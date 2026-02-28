Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»

Плющенко о провале Малинина на Олимпиаде: расфокусирование было.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о 8-м месте американского фигуриста Ильи Малинина на Играх в Милане.

«Расфокусирование было. Олимпиада – это такие соревнования, которые проходят раз в четыре года, очень много отвлечений там – шумно, постоянно какие-то музыки, праздники. И хоккеисты ходят, и фигуристы ходят, и лыжники ходят. Ты со всеми знакомишься, общаешься. И Олимпийская деревня – это такой праздник. Но, к сожалению, там у него не было этого фокуса, закрытости. У него все впереди, к следующей Олимпиаде , я думаю, они правильно подготовятся.

У него большое будущее, главное, чтобы без травм, это все-таки профессиональный спорт. Я очень уважаю этого спортсмена, потому что он сделал впервые на нашей планете Земля аксель в 4,5 оборота. Я очень люблю его родителей – Таню и Рому. Мы вместе катались, соревновались в свое время, и они вырастили действительно потрясающего спортсмена. Я очень разочаровался, что у него не получилось, но на это все есть причины.

Мою практику взять – в 2001 году я выигрываю все соревнования – чемпионат Европы, чемпионат мира, Гран-при, финал Гран-при. 2002 год – я выигрываю все соревнования и подхожу к Олимпийским играм готовый на тысячу процентов. Не было даже шансов, был готов нереально. Но психологически я тогда еще не был готов справиться с тем напором, с журналистами, с общением. Поэтому я думаю, что у него это и произошло», – сказал Плющенко.