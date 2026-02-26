208

Познер считает, что на Олимпиадах все спортсмены должны выступать без флага: «Это было бы отлично»

Познер считает, что на Олимпиадах все спортсмены должны выступать без флага.

Журналист Владимир Познер считает, что все спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх без флага и гимна.

– Верите, что восстановление российского спорта в правах скоро случится?

– Очень надеюсь, что возвращение наших спортсменов состоится, что спорт и политику наконец удастся разъединить, хотя это очень трудно. Трудно еще и потому, что Олимпийские игры – вернее, не сами соревнования, а их освещение в СМИ – зачастую приобретают откровенно националистический оттенок.

Когда-то это было противостояние СССР и США, и победа одной из стран служила якобы доказательством превосходства ее общественно-политического строя. Но вспомним Олимпиаду 1936 года в Берлине, где победила нацистская Германия. Значит ли это, что нацизм – это лучшее устройство мира? Конечно, нет.

Патриотизм – вещь хорошая: болеть за своих, любить свою страну, переживать за нее. В этом нет ничего плохого. Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, это ужасно.

Пьер де Кубертен ведь мечтал, чтобы на Играх не было флагов, чтобы спортсмены представляли только самих себя. Такой-то спортсмен, чемпион в своем виде спорта – и неважно, откуда он родом. Однако Кубертен понимал, что волей-неволей это превратится в соревнование между государствами.

Так и произошло. И вот идет этот подсчет медалей по странам, а ведь официально никакой подсчет не ведется. И начинается – та страна, у которой больше золота, считает только золотые медали; та, у кого больше серебра и бронзы, апеллирует к общему количеству наград. Я наблюдал это много раз, и, честно говоря, это довольно неприятное зрелище.

– То есть вы за Олимпийские игры без гимна и флага для всех спортсменов?

– Да. Это было бы отлично. Конечно, когда играет команда, она волей-неволей будет представлять свою страну. И я понимаю, что людям на трибунах приятно размахивать своим флагом. Все это замечательно ровно до тех пор, пока не перерастает в шовинизм, национализм и чувство превосходства над другими. А вот это уже отвратительно, – сказал Познер в интервью «Советскому спорту».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoВладимир Познер
Пьер де Кубертен
Политика
208 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, это ужасно."

Поэтому у меня на всякий случай 4 паспорта, добавил Познер.
Ответ Бомбардир Ковтун
"Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, это ужасно." Поэтому у меня на всякий случай 4 паспорта, добавил Познер.
Стандарный набор пропагандиста
Ответ Бомбардир Ковтун
"Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, это ужасно." Поэтому у меня на всякий случай 4 паспорта, добавил Познер.
Кажется, хорошо, что у него 4 паспорта. Во всяком случае, Познер никогда не говорил, что какой-то из его паспортов самый важный и лучше других.
возможно не такая уж плохая идея, уж слишком много политических войн, как это утомило - сил нет. но наверное мечта о спортсмене как о сферическом коне в вакууме несбыточна.
Ответ kate_ko
возможно не такая уж плохая идея, уж слишком много политических войн, как это утомило - сил нет. но наверное мечта о спортсмене как о сферическом коне в вакууме несбыточна.
Пусть рекламу спонсоров вместо государственных флагов носят. Всяко больше пользы и меньше причин для срачей будет.
Ответ Иван Балашов
Пусть рекламу спонсоров вместо государственных флагов носят. Всяко больше пользы и меньше причин для срачей будет.
не возражаю)
Это справедливо, но это очень похоже на утопию.
Ответ Дмитрий Тясин
Это справедливо, но это очень похоже на утопию.
Ну можно даже открыть Олимпийскую хартию и прочитать там в главе V (вроде бы, точно не помню уже): «На Олимпийских Играх соревнуются спортсмены, но не страны». Прямо вот такой основополагающий документ Олимпийского движения🤷‍♂️
Ответ TandF
Ну можно даже открыть Олимпийскую хартию и прочитать там в главе V (вроде бы, точно не помню уже): «На Олимпийских Играх соревнуются спортсмены, но не страны». Прямо вот такой основополагающий документ Олимпийского движения🤷‍♂️
Уйдут флаги и страны - уйдут и спонсоры. Будь Эйлин Гу шведкой - результаты, красота, ум и харизма дай бог миллионов пять ей бы принесли. Но никак не 20+
Эх, представляете, был бы реальный праздник АТЛЕТОВ и торжество спорта, а не политических сфер влияния.

Личные достижения, рекорды, именные допуски, отсутствие предвзятости судейства в судейских видах… И тут мы проснулись :)
Ответ Yasenka
Эх, представляете, был бы реальный праздник АТЛЕТОВ и торжество спорта, а не политических сфер влияния. Личные достижения, рекорды, именные допуски, отсутствие предвзятости судейства в судейских видах… И тут мы проснулись :)
А в командных видах спорта по какому принципу собирать команду ?
Ответ Yasenka
Эх, представляете, был бы реальный праздник АТЛЕТОВ и торжество спорта, а не политических сфер влияния. Личные достижения, рекорды, именные допуски, отсутствие предвзятости судейства в судейских видах… И тут мы проснулись :)
В мае будет - Олимпиада на стероидах.
Критиков тут полно)) А Познер говорит в принципе верно. Олимпиада - это соревнования атлетов, а не стран. Так было в изначальной идея Кубертена. Политиканство завело туда, где мы сейчас и находимся
Ответ Kirych
Критиков тут полно)) А Познер говорит в принципе верно. Олимпиада - это соревнования атлетов, а не стран. Так было в изначальной идея Кубертена. Политиканство завело туда, где мы сейчас и находимся
А как Вы думаете, кто будет оплачивать такой банкет? То есть, в чём прикол бороться за проведение такого форума у себя, если нет госсоставляющей? Интерес же если не пропадёт, то упадёт однозначно, значит упадут и доходы. Будут ли государства финансировать профспорт в принципе, если спортсмены не будут эти государства представлять? Даже в Древней Греции спортсмены представляли не только себя, но и полисы и полисы получали часть славы и даже денег призовых. Кубертен жил в других реалиях, он вообще был жёстко против профессионалов в Олимпийском движении, а сейчас любителей тут единицы. При Кубертене любое финвознагражление могло привести к дисклафу и приводило. Почитайте про Джима Торпа, чела лишили медалей в многоборье, потому что он получал деньги за бейсбол. Олимпиада по Кубертену сейчас нереальна, просто потому, что такую Олимпиаду вряд ли кто-то будет смотреть.
Ответ Kirych
Критиков тут полно)) А Познер говорит в принципе верно. Олимпиада - это соревнования атлетов, а не стран. Так было в изначальной идея Кубертена. Политиканство завело туда, где мы сейчас и находимся
Да мысль светлая, но каменты на спору говорят, что люди не готовы к такому
Очень правильное мнение.
А с командными видами спорта это как организовать? Все время задаю этот вопрос всем любителям покричать что олимпиада это где каждый сам за себя. Так в Греции была атлетика и борьба. А командные виды спорта без флага это как? Команда номер один и команда номер два? Тогда можно перемешивать всех приехавших и пусть как во дворе делятся. Все победители - олимпийские чемпионы
Ответ Алексaндр Молодкин
А с командными видами спорта это как организовать? Все время задаю этот вопрос всем любителям покричать что олимпиада это где каждый сам за себя. Так в Греции была атлетика и борьба. А командные виды спорта без флага это как? Команда номер один и команда номер два? Тогда можно перемешивать всех приехавших и пусть как во дворе делятся. Все победители - олимпийские чемпионы
Как во дворе, конечно. Всемирным смс-голосованием выбираем «маток», а те уже набирают себе команды из корефанов 🤣
Ответ Kibaw
Как во дворе, конечно. Всемирным смс-голосованием выбираем «маток», а те уже набирают себе команды из корефанов 🤣
Стеф выбрал бы Йокича и Коля стал бы Олимпийским чемпионом. Каеф!
Спорт - это сублимация войны. Люди болеют за команды и спортсменов, во многом, по принципу "наши против не наших" ненавидя соперников просто за то, что они родились на другом клочке земли, или выбрали болеть за другую команду.

Но это следствие глубоко зашитого эволюционно конформизма по отношению к своей группе. Когда одна стая обезьян нападает на другую - им глубоко наплевать, кто прав, а кто виноват. Они не мыслят рационально. Но обьединенные в группы обезьяны, получают преимущество, перед одиночными особями. И больше шансов на выживание, соответственно.

И да. Человечество развилось. Научно-технический прогресс позволил людям создавать удивительные технологии. И обьективная картина мира изменилась. Но наши "мозги" просто не успевают перестроиться, в след за развитием технологий. И мы всё еще те же голые обезьяны бегающие по саванне. Поэтому многим так важно найти своих и антирационально поддерживать их против чужих. И именно этим спорт, для многих привлекателен.
Ответ Forza
Спорт - это сублимация войны. Люди болеют за команды и спортсменов, во многом, по принципу "наши против не наших" ненавидя соперников просто за то, что они родились на другом клочке земли, или выбрали болеть за другую команду. Но это следствие глубоко зашитого эволюционно конформизма по отношению к своей группе. Когда одна стая обезьян нападает на другую - им глубоко наплевать, кто прав, а кто виноват. Они не мыслят рационально. Но обьединенные в группы обезьяны, получают преимущество, перед одиночными особями. И больше шансов на выживание, соответственно. И да. Человечество развилось. Научно-технический прогресс позволил людям создавать удивительные технологии. И обьективная картина мира изменилась. Но наши "мозги" просто не успевают перестроиться, в след за развитием технологий. И мы всё еще те же голые обезьяны бегающие по саванне. Поэтому многим так важно найти своих и антирационально поддерживать их против чужих. И именно этим спорт, для многих привлекателен.
Такое интересное мышление. "Спорт - сублимация войны", потом "Человечество развилось", при этом писать о НТП...
Если вы пишете за социологию, частью которого спорт является, то человечество сейчас развилось до инклюзивности, это то само развитие которого оно достигло. А эта самая иклюзивность как раз не о спортивном, а о привлечении всего и вся в угоду сильных и лучших в своём деле
В перспективе так наверное и должно быть, но вряд ли будет реализовано.
Весь коммерчески успешный профессиональный спорт, от американских лиг до клубного футбола и UFC, к этому уже пришел или идет семимильными шагами. В F1 не так важно, под каким флагом выступает гонщик, важнее какую команду представляет. В теннисе тоже по сути соревнуются граждане мира, а паспорт - формальность.
Но это конец Олимпиад в их традиционном виде. МОК потеряет огромную аудиторию тех, кто спортом особо не интересуется, но флагом помахать и поболеть за своих любит. И таких людей очень много во всех странах, гораздо больше, чем собственно любителей спорта. Аудитория зимних Олимпиад, например, сожмется до уровня аудитории чемпионатов мира по хоккею и фигурному катанию, а сейчас в разы больше.
Ответ Боевой Бурят Путина
В перспективе так наверное и должно быть, но вряд ли будет реализовано. Весь коммерчески успешный профессиональный спорт, от американских лиг до клубного футбола и UFC, к этому уже пришел или идет семимильными шагами. В F1 не так важно, под каким флагом выступает гонщик, важнее какую команду представляет. В теннисе тоже по сути соревнуются граждане мира, а паспорт - формальность. Но это конец Олимпиад в их традиционном виде. МОК потеряет огромную аудиторию тех, кто спортом особо не интересуется, но флагом помахать и поболеть за своих любит. И таких людей очень много во всех странах, гораздо больше, чем собственно любителей спорта. Аудитория зимних Олимпиад, например, сожмется до уровня аудитории чемпионатов мира по хоккею и фигурному катанию, а сейчас в разы больше.
Хороший камент.
Небольшая поправка от старого фана ф1- вообще большинство болеют за пилота, вне зависимости от флага и команды.
Ответ dmitrii zukov
Хороший камент. Небольшая поправка от старого фана ф1- вообще большинство болеют за пилота, вне зависимости от флага и команды.
Ну не совсем так. Те же англичане болеют только за своих. И даже тех, кто свой разве что по паспорту (ну вы поняли о ком речь))

Я сам смотрю Ф-1 с 1994 года и национальность никогда не была поводом болеть или не болеть. Разве что никогда не болел за французов. Но в 2010-м я болел за Виталика Петрова только потому что он россиянин. За Квята я уже болел не только поэтому, ну просто как человек вызывает симпатию. За Сироткина если и притапливал, то совсем чуть. А вот Мазепина даже хейтил. И вот сейчас, переболев этот момент "наши появились в любимом спорте", я не думаю что стал бы болеть за Петрова появись он в Ф-1 сейчас.
Полагаю если убрать гимны , флаги, спорт станет намного менее интересен массовой аудитории.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэттьюс о посещении Белого дома: «Это нечто особенное, быть приглашенными – большая честь. Было здорово побывать там»
26 февраля, 15:10
Мэттьюс о критике из-за встречи с Трампом: «Команда, выигравшая Кубок Стэнли, каждый год принимает приглашение в Белый дом. Это большая честь. Гордимся тем, что мы американцы»
26 февраля, 14:18
Хилари Найт о словах Трампа: «Неуместная шутка. К сожалению, она затмевает успехи сборной на ОИ. Мы сосредоточены на том, чтобы отметить достижения женщин»
26 февраля, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
вчера, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
вчера, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
вчера, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
вчера, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
вчера, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
вчера, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
вчера, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
вчера, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
вчера, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
вчера, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем