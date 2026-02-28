Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»

Энберт: Гуменник должен быть выше 6-го места на Олимпиаде.

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт считает, что российского фигуриста Петра Гуменника строго судили на Олимпиаде-2026 в Милане.

Гуменник занял шестое место.

«Не должен ли быть Петр выше? Должен. Петр может и должен быть первым, чуть-чуть рейтинга и выступлений на международной арене, и Петр будет бороться за самые высокие места. Судьи на Олимпийских играх были строги к нему, это правда. Но смотря протоколы, можно было не так строго судить.

Я думаю, что у Петра все медали впереди. С его катанием и техникой это может случиться в скором времени, если у нас будет возможность выступать на международной арене», – сказал Энберт.