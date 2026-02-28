Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась впечатлениям от посещения Олимпиады-2026.
— Я в восторге от поездки на Олимпиаду. Это невероятные эмоции. Даже зрителем съездить, посмотреть на это со стороны.
Конечно, очень много вспоминала и свою Олимпиаду, но это абсолютно разное все‑таки: поехать спортсменом и поехать зрителем. И как будто со стороны зрителя я даже больше поняла, насколько это ответственно и волнительно.
Потому что я смотрю со стороны на спортсменов, вижу огромные трибуны, сколько к ним внимания. И прямо осознаю в моменте, что сейчас у них Олимпийские игры.
Думаю: боже, как это волнительно, как это вообще можно выдержать. Мне кажется, изнутри ты по‑другому это все воспринимаешь, так что тоже интересный опыт.
— В чем сила Алисы Лью?
— Во‑первых, в стабильности прокатов, во‑вторых, наверное, в ее открытом позитиве, — сказала Щербакова.
"Товарищи! Можно я просто поору, без строгих пруфов, но как специальный психолог?
Про то, что Алиса Лью имеет терапевтическое исключение на риталин (метилфенидат), думаю, многие слышали. Но я сегодня прочитала, что ей диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) поставили по результатам тестирования в онлайн-школе во время пандемии, то есть ей было больше 14 лет!
Напомню про СДВГ: 1) это детский диагноз, он обычно ставится ребёнку года в 3-4, а к 12 годам проявления обычно начинают стихать; 2) многие психиатры в мире не согласны вообще с существованием такого заболевания, считают это мусорным диагнозом, перекрывающим тревожные расстройства или неврологические проблемы; 3) нет ни одного метода объективной диагностики СДВГ — его не видно ни на ЭЭГ, ни на МРТ, он не влияет на показатели крови или других жидкостей организма; 4) метилфенидат — сильнейший психостимулятор, напрямую влияющий на биохимию мозга — резко повышает выносливость, работоспособность, концентрацию, снижает страх, снижает аппетит, помогает высвобождать скрытые энергетические резервы; 5) метилфенидат в большинстве стран, включая Россию, полностью запрещён, считается абсолютно незаконной субстанцией, легально не производится ни в каких количествах; 6) в России и вообще в большинстве стран есть медицинский консенсус, что не существует ни одного состояния или болезни, при наличии которых хоть как-то показано применение метилфенидата — его вред (истощение ресурсов мозга) и способность вызывать быстрое привыкание перевешивают даже гипотетическую пользу; 7) есть множество исследований, что люди с СДВГ, которых в детстве лечили метилфенидатом, и люди, которых лечили психотерапией, ЛФК и режимом, уже к 15 годам ничем не отличаются в контексте СДВГ, но те, которые принимали метилфенидат, имеют зависимость и проблемы с метаболизмом в мозге; 8) терапевтическое исключение на метилфенидат можно получить только в США"".
Если речь идёт об экспертах фк, то в основном все они сходятся во мнении, что таков сейчас уровень мирового женского катания, не более того...
А если речь идёт о данном сайте, то это вообще не соответствует действительности!
Можно даже по десяткам плюсов вашим комментам отследить, как лихо её здесь "превозносят"...
Не пора ли уже успокоиться и принять её победу просто как данность?