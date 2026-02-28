Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
Плющенко: я бы хотел, чтобы Трусова вернулась, она сильная спортсменка.
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался о возможном возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт.
Ранее сообщалось, что Трусова намерена возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.
«Я бы хотел, чтобы она вернулась. Это зависит от нее. Она очень сильная девочка, сильная спортсменка», – сказал Плющенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Петросян в свои 18 уже выжата как лимон.
Трусову сейчас ещё быстрее выжмут.
С тшт ни до каких ОИ она не доедет, сейчас поломают её и побежит снова к Плющенко восстанавливаться, надеюсь, он её не возьмёт, пусть в тшт остаётся.
Подобный финт уже видели, переход ради результата в ТШТ, а потом, теряя тапки, в шоу к гению.