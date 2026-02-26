Познер считает, что на Олимпиадах все спортсмены должны выступать без флага: «Это было бы отлично»
Журналист Владимир Познер считает, что все спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх без флага и гимна.
– Верите, что восстановление российского спорта в правах скоро случится?
– Очень надеюсь, что возвращение наших спортсменов состоится, что спорт и политику наконец удастся разъединить, хотя это очень трудно. Трудно еще и потому, что Олимпийские игры – вернее, не сами соревнования, а их освещение в СМИ – зачастую приобретают откровенно националистический оттенок.
Когда-то это было противостояние СССР и США, и победа одной из стран служила якобы доказательством превосходства ее общественно-политического строя. Но вспомним Олимпиаду 1936 года в Берлине, где победила нацистская Германия. Значит ли это, что нацизм – это лучшее устройство мира? Конечно, нет.
Патриотизм – вещь хорошая: болеть за своих, любить свою страну, переживать за нее. В этом нет ничего плохого. Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, это ужасно.
Пьер де Кубертен ведь мечтал, чтобы на Играх не было флагов, чтобы спортсмены представляли только самих себя. Такой-то спортсмен, чемпион в своем виде спорта – и неважно, откуда он родом. Однако Кубертен понимал, что волей-неволей это превратится в соревнование между государствами.
Так и произошло. И вот идет этот подсчет медалей по странам, а ведь официально никакой подсчет не ведется. И начинается – та страна, у которой больше золота, считает только золотые медали; та, у кого больше серебра и бронзы, апеллирует к общему количеству наград. Я наблюдал это много раз, и, честно говоря, это довольно неприятное зрелище.
– То есть вы за Олимпийские игры без гимна и флага для всех спортсменов?
– Да. Это было бы отлично. Конечно, когда играет команда, она волей-неволей будет представлять свою страну. И я понимаю, что людям на трибунах приятно размахивать своим флагом. Все это замечательно ровно до тех пор, пока не перерастает в шовинизм, национализм и чувство превосходства над другими. А вот это уже отвратительно, – сказал Познер в интервью «Советскому спорту».
Поэтому у меня на всякий случай 4 паспорта, добавил Познер.
Личные достижения, рекорды, именные допуски, отсутствие предвзятости судейства в судейских видах… И тут мы проснулись :)
Но это следствие глубоко зашитого эволюционно конформизма по отношению к своей группе. Когда одна стая обезьян нападает на другую - им глубоко наплевать, кто прав, а кто виноват. Они не мыслят рационально. Но обьединенные в группы обезьяны, получают преимущество, перед одиночными особями. И больше шансов на выживание, соответственно.
И да. Человечество развилось. Научно-технический прогресс позволил людям создавать удивительные технологии. И обьективная картина мира изменилась. Но наши "мозги" просто не успевают перестроиться, в след за развитием технологий. И мы всё еще те же голые обезьяны бегающие по саванне. Поэтому многим так важно найти своих и антирационально поддерживать их против чужих. И именно этим спорт, для многих привлекателен.
Если вы пишете за социологию, частью которого спорт является, то человечество сейчас развилось до инклюзивности, это то само развитие которого оно достигло. А эта самая иклюзивность как раз не о спортивном, а о привлечении всего и вся в угоду сильных и лучших в своём деле
Весь коммерчески успешный профессиональный спорт, от американских лиг до клубного футбола и UFC, к этому уже пришел или идет семимильными шагами. В F1 не так важно, под каким флагом выступает гонщик, важнее какую команду представляет. В теннисе тоже по сути соревнуются граждане мира, а паспорт - формальность.
Но это конец Олимпиад в их традиционном виде. МОК потеряет огромную аудиторию тех, кто спортом особо не интересуется, но флагом помахать и поболеть за своих любит. И таких людей очень много во всех странах, гораздо больше, чем собственно любителей спорта. Аудитория зимних Олимпиад, например, сожмется до уровня аудитории чемпионатов мира по хоккею и фигурному катанию, а сейчас в разы больше.
Небольшая поправка от старого фана ф1- вообще большинство болеют за пилота, вне зависимости от флага и команды.
Я сам смотрю Ф-1 с 1994 года и национальность никогда не была поводом болеть или не болеть. Разве что никогда не болел за французов. Но в 2010-м я болел за Виталика Петрова только потому что он россиянин. За Квята я уже болел не только поэтому, ну просто как человек вызывает симпатию. За Сироткина если и притапливал, то совсем чуть. А вот Мазепина даже хейтил. И вот сейчас, переболев этот момент "наши появились в любимом спорте", я не думаю что стал бы болеть за Петрова появись он в Ф-1 сейчас.