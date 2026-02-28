Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке

Трусова показала каскад с четверным лутцем на тренировке.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) показала, как прыгает каскад четверной лутц – тройной тулуп на тренировке.

В январе Трусова приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла 9-е место.