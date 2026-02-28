  • Спортс
Евгений Семененко: «Даже участие в Олимпийских играх – это значимое достижение. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения»

Семененко рад, что Гуменник и Петросян выступили на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Евгений Семененко рад, что Петр Гуменник и Аделия Петросян выступили на Олимпиаде-2026 в Милане.

«За Олимпиадой следил, были хорошие выступления, кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше. Но все равно я считаю, что даже участие в Олимпийских играх – это значимое достижение для спортсмена.

Это первое выступление наших спортсменов после длительной дисквалификации. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения», – рассказал Семененко.

Вот сейчас Израиль начал бомбить Иран во время олимпийского перемирия, нарушение хартии. МОК объявлял, что именно за это Россию отстранили. Вот пусть теперь Израиль отстраняют.
Вот сейчас Израиль начал бомбить Иран во время олимпийского перемирия, нарушение хартии. МОК объявлял, что именно за это Россию отстранили. Вот пусть теперь Израиль отстраняют.
Это Вы кому?
Вот сейчас Израиль начал бомбить Иран во время олимпийского перемирия, нарушение хартии. МОК объявлял, что именно за это Россию отстранили. Вот пусть теперь Израиль отстраняют.
Комментарий скрыт
Женя, кстати, в интервью Матчу очень здорово поддержал Аделию и поставил на место журналиста, который пытался негатива набросить.
Очень воспитанный и добрый молодой человек.
Женя, кстати, в интервью Матчу очень здорово поддержал Аделию и поставил на место журналиста, который пытался негатива набросить. Очень воспитанный и добрый молодой человек.
А хейтеры как всегда не в курсе.
Женя, кстати, в интервью Матчу очень здорово поддержал Аделию и поставил на место журналиста, который пытался негатива набросить. Очень воспитанный и добрый молодой человек.
Да, молодец. Этот даже как-то по-рыцарски вышло.
Скорее наоборот, вообще нет никакой надежды на наше возвращение.
ISU даже юниоров не спешит допускать. Допуск взрослых, наверное, возможен только если идти судиться в CAS, но, очевидно, что наша федерация не пойдёт в суд, так и будут ждать ещё лет 10, а пока можно и на внутренних стартах деньги пилить. Плевать они хотели на карьеры спортсменов.
Скорее наоборот, вообще нет никакой надежды на наше возвращение. ISU даже юниоров не спешит допускать. Допуск взрослых, наверное, возможен только если идти судиться в CAS, но, очевидно, что наша федерация не пойдёт в суд, так и будут ждать ещё лет 10, а пока можно и на внутренних стартах деньги пилить. Плевать они хотели на карьеры спортсменов.
Согласна, надежды не просматривается. Но, может, пусть хоть спортсмены верят в лучшее. Иначе где им мотивацию брать для постоянного совершенствования
США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил сегодня Трамп.
Как же бесят эти двойные стандарты, никто их не отстранит.
США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил сегодня Трамп. Как же бесят эти двойные стандарты, никто их не отстранит.
И Трамп намедни принял американскую сборную по хоккею в Белом Доме. А после прошлой Олимпиады американский президент принимал фигуристов. Но это тоже другое.
После ударов Израиля по Ирану аргумент про нарушение хартии и олимпийского перемирия окончательно можно сливать в унитаз. Но с большим интересом буду следить за мастер-классом по этодругину от чиновников МОК.
После ударов Израиля по Ирану аргумент про нарушение хартии и олимпийского перемирия окончательно можно сливать в унитаз. Но с большим интересом буду следить за мастер-классом по этодругину от чиновников МОК.
Олимпиада и паралимпиада 2022 в Пекине хороший пример подала. Просто повторили
Олимпиада и паралимпиада 2022 в Пекине хороший пример подала. Просто повторили
Нас и белорусов отстранили от Паралимпиады и от всех международных турниров под предлогом нарушения олимпийского перемирия. Всё, прецедент отстранения был создан. Сейчас Израиль и США нарушили олимпийское перемирие - и они должны получить точно такие же санкции от международных спортивных организаций. Если они этого не получат, тогда... просто даже самым наивным станет окончательно ясно, что в мире царят ложь, лицемерие и двойные стандарты. Но теперь нет аргументов против нашего возвращения. Просто ноль.
Семененко — о Петросян: «Уверен, она очень хорошо относится к своим болельщикам, держит с ними контакт»
Двукратный чемпион России Евгений Семененко заявил «Матч ТВ», что фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила на Олимпийских играх в Милане и получила много поддержки со стороны болельщиков.

Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Играх‑2026. Россиянка выступала на соревнованиях в нейтральном статусе. После турнира часть багажа Петросян вовремя не доставили в Москву, по прилете она отказалась общаться с журналистами.

— Как оцените выступление Аделии Петросян? Какая у вас реакция была на произвольную программу и итоговый результат?

