Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
Трусова показала каскад с четверным лутцем на тренировке.
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) показала, как прыгает каскад четверной лутц – тройной тулуп на тренировке.
В январе Трусова приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла 9-е место.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
Как бы хотелось, чтобы сейчас это увидели в мире… все стереотипы бы сломались в отношении русских фигуристок.
В 22 года сигать каскад со сложнейшим квадом. У женской одиночки есть светлое будущее.
Хочется видеть Сашу на международных соревнованиях с золотыми медалями.
Всё-таки она смогла вернуться в спорт, поборола соблазны шоу и гламура. Покрутилась в этой сфере, получила даже удовольствие, но кмк решила, что это не её история. Надеюсь, что её решение серьёзное, за это уважение.
Главное, чтобы не передумала, а успехи будут точно.