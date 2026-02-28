11

Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»

Энберт: Гуменник должен быть выше 6-го места на Олимпиаде.

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт считает, что российского фигуриста Петра Гуменника строго судили на Олимпиаде-2026 в Милане.

Гуменник занял шестое место.

«Не должен ли быть Петр выше? Должен. Петр может и должен быть первым, чуть-чуть рейтинга и выступлений на международной арене, и Петр будет бороться за самые высокие места. Судьи на Олимпийских играх были строги к нему, это правда. Но смотря протоколы, можно было не так строго судить.

Я думаю, что у Петра все медали впереди. С его катанием и техникой это может случиться в скором времени, если у нас будет возможность выступать на международной арене», – сказал Энберт.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
мужское катание
logoсборная России
logoПетр Гуменник
Александр Энберт
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Строги это мягко сказано. Но было ожидаемо учитывая нынешние реалии. Вот к Аделии отнеслись адекватно на удивление.
Ответ Док Аксель
Строги это мягко сказано. Но было ожидаемо учитывая нынешние реалии. Вот к Аделии отнеслись адекватно на удивление.
Она единственная сделала попытку четверного. Там в судействе профессионалы и понимают, что такое "гамбургский счёт". Ну, не получилось, но все видели, что получалось.
Ключевое здесь это "ЕСЛИ....." После того, как уаидела ТАКОГО Петра на ОИ смириться с бессрочным отстранением стало еще сложнее
Строгода, но ожидаемо. Зато к Аделии судейство было вполне адекватным..
После 12го места поднялся на 6ое, разве это плохо?!
Ответ miladoc1
После 12го места поднялся на 6ое, разве это плохо?!
12 места не должно было быть.
Ответ fedfan
12 места не должно было быть.
Если бы не было замены музыки в КП,то и место было бы выше
Может хватит уже ныть. Строги после короткой за топ 10?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Солдатова об Олимпиаде-2026: «Гуменник меня просто восхитил. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Петр Великий»
28 февраля, 07:27
Гуменник о предложении Петросян вместе выступить с показательным на Олимпиаде: «Я благодарен, что она хотела меня поддержать таким образом»
26 февраля, 17:29
Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
25 февраля, 20:14
Рекомендуем
Главные новости
Железняков о недопуске российских фигуристов к ЧМ: «Увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде и, как страусы, спрятали голову в песок»
сегодня, 11:07
Татьяна Тарасова: «Трусова сделала для мирового фигурного катания в разы больше, чем Лью. Она двигала спорт вперед»
сегодня, 10:56
«Сейчас Лена не тренируется из-за обострения травмы». Плющенко сообщил, что Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров
сегодня, 09:31
Алина Загитова: «У меня лопнули капилляры на лице. Косметологи, выйдите на связь, домашняя медицина тоже приветствуется»
сегодня, 08:14Видео
Медведева об участии в российско-китайском фестивале: «Очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран»
сегодня, 07:38
Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани
сегодня, 06:57Видео
Расписание финала Гран-при России в Челябинске
сегодня, 06:50
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: тренды в фигурном катании – от Сочи-2014 до Милана-2026. В гостях – Игорь Порошин
сегодня, 06:00Подкасты
Татьяна Тарасова: «Уверена, что со следующего сезона наших фигуристов допустят к участию в международных соревнованиях»
вчера, 21:04
Ирина Роднина: «Считаю правильным запрет критики судей. Этика в нашем деле должна присутствовать»
вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем