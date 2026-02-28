38

Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»

Плющенко: я бы хотел, чтобы Трусова вернулась, она сильная спортсменка.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался о возможном возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт.

Ранее сообщалось, что Трусова намерена возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

«Я бы хотел, чтобы она вернулась. Это зависит от нее. Она очень сильная девочка, сильная спортсменка», – сказал Плющенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕвгений Плющенко
Я бы хотел,чтобы она вернулась ко мне (про себя добавил начинающий)
Ответ Призрачный триксель
Я бы хотел,чтобы она вернулась ко мне (про себя добавил начинающий)
Точно😃
"В мои шоу" 😄 И думаю если не будет допуска на следующий сезон, так и будет.
Этот уже примазываться начал 😄
Ответ Faith12
Этот уже примазываться начал 😄
Он ей тройные восстановил после родов. Это тшт сейчас ничего ещё не сделали толком.
Ответ Faith12
Этот уже примазываться начал 😄
Именно он ее уговорил вернуться в спорт
Многие из нас хотят, чтобы Саша вернулась, учитывая уровень нынешнего ЖО. Но только тренируясь и выступая под руководством ТШТ, а не у начинающего. Достаточно, что в шоу собрал ТЩК.
Ответ Док Аксель
Многие из нас хотят, чтобы Саша вернулась, учитывая уровень нынешнего ЖО. Но только тренируясь и выступая под руководством ТШТ, а не у начинающего. Достаточно, что в шоу собрал ТЩК.
Ну-ну.
Петросян в свои 18 уже выжата как лимон.
Трусову сейчас ещё быстрее выжмут.
С тшт ни до каких ОИ она не доедет, сейчас поломают её и побежит снова к Плющенко восстанавливаться, надеюсь, он её не возьмёт, пусть в тшт остаётся.
Ответ Док Аксель
Многие из нас хотят, чтобы Саша вернулась, учитывая уровень нынешнего ЖО. Но только тренируясь и выступая под руководством ТШТ, а не у начинающего. Достаточно, что в шоу собрал ТЩК.
А чем может ТЩТ? Кто у них из успешных взрослых ?
а я бы хотел, чтобы Трусова успешно продолжила карьеру - и это не совместимо с возвращением к Плющенко, ей нужна сбалансированная работа, тем более, сама она изменилась и способна раскрыться в женственным программах, с женственным катанием
Ответ AAPolyansky
а я бы хотел, чтобы Трусова успешно продолжила карьеру - и это не совместимо с возвращением к Плющенко, ей нужна сбалансированная работа, тем более, сама она изменилась и способна раскрыться в женственным программах, с женственным катанием
А с возвращение к ТШТ это совместимо ? Кого из взрослых она натренировала ? Мы уже увидели Аделю на ОИ, а главное услащали все , что потом сказала тренер в ее адрес
Ответ Лариса Яриловец
А с возвращение к ТШТ это совместимо ? Кого из взрослых она натренировала ? Мы уже увидели Аделю на ОИ, а главное услащали все , что потом сказала тренер в ее адрес
Ну, поглядим. На Сашу всегда можно свалить, если не получится, она такое терпит. И местная поддержка постарается.
Саша сегодня показала 4Lz+3T 🤟 За 9 часов публикация собрала 4,5 млн просмотров. Мы тоже очень хотим, Евгений Викторович, чтобы Саша вернулась и показала всем класс 🚀
И потом вернется в АП, добавил гений олимпийский. Eсли доедет до первого успешного выступления на МС.
Подобный финт уже видели, переход ради результата в ТШТ, а потом, теряя тапки, в шоу к гению.
Наша Сашка старается, удачи ей!
Удивляюсь комментариям про примазывание Плющенко . У людей явные проблемы с логикой . Она у него была, он ей восстановил прыжки , в принципе уговорил вернуться и попробовать. Ни одного плохого слова в ее адрес не сказал . При чем Саша явно дала понять , что к ТШТ она пошла за грибами . При этом никого успешных взрослых у ТШТ нет. Но примазываться почему то он. Ну и мы все видели реакцию Тутберидзе на выступление своей взрослой ученицы на ОИ.
Мы все хотим🥰
