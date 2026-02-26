Познер считает, что на Олимпиадах все спортсмены должны выступать без флага: «Это было бы отлично»

Познер считает, что на Олимпиадах все спортсмены должны выступать без флага.

Журналист Владимир Познер считает, что все спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх без флага и гимна.

– Верите, что восстановление российского спорта в правах скоро случится?

– Очень надеюсь, что возвращение наших спортсменов состоится, что спорт и политику наконец удастся разъединить, хотя это очень трудно. Трудно еще и потому, что Олимпийские игры – вернее, не сами соревнования, а их освещение в СМИ – зачастую приобретают откровенно националистический оттенок.

Когда-то это было противостояние СССР и США, и победа одной из стран служила якобы доказательством превосходства ее общественно-политического строя. Но вспомним Олимпиаду 1936 года в Берлине, где победила нацистская Германия. Значит ли это, что нацизм – это лучшее устройство мира? Конечно, нет.

Патриотизм – вещь хорошая: болеть за своих, любить свою страну, переживать за нее. В этом нет ничего плохого. Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, это ужасно.

Пьер де Кубертен ведь мечтал, чтобы на Играх не было флагов, чтобы спортсмены представляли только самих себя. Такой-то спортсмен, чемпион в своем виде спорта – и неважно, откуда он родом. Однако Кубертен понимал, что волей-неволей это превратится в соревнование между государствами.

Так и произошло. И вот идет этот подсчет медалей по странам, а ведь официально никакой подсчет не ведется. И начинается – та страна, у которой больше золота, считает только золотые медали; та, у кого больше серебра и бронзы, апеллирует к общему количеству наград. Я наблюдал это много раз, и, честно говоря, это довольно неприятное зрелище.

– То есть вы за Олимпийские игры без гимна и флага для всех спортсменов?

– Да. Это было бы отлично. Конечно, когда играет команда, она волей-неволей будет представлять свою страну. И я понимаю, что людям на трибунах приятно размахивать своим флагом. Все это замечательно ровно до тех пор, пока не перерастает в шовинизм, национализм и чувство превосходства над другими. А вот это уже отвратительно, – сказал Познер в интервью «Советскому спорту».