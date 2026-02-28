Евгений Семененко: «Даже участие в Олимпийских играх – это значимое достижение. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения»
Семененко рад, что Гуменник и Петросян выступили на Олимпиаде-2026.
Российский фигурист Евгений Семененко рад, что Петр Гуменник и Аделия Петросян выступили на Олимпиаде-2026 в Милане.
«За Олимпиадой следил, были хорошие выступления, кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше. Но все равно я считаю, что даже участие в Олимпийских играх – это значимое достижение для спортсмена.
Это первое выступление наших спортсменов после длительной дисквалификации. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения», – рассказал Семененко.
Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Играх‑2026. Россиянка выступала на соревнованиях в нейтральном статусе. После турнира часть багажа Петросян вовремя не доставили в Москву, по прилете она отказалась общаться с журналистами.
— Как оцените выступление Аделии Петросян? Какая у вас реакция была на произвольную программу и итоговый результат?
— Прежде всего, хочется пожелать Аделии жить и кататься в свое удовольствие, потому что все равно ей выпала такая возможность — присутствовать на Олимпийских играх. Она большая молодец, она заслужила эту путевку, старается! Уверен, что она приложила все возможные усилия, чтобы достойно представлять и страну, и себя после такого длительного отсутствия.
Аделия вообще, насколько я помню, не участвовала в международных соревнованиях. Все равно это хороший дебют, даже шестое место впервые на международной арене — это очень хороший результат. И также хочется выразить ей слова поддержки, чтобы она не расстраивалась, шестое место — это тоже результат. Даже сам факт того, что она единственная [из россиянок] присутствовала на этих соревнованиях.
— Как думаете, она сможет психологически справиться с давлением, которое она испытала, с этим результатом?
— Ну, слушайте, вот я не понимаю того факта, что как‑то вы всё с отрицательной точки зрения говорите… Всё равно она хорошо выступила.
— Она хорошо выступила, но вернувшись в Россию, отказалась общаться с журналистами, к болельщикам не подошла. Может, какая‑то, психологическая проблема присутствует?
— Просто такие трудности были с перелетом, мне кажется. Я читал новости, что у нее багаж потерялся. Все равно человек приехал, нужно дать время немножко отдохнуть. Было достаточно важное событие в жизни спортсмена. Я уверен, что она очень хорошо относится к своим болельщикам, держит с ними контакт и выразила слова благодарности, — сказал Семененко «Матч ТВ».
27.02.26
"даже участие в Олимпийских играх – это значимое достижение для спортсмена"
А те, кто опубликовал не удосужились сделать приписку
Евгений Семененко участник Олимпийских игр в Пекине 2022 где занял 8 место в личном зачёте.
После той олимпиады писали, что Евгения Семененко засудили, поставили под без прыжкового Брауна и не пустили на итоговое 4 место.
В КП Евгений выступил с двумя четверными прыжками. Ему поставили компоненты, как дебютанту Олимпийских игр и отправили на 7 место. В ПП выступил не так хорошо – он упал на четверном тулупе и сделал ошибку в каскаде получил 9 место. И занял итоговое 8 место. Алексей Мишин сказал, что восьмое место – это не тот результат, на который они рассчитывали.