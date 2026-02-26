  • Спортс
  • Ирина Роднина: «Я в 2000-х никак не могла объяснить народу, чего это я вдруг вернулась из Америки. Вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом»
Ирина Роднина: «Я в 2000-х никак не могла объяснить народу, чего это я вдруг вернулась из Америки. Вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом»

Роднина объяснила, почему в 2000-х вернулась из США в Россию.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина объяснила, почему не осталась в США.

Роднина жила и работала в Америке с 1990 по 2002 год.

– Я в 2000-х годах никак не могла объяснить народу, чего это я вдруг вернулась из Америки.

– Есть ощущение, что многие до сих пор вас за это возвращение критикуют, не понимая, как так вышло.

– За то, что уехала – критикуют. Но я же уехала не сама по себе, как большинство людей. Я ехала по контракту, который был официально заключен с государственными структурами нашей страны. Это не так, что просто взять визу, уехать и начать работать, как большинство из наших людей оставалось.

Думаю, в те годы у нас не со всеми и очень мало с кем другие страны хотели подписать контракт, а тем более еще и не отпускали. Система-то была совершенно другая, а не как сейчас, когда можешь оформить загранпаспорт, пойти сделать визу и поехать. А в то время даже загранпаспорт не все получали.

– Вы сказали, что в 2000-е не удавалось объяснить людям, почему вы вернулись.

– Не понимали, потому что все хотели уехать, а тут – взяла и вернулась, когда у нее там все хорошо и замечательно. Кто-то обсуждал, но в основном не понимали, а кто-то даже завидовал. Но я понимала, зачем и для чего я возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, все замечательно.

– И какая у вас была цель возвращения?

– Я вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом.

– Удалось ли вам сделать так, что люди это поняли?

– Я не должна оправдываться, принимая свои решения. Это был не мимолетный каприз, а продуманное решение и действие. Кому и чего я должна доказывать? Это моя жизнь. Переживания по поводу слов про меня? Говорят и говорят. Обо мне говорят начиная с моих 18 лет, а мне сейчас 76 лет. Я что, все эти годы должна переживать? Тогда и жизни не хватит, – ответила Роднина.

Вернулась ты потому что поняла -дома можно больше заработать, на данном витке истории .)
Ответ Аврал
Вернулась ты потому что поняла -дома можно больше заработать, на данном витке истории .)
Комментарий скрыт
Ответ Аврал
Вернулась ты потому что поняла -дома можно больше заработать, на данном витке истории .)
работница!
Феноменально! Оказывается, уезжала не по своей воле, а по контракту) а дочь наверное до сих пор заставляют там сидеть насильно, не выпускают на родину))
Ответ Sorpos
Феноменально! Оказывается, уезжала не по своей воле, а по контракту) а дочь наверное до сих пор заставляют там сидеть насильно, не выпускают на родину))
Клятый госдеп подсунул рабский контракт!
Ответ Sorpos
Феноменально! Оказывается, уезжала не по своей воле, а по контракту) а дочь наверное до сих пор заставляют там сидеть насильно, не выпускают на родину))
Не тот фильм назвали "12 лет рабства"!
Нам до сих пор непонятно, осталась бы там, было бы намного лучше
Ответ frol92
Нам до сих пор непонятно, осталась бы там, было бы намного лучше
У неё родина, там где лучше условия и платят больше! И вроде ничего в этом плохого нет, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше… Но они всё время с Фетисовым и остальными козыряют неким патриотизмом и нас учат, как нам жить, но всё это улетучится вместе с их боссом, так рано или поздно случится, а потом мгновенно улетучатся они к своим детям, счетам, домам, исчезнут для нас раз и навсегда, словно по мановению волшебной палочки))
Ответ frol92
Нам до сих пор непонятно, осталась бы там, было бы намного лучше
Комментарий скрыт
> Вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом…

…моя кормушка в думе
Критикуют Роднину не за возвращение, а за лицемерие, принижение собственных спортсменов (при наличиии рекордов и медалей) и одновременно восхищение иностранными (при гораздо более посредственных результатах). За принижение внутренних стартов в условиях санкций и изоляции, которые она не стесняется называть первенством ЖЭКа. Все это на посте российского депутата, как-то не скрепно получается
Ответ Мэй Касахара
Критикуют Роднину не за возвращение, а за лицемерие, принижение собственных спортсменов (при наличиии рекордов и медалей) и одновременно восхищение иностранными (при гораздо более посредственных результатах). За принижение внутренних стартов в условиях санкций и изоляции, которые она не стесняется называть первенством ЖЭКа. Все это на посте российского депутата, как-то не скрепно получается
Я бы малость уточнил: с одной стороны, она критикует собственных спортсменов, особенно самовлюбленных нарциссов с непомерно раздутым самомнением на основании прошлых заслуг, но при этом в очень плохой текущей спортивной форме + называет внутренние старты водокачками, причем приводит довольно объективные аргументы; но с другой стороны она, являясь депутатом, голосует ЗА те законопроекты, которые наоборот оттягивают возвращение на международные старты + больше и больше превращают внутренние старты в те самые водокачки + за всякие разные запреты для обычных граждан, в том числе разрекламированные спортсменами + за всякие разные АйДи, в результате которых на трибунах основная масса людей - бюджетники, по сути нахаляву пришедшие, а билеты заранее выкуплены бюджетными организациями за бюджетные деньги.
Когда Россия выживала в 90-е и мы все вместе с ней , другие за бугор валили на лёгкие хлеба. А как только встала с колен в нулевые и появились нефтяные доллары, многие назад вернулись бабло косить. Кто чёсом по стране с концертами и на кооперативах, кто в ГД стал заседать и т.д. Когда валили из страны не вспоминали про свою страну и родной дом, бросали и родителей.
В Америке за те деньги, что Вы сейчас получаете, Ирина Константиновна, работать надо, а здесь можно груши околачивать. Почувствуйте разницу. По этому и вернулась.
Ответ Silver Snow
В Америке за те деньги, что Вы сейчас получаете, Ирина Константиновна, работать надо, а здесь можно груши околачивать. Почувствуйте разницу. По этому и вернулась.
Топ-кнопкодав, такая работа
Ответ tolgol1974
Топ-кнопкодав, такая работа
не голосуем!
– Я вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом.
- Как-то это не оригинально. Из тех, кто вернулся, ещё никто не сказал, что вернулся, чтобы деньги заработать или потому, что он агент влияния, все говорят, что вернулись потому, что не могли жить без Родины.
Дочь еврейского народа, 12 лет проживания в Америке спать не могла, плакала в американскую подушечку, всё