— Прежде всего, хочется пожелать Аделии жить и кататься в свое удовольствие, потому что все равно ей выпала такая возможность — присутствовать на Олимпийских играх. Она большая молодец, она заслужила эту путевку, старается! Уверен, что она приложила все возможные усилия, чтобы достойно представлять и страну, и себя после такого длительного отсутствия.

Аделия вообще, насколько я помню, не участвовала в международных соревнованиях. Все равно это хороший дебют, даже шестое место впервые на международной арене — это очень хороший результат. И также хочется выразить ей слова поддержки, чтобы она не расстраивалась, шестое место — это тоже результат. Даже сам факт того, что она единственная [из россиянок] присутствовала на этих соревнованиях.

— Как думаете, она сможет психологически справиться с давлением, которое она испытала, с этим результатом?

— Ну, слушайте, вот я не понимаю того факта, что как‑то вы всё с отрицательной точки зрения говорите… Всё равно она хорошо выступила.

— Она хорошо выступила, но вернувшись в Россию, отказалась общаться с журналистами, к болельщикам не подошла. Может, какая‑то, психологическая проблема присутствует?

— Просто такие трудности были с перелетом, мне кажется. Я читал новости, что у нее багаж потерялся. Все равно человек приехал, нужно дать время немножко отдохнуть. Было достаточно важное событие в жизни спортсмена. Я уверен, что она очень хорошо относится к своим болельщикам, держит с ними контакт и выразила слова благодарности, — сказал Семененко «Матч ТВ».
Автор
Артем Марков
Источник: Матч ТВ
27.02.26
Семененко — о Петросян: «Уверен, она очень хорошо относится к своим болельщикам, держит с ними контакт» Двукратный чемпион России Евгений Семененко заявил «Матч ТВ», что фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила на Олимпийских играх в Милане и получила много поддержки со стороны болельщиков. Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Играх‑2026. Россиянка выступала на соревнованиях в нейтральном статусе. После турнира часть багажа Петросян вовремя не доставили в Москву, по прилете она отказалась общаться с журналистами. — Как оцените выступление Аделии Петросян? Какая у вас реакция была на произвольную программу и итоговый результат? — Прежде всего, хочется пожелать Аделии жить и кататься в свое удовольствие, потому что все равно ей выпала такая возможность — присутствовать на Олимпийских играх. Она большая молодец, она заслужила эту путевку, старается! Уверен, что она приложила все возможные усилия, чтобы достойно представлять и страну, и себя после такого длительного отсутствия. Аделия вообще, насколько я помню, не участвовала в международных соревнованиях. Все равно это хороший дебют, даже шестое место впервые на международной арене — это очень хороший результат. И также хочется выразить ей слова поддержки, чтобы она не расстраивалась, шестое место — это тоже результат. Даже сам факт того, что она единственная [из россиянок] присутствовала на этих соревнованиях. — Как думаете, она сможет психологически справиться с давлением, которое она испытала, с этим результатом? — Ну, слушайте, вот я не понимаю того факта, что как‑то вы всё с отрицательной точки зрения говорите… Всё равно она хорошо выступила. — Она хорошо выступила, но вернувшись в Россию, отказалась общаться с журналистами, к болельщикам не подошла. Может, какая‑то, психологическая проблема присутствует? — Просто такие трудности были с перелетом, мне кажется. Я читал новости, что у нее багаж потерялся. Все равно человек приехал, нужно дать время немножко отдохнуть. Было достаточно важное событие в жизни спортсмена. Я уверен, что она очень хорошо относится к своим болельщикам, держит с ними контакт и выразила слова благодарности, — сказал Семененко «Матч ТВ». Автор Артем Марков Источник: Матч ТВ 27.02.26
Спасибо Вам.. И,конечно,Спасибо Жене за такую поддержку.. Очень по человечески и по мужски..
Семененко — о Петросян: «Уверен, она очень хорошо относится к своим болельщикам, держит с ними контакт» Двукратный чемпион России Евгений Семененко заявил «Матч ТВ», что фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила на Олимпийских играх в Милане и получила много поддержки со стороны болельщиков. Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Играх‑2026. Россиянка выступала на соревнованиях в нейтральном статусе. После турнира часть багажа Петросян вовремя не доставили в Москву, по прилете она отказалась общаться с журналистами. — Как оцените выступление Аделии Петросян? Какая у вас реакция была на произвольную программу и итоговый результат? — Прежде всего, хочется пожелать Аделии жить и кататься в свое удовольствие, потому что все равно ей выпала такая возможность — присутствовать на Олимпийских играх. Она большая молодец, она заслужила эту путевку, старается! Уверен, что она приложила все возможные усилия, чтобы достойно представлять и страну, и себя после такого длительного отсутствия. Аделия вообще, насколько я помню, не участвовала в международных соревнованиях. Все равно это хороший дебют, даже шестое место впервые на международной арене — это очень хороший результат. И также хочется выразить ей слова поддержки, чтобы она не расстраивалась, шестое место — это тоже результат. Даже сам факт того, что она единственная [из россиянок] присутствовала на этих соревнованиях. — Как думаете, она сможет психологически справиться с давлением, которое она испытала, с этим результатом? — Ну, слушайте, вот я не понимаю того факта, что как‑то вы всё с отрицательной точки зрения говорите… Всё равно она хорошо выступила. — Она хорошо выступила, но вернувшись в Россию, отказалась общаться с журналистами, к болельщикам не подошла. Может, какая‑то, психологическая проблема присутствует? — Просто такие трудности были с перелетом, мне кажется. Я читал новости, что у нее багаж потерялся. Все равно человек приехал, нужно дать время немножко отдохнуть. Было достаточно важное событие в жизни спортсмена. Я уверен, что она очень хорошо относится к своим болельщикам, держит с ними контакт и выразила слова благодарности, — сказал Семененко «Матч ТВ». Автор Артем Марков Источник: Матч ТВ 27.02.26
Но хейтеры все равно грязь везде найдут,их даже такие слова не устроят
Евгений тебя очень не хватало на Олимпиаде в Милане. Такие прекрасные программы в этом сезоне, смотрятся великолепно, на одном дыхании. Ты бы украсил Олимпийские игры своим присутствием. Очень жаль, что мы не вернули три наши квоты на участие, которые ты завоевал в Пекине. Одного российского спортсмена в МО было недостаточно, что бы полноценно принять участие в олимпийских играх.
Евгений тебя очень не хватало на Олимпиаде в Милане. Такие прекрасные программы в этом сезоне, смотрятся великолепно, на одном дыхании. Ты бы украсил Олимпийские игры своим присутствием. Очень жаль, что мы не вернули три наши квоты на участие, которые ты завоевал в Пекине. Одного российского спортсмена в МО было недостаточно, что бы полноценно принять участие в олимпийских играх.
Никакие квоты Евгений на ОИ-22 в Пекине не завоевывал. Квоты на ОИ распрелеляются на предолимпийском ЧМ. Плюс сентябрьский отборочный турнир для индивидуальных квот
Ответ Manyasha
Никакие квоты Евгений на ОИ-22 в Пекине не завоевывал. Квоты на ОИ распрелеляются на предолимпийском ЧМ. Плюс сентябрьский отборочный турнир для индивидуальных квот
Теперь это так, но тогда во время олимпиады писали, что очень важно попасть в топ 10 и Евгений это сделал.
Вот эта фраза от Евгения участника ОИ 2022 звучит особенно горько и пронзительно:
"даже участие в Олимпийских играх – это значимое достижение для спортсмена"
А те, кто опубликовал не удосужились сделать приписку
Евгений Семененко участник Олимпийских игр в Пекине 2022 где занял 8 место в личном зачёте.

После той олимпиады писали, что Евгения Семененко засудили, поставили под без прыжкового Брауна и не пустили на итоговое 4 место.
В КП Евгений выступил с двумя четверными прыжками. Ему поставили компоненты, как дебютанту Олимпийских игр и отправили на 7 место. В ПП выступил не так хорошо – он упал на четверном тулупе и сделал ошибку в каскаде получил 9 место. И занял итоговое 8 место. Алексей Мишин сказал, что восьмое место – это не тот результат, на который они рассчитывали.
Вот эта фраза от Евгения участника ОИ 2022 звучит особенно горько и пронзительно: "даже участие в Олимпийских играх – это значимое достижение для спортсмена" А те, кто опубликовал не удосужились сделать приписку Евгений Семененко участник Олимпийских игр в Пекине 2022 где занял 8 место в личном зачёте. После той олимпиады писали, что Евгения Семененко засудили, поставили под без прыжкового Брауна и не пустили на итоговое 4 место. В КП Евгений выступил с двумя четверными прыжками. Ему поставили компоненты, как дебютанту Олимпийских игр и отправили на 7 место. В ПП выступил не так хорошо – он упал на четверном тулупе и сделал ошибку в каскаде получил 9 место. И занял итоговое 8 место. Алексей Мишин сказал, что восьмое место – это не тот результат, на который они рассчитывали.
Хочется добавить,что Жене на тот момент было всего 18 лет,как и Марку. Ребята выступали в очень нервной обстановке после командника,но Женя выдержал и показал достойный результат..
Хочется добавить,что Жене на тот момент было всего 18 лет,как и Марку. Ребята выступали в очень нервной обстановке после командника,но Женя выдержал и показал достойный результат..
Да тогда все были на нервах. Обстановка накалялась со всех сторон. Конечно Жене занизили оценки, и конечно он упал в ПП. Но для себя это было на разрыв и прокат жизни. Тогда казалось, что 8 место в топ 10 это просто сверх результат в том моменте. Сейчас уже не ценят, что он тогда сделал.
Женя искренний и позитивный молодой человек! Здоровья и удачи!
Смешно нет проблесков никаких
сегодня, 08:14
сегодня, 06:00
21 февраля, 14:02
Рекомендуем