах от СДВГ". Приходится выбирать варианты из предложенных пиарщиками Алисы штампов. Нельзя спросить кто из фигуристок больше всего понравился/запомнился и в чем их сила? Кто знает, может, Аня, вообще бы Алису не назвала...Или назвала. Но тогда бы мы точно знали, что это её честное искреннее мнение. А так - просто формальность для очередной новости
Ощущение, что на этом сайте многие люди не люди, а боты. Ещё неделю назад никто ни про какие ТИ у Алисы не писал. А сейчас в каждом втором хейтерском комментарии. Хотя она сама о приеме каких-либо препаратов не говорила. Как будто заданный скрипт...
Ответ elkagreenspiral
Ощущение, что на этом сайте многие люди не люди, а боты. Ещё неделю назад никто ни про какие ТИ у Алисы не писал. А сейчас в каждом втором хейтерском комментарии. Хотя она сама о приеме каких-либо препаратов не говорила. Как будто заданный скрипт...
Это что-то похожее на уровень комментариев про астматиков из Норвегии, такое тоже часто любят писать здесь на лыжных ветках
Почему все забыли о выступлении Алисы на той олимпиаде? Где та легкость? Где тот позитив? Откуда они вдруг взялись спустя 3 года? Загадка века
Ответ Elenstvo
Почему все забыли о выступлении Алисы на той олимпиаде? Где та легкость? Где тот позитив? Откуда они вдруг взялись спустя 3 года? Загадка века
Она там тоже хорошо выступила
На просторах интернета было найдена такая причина спокойствия Алисы
"Товарищи! Можно я просто поору, без строгих пруфов, но как специальный психолог?

Про то, что Алиса Лью имеет терапевтическое исключение на риталин (метилфенидат), думаю, многие слышали. Но я сегодня прочитала, что ей диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) поставили по результатам тестирования в онлайн-школе во время пандемии, то есть ей было больше 14 лет!

Напомню про СДВГ: 1) это детский диагноз, он обычно ставится ребёнку года в 3-4, а к 12 годам проявления обычно начинают стихать; 2) многие психиатры в мире не согласны вообще с существованием такого заболевания, считают это мусорным диагнозом, перекрывающим тревожные расстройства или неврологические проблемы; 3) нет ни одного метода объективной диагностики СДВГ — его не видно ни на ЭЭГ, ни на МРТ, он не влияет на показатели крови или других жидкостей организма; 4) метилфенидат — сильнейший психостимулятор, напрямую влияющий на биохимию мозга — резко повышает выносливость, работоспособность, концентрацию, снижает страх, снижает аппетит, помогает высвобождать скрытые энергетические резервы; 5) метилфенидат в большинстве стран, включая Россию, полностью запрещён, считается абсолютно незаконной субстанцией, легально не производится ни в каких количествах; 6) в России и вообще в большинстве стран есть медицинский консенсус, что не существует ни одного состояния или болезни, при наличии которых хоть как-то показано применение метилфенидата — его вред (истощение ресурсов мозга) и способность вызывать быстрое привыкание перевешивают даже гипотетическую пользу; 7) есть множество исследований, что люди с СДВГ, которых в детстве лечили метилфенидатом, и люди, которых лечили психотерапией, ЛФК и режимом, уже к 15 годам ничем не отличаются в контексте СДВГ, но те, которые принимали метилфенидат, имеют зависимость и проблемы с метаболизмом в мозге; 8) терапевтическое исключение на метилфенидат можно получить только в США"".
Ответ Флип
На просторах интернета было найдена такая причина спокойствия Алисы "Товарищи! Можно я просто поору, без строгих пруфов, но как специальный психолог? Про то, что Алиса Лью имеет терапевтическое исключение на риталин (метилфенидат), думаю, многие слышали. Но я сегодня прочитала, что ей диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) поставили по результатам тестирования в онлайн-школе во время пандемии, то есть ей было больше 14 лет! Напомню про СДВГ: 1) это детский диагноз, он обычно ставится ребёнку года в 3-4, а к 12 годам проявления обычно начинают стихать; 2) многие психиатры в мире не согласны вообще с существованием такого заболевания, считают это мусорным диагнозом, перекрывающим тревожные расстройства или неврологические проблемы; 3) нет ни одного метода объективной диагностики СДВГ — его не видно ни на ЭЭГ, ни на МРТ, он не влияет на показатели крови или других жидкостей организма; 4) метилфенидат — сильнейший психостимулятор, напрямую влияющий на биохимию мозга — резко повышает выносливость, работоспособность, концентрацию, снижает страх, снижает аппетит, помогает высвобождать скрытые энергетические резервы; 5) метилфенидат в большинстве стран, включая Россию, полностью запрещён, считается абсолютно незаконной субстанцией, легально не производится ни в каких количествах; 6) в России и вообще в большинстве стран есть медицинский консенсус, что не существует ни одного состояния или болезни, при наличии которых хоть как-то показано применение метилфенидата — его вред (истощение ресурсов мозга) и способность вызывать быстрое привыкание перевешивают даже гипотетическую пользу; 7) есть множество исследований, что люди с СДВГ, которых в детстве лечили метилфенидатом, и люди, которых лечили психотерапией, ЛФК и режимом, уже к 15 годам ничем не отличаются в контексте СДВГ, но те, которые принимали метилфенидат, имеют зависимость и проблемы с метаболизмом в мозге; 8) терапевтическое исключение на метилфенидат можно получить только в США"".
Почему этот чудо препарат не прописали Гленн, Малинину и Левито?
Ответ Kristine Kristine
Почему этот чудо препарат не прописали Гленн, Малинину и Левито?
У Гленн тоже такой диагноз и она, скорей всего, тоже плотно сидит на субстанциях. Малинину пока не понадобился такой диагноз, но если будет дальше лажать, они точно подумают.
Удивительно, конечно, что Анна не комментирует выступление российских фигуристов, причем не только в этом интервью. Как будто её это совсем не волнует.
Ответ LSV
Удивительно, конечно, что Анна не комментирует выступление российских фигуристов, причем не только в этом интервью. Как будто её это совсем не волнует.
Ей конкретный вопрос задали про Алису- она ответила. А вот почему только такие вопросы задают - вот это вопрос...
Ответ LSV
Удивительно, конечно, что Анна не комментирует выступление российских фигуристов, причем не только в этом интервью. Как будто её это совсем не волнует.
Про кого спрашивают -- про того она и отвечает.
Из-за мизерной дозы запрещёнки Валиеву лишили титула двукратной ОЧ, впаяв ей 4 года дисквала и отобрав у неё много титулов; Алиса Лю же теперь и двукратная ОЧ, и чемпионка мира, и бронзовый призёр ЧМ и ЮЧМ, употребляющая по полной много лет метилфенидат как ТИ, - американцам можно всё - они сверх-люди в большом спорте, видите ли... Это всё, что нужно знать о справедливости...
Ответ Сергей Горшт
Из-за мизерной дозы запрещёнки Валиеву лишили титула двукратной ОЧ, впаяв ей 4 года дисквала и отобрав у неё много титулов; Алиса Лю же теперь и двукратная ОЧ, и чемпионка мира, и бронзовый призёр ЧМ и ЮЧМ, употребляющая по полной много лет метилфенидат как ТИ, - американцам можно всё - они сверх-люди в большом спорте, видите ли... Это всё, что нужно знать о справедливости...
Комментарий скрыт
Ответ сондра
Комментарий скрыт
Даже Вада заявили что доза была мизерная, а вот у Лью- ПСИХОТРОПНОЕ вещество, которое используется для психически больных людей и имеет массу побочных эффектов!… нет слов просто😡
сила Алисы Лью в отсутствии конкурентов, Щербаковой ли не знать, а не заливать чушь про позитив
Ответ refrabelle
сила Алисы Лью в отсутствии конкурентов, Щербаковой ли не знать, а не заливать чушь про позитив
И кто ей конкурент?
Ответ refrabelle
сила Алисы Лью в отсутствии конкурентов, Щербаковой ли не знать, а не заливать чушь про позитив
Главное Аня сказала- это СТАБИЛЬНОСТЬ. А уже потом позитив.
Вот что метилфенидат животворящий делает. Валиеву растоптали за какой-то ничего не значащий мизер, едва детектируемый, непонятно как попавший и ни на что не влияющий, влепили четырехгодичный диквал, а дева с реальным психотропом вызвала у всех неподдельный трепет и восхищение, да еще и получила золото. О как. Причем свои же реально хeйтили Камилу, а американку превознесли до небес. Воистину, мир сoшел с yма.
Ответ Theodor Dobzhansky
Вот что метилфенидат животворящий делает. Валиеву растоптали за какой-то ничего не значащий мизер, едва детектируемый, непонятно как попавший и ни на что не влияющий, влепили четырехгодичный диквал, а дева с реальным психотропом вызвала у всех неподдельный трепет и восхищение, да еще и получила золото. О как. Причем свои же реально хeйтили Камилу, а американку превознесли до небес. Воистину, мир сoшел с yма.
"...Причем свои же реально хeйтили Камилу, а американку превознесли до небес..." - и в чём это сейчас выражается? Много ли кто из этих "своих" превозносит американку до небес?
Если речь идёт об экспертах фк, то в основном все они сходятся во мнении, что таков сейчас уровень мирового женского катания, не более того...
А если речь идёт о данном сайте, то это вообще не соответствует действительности!
Можно даже по десяткам плюсов вашим комментам отследить, как лихо её здесь "превозносят"...
Не пора ли уже успокоиться и принять её победу просто как данность?
