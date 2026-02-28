Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
Энберт: Гуменник должен быть выше 6-го места на Олимпиаде.
Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт считает, что российского фигуриста Петра Гуменника строго судили на Олимпиаде-2026 в Милане.
Гуменник занял шестое место.
«Не должен ли быть Петр выше? Должен. Петр может и должен быть первым, чуть-чуть рейтинга и выступлений на международной арене, и Петр будет бороться за самые высокие места. Судьи на Олимпийских играх были строги к нему, это правда. Но смотря протоколы, можно было не так строго судить.
Я думаю, что у Петра все медали впереди. С его катанием и техникой это может случиться в скором времени, если у нас будет возможность выступать на международной арене», – сказал Энберт.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Строги это мягко сказано. Но было ожидаемо учитывая нынешние реалии. Вот к Аделии отнеслись адекватно на удивление.
Она единственная сделала попытку четверного. Там в судействе профессионалы и понимают, что такое "гамбургский счёт". Ну, не получилось, но все видели, что получалось.
Ключевое здесь это "ЕСЛИ....." После того, как уаидела ТАКОГО Петра на ОИ смириться с бессрочным отстранением стало еще сложнее
Строгода, но ожидаемо. Зато к Аделии судейство было вполне адекватным..
После 12го места поднялся на 6ое, разве это плохо?!
12 места не должно было быть.
Если бы не было замены музыки в КП,то и место было бы выше
Судей на мыло...
Может хватит уже ныть. Строги после короткой за топ 10?
