Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»

Щербакова: сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась впечатлениям от посещения Олимпиады-2026.

— Я в восторге от поездки на Олимпиаду. Это невероятные эмоции. Даже зрителем съездить, посмотреть на это со стороны.

Конечно, очень много вспоминала и свою Олимпиаду, но это абсолютно разное все‑таки: поехать спортсменом и поехать зрителем. И как будто со стороны зрителя я даже больше поняла, насколько это ответственно и волнительно.

Потому что я смотрю со стороны на спортсменов, вижу огромные трибуны, сколько к ним внимания. И прямо осознаю в моменте, что сейчас у них Олимпийские игры.

Думаю: боже, как это волнительно, как это вообще можно выдержать. Мне кажется, изнутри ты по‑другому это все воспринимаешь, так что тоже интересный опыт.

— В чем сила Алисы Лью?

— Во‑первых, в стабильности прокатов, во‑вторых, наверное, в ее открытом позитиве, — сказала Щербакова.