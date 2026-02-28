Видео
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке

Трусова показала каскад с четверным лутцем на тренировке.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) показала, как прыгает каскад четверной лутц – тройной тулуп на тренировке.

В январе Трусова приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла 9-е место.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
видео
Квадлутц, квадтулуп через полгода после родов в 21 год, Трусова конечно стирает все границы 🤯
Как бы хотелось, чтобы сейчас это увидели в мире… все стереотипы бы сломались в отношении русских фигуристок.
Ее ролики хорошо вирусятся в соцсетях, думаю, многие увидят))
Саша огромная молодец.Еще бы в программах это увидеть..
Саша - невероятная! Сколько угодно пусть говорят, что надо от прокатов кайфовать как Лью, но для меня спорт - это то, что делает вот эта наша девочка. Кто скажет, что она делает это из-под палки и не кайфует от любимого дела!? Пусть у нёё всё получится!
Мне кажется, Саше тоже по кайфу прыгать 4-3, иначе зачем она это делает? К каким соревнованиям готовится?
Ни к каким. На кубке 1 канала может выступит
Саша,я хочу чтобы ты была на международке
Верно, поддерживаю.
Тутберидзе о Саше Трусовой в 2018г : « PRACTICE AND PRAY » - тренироваться и молиться — чтобы здоровье не подвело, ничего не подвело»
Если по Валиевой еще было ожидаемо что она тренируется, то от недавно родившей Трусовой такое ждать было сложно. Интересно, нашу сборную когда к международным соревнованиям допустят?
нашей федерации это не выгодно. Вот и не чешутся. Как ведь хорошо - государство такие деньжищи выделяет для поддержки спорта пока мы отстранены. А потом ? Что они распиливать будут ?
Нескоро. И квота будет одна.
Пытаюсь представить ситуацию, что отстранили Штаты от международных. Что в мире есть Малинин, но ЧМ проводится без него. Это же полный абсурд. Саша не менее уникальна, неужели им самим не хочется видеть ее на стартах? Цензурных слов нет.
Потому и не хочется, что всякие Алисы становились чемпионками. Закон западной жизни, пусть все рухнет, но мы останемся.
Не фанат Трусовой, но как же корежит людей. Человек может, вот и выставляет. Доедет- не доедет, то, что она делает, не может никто в мире ни на тренировках, ни тем более на соревнованиях.
Вы правы , не понимаю критиков .
Огнище!
В 22 года сигать каскад со сложнейшим квадом. У женской одиночки есть светлое будущее.
Хочется видеть Сашу на международных соревнованиях с золотыми медалями.
Трусова 100% атлет, настоящая спортсменка.
Всё-таки она смогла вернуться в спорт, поборола соблазны шоу и гламура. Покрутилась в этой сфере, получила даже удовольствие, но кмк решила, что это не её история. Надеюсь, что её решение серьёзное, за это уважение.
Главное, чтобы не передумала, а успехи будут точно.
Главное, чтобы нас выпустили на МС, и мир увидел ЭТО. Хотя...у мира новая ОЧ, лохматая ТИшница без ультра-си, оно им и не надо.
Саша просто огонь! Очень хочется, чтобы она доехала до следующих ОИ
И это она прыгает без каких-то соревновательных целей в ближайшем будущем, будучи кормящей мамой. А что будет, когда появится соревновательная цель в обозримом будущем и она закончит кормить? Восхищаюсь миллион раз
Да ничего не будет она и раньше также прыгала
Цель ближайшая и важнейшая - пиар и монетизация популярности. Нормально. Это её работа, её кусок хлеба (с маслом).
