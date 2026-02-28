Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»

Плющенко: я бы хотел, чтобы Трусова вернулась, она сильная спортсменка.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался о возможном возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт.

Ранее сообщалось, что Трусова намерена возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

«Я бы хотел, чтобы она вернулась. Это зависит от нее. Она очень сильная девочка, сильная спортсменка», – сказал Плющенко.