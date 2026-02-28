38

Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»

Плющенко о провале Малинина на Олимпиаде: расфокусирование было.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о 8-м месте американского фигуриста Ильи Малинина на Играх в Милане.

«Расфокусирование было. Олимпиада – это такие соревнования, которые проходят раз в четыре года, очень много отвлечений там – шумно, постоянно какие-то музыки, праздники. И хоккеисты ходят, и фигуристы ходят, и лыжники ходят. Ты со всеми знакомишься, общаешься. И Олимпийская деревня – это такой праздник. Но, к сожалению, там у него не было этого фокуса, закрытости. У него все впереди, к следующей Олимпиаде, я думаю, они правильно подготовятся.

У него большое будущее, главное, чтобы без травм, это все-таки профессиональный спорт. Я очень уважаю этого спортсмена, потому что он сделал впервые на нашей планете Земля аксель в 4,5 оборота. Я очень люблю его родителей – Таню и Рому. Мы вместе катались, соревновались в свое время, и они вырастили действительно потрясающего спортсмена. Я очень разочаровался, что у него не получилось, но на это все есть причины.

Мою практику взять – в 2001 году я выигрываю все соревнования – чемпионат Европы, чемпионат мира, Гран-при, финал Гран-при. 2002 год – я выигрываю все соревнования и подхожу к Олимпийским играм готовый на тысячу процентов. Не было даже шансов, был готов нереально. Но психологически я тогда еще не был готов справиться с тем напором, с журналистами, с общением. Поэтому я думаю, что у него это и произошло», – сказал Плющенко.

Интересно,начинающий может сделать хоть один комментарий не припомнив себя
Ответ Призрачный триксель
Интересно,начинающий может сделать хоть один комментарий не припомнив себя
Так это же уместное сравнение, от того что вам он как личность не нравится, это не отменяет того факта , что он в фигурном катании легенда и через все это проходил и поэтому сравнивает свой опыт
Чем дольше я думаю, тем страннее мне представляется, что лучшего фигуриста мира, рекордсмена, бога квадов так подводили к Олимпиаде. Он уже в команднике был на себя не похож. Он разрядился перед Играми. На таком высочайшем спортивном уровне таких случайностей быть не может.
Ответ Маргарита В Сафронова
Чем дольше я думаю, тем страннее мне представляется, что лучшего фигуриста мира, рекордсмена, бога квадов так подводили к Олимпиаде. Он уже в команднике был на себя не похож. Он разрядился перед Играми. На таком высочайшем спортивном уровне таких случайностей быть не может.
Да, что там всем в голову ударило, не понятно
Ответ Маргарита В Сафронова
Чем дольше я думаю, тем страннее мне представляется, что лучшего фигуриста мира, рекордсмена, бога квадов так подводили к Олимпиаде. Он уже в команднике был на себя не похож. Он разрядился перед Играми. На таком высочайшем спортивном уровне таких случайностей быть не может.
Он боялся потому что ему намекнули до игр что катать ему придется 4 программы
Отстранит МОК от следующей Олимпиады американских спортсменов?
А к 2034 году Гном подрастёт.
И станет ВЕЛИКАНОМ. ИЛИ ПЕЛИКАНОМ...
Плющ все время о себе любимом. Проиграл в 2002 потому что Ягудин выиграл и по программам и по прыжкам. Странно что Гномыча не вспомнил. Реальный конкурент Малинину подрастает.
Ответ Inna Iyhmina
Плющ все время о себе любимом. Проиграл в 2002 потому что Ягудин выиграл и по программам и по прыжкам. Странно что Гномыча не вспомнил. Реальный конкурент Малинину подрастает.
Программы у Плющенко были не хуже Ягудина, особенно короткая, она даже лучше. А уж прыжки тем более ничем не уступали. Фигню не пишите.
Ответ LadaN
Программы у Плющенко были не хуже Ягудина, особенно короткая, она даже лучше. А уж прыжки тем более ничем не уступали. Фигню не пишите.
Ерунда, у Ягудин а Зима короткая, одна из лучших программ в истории
И здесь "яяяя". Проиграл, пртому что Ягудин был намного лучше, причём во всём.
Ответ Адриана
И здесь "яяяя". Проиграл, пртому что Ягудин был намного лучше, причём во всём.
Проиграл потому что упал
Ответ IrinaMelnick11
Проиграл потому что упал
Кто-то вообще помнит проги Плюща на тех ОИ? Ну кроме фанов. А Зиму и Маску Ягудина до сих пор пересматривают.
Командник вообще надо убрать.Фк это индивидуальный вид спорта ну или минимум передвинуть его,после лички его надо ставить
Ответ IrinaMelnick11
Командник вообще надо убрать.Фк это индивидуальный вид спорта ну или минимум передвинуть его,после лички его надо ставить
Скоро уберут и добавят другой командный вид ФК.
Ответ IrinaMelnick11
Командник вообще надо убрать.Фк это индивидуальный вид спорта ну или минимум передвинуть его,после лички его надо ставить
Тоже не понимаю смысла в команднике. Лучше бы синхронное катание поставили вместо него. И то зрелищнее смотрится. В то получается, что командник это просто омедаливание спортсменов, которые в личке ничего не смогут взять. Карен Чен и Дэйлман ОЧ это как вообще?
Программа Ягудина - Зима вошла в золотой фонд ФК. Плющ Упал в короткой и оступился в ПП. А что он там катал не помнит уже никто. Хотя я помню Майкла Джексона. Хорошо он тогда навернулся на первом прыжке.
Ответ Inna Iyhmina
Программа Ягудина - Зима вошла в золотой фонд ФК. Плющ Упал в короткой и оступился в ПП. А что он там катал не помнит уже никто. Хотя я помню Майкла Джексона. Хорошо он тогда навернулся на первом прыжке.
я помню безвкусный блестящий костюм
Ответ Inna Iyhmina
Программа Ягудина - Зима вошла в золотой фонд ФК. Плющ Упал в короткой и оступился в ПП. А что он там катал не помнит уже никто. Хотя я помню Майкла Джексона. Хорошо он тогда навернулся на первом прыжке.
А я помню в золотом костюме Майкла Джексона-- это покруче программа, чем Зима. И если бы на ОИ он так откатал, то в золотом фонде тоже оказался., потому что выиграл бы ОИ.
Вот точнее и не скажешь
Я, я, я, со мной, я, я, я...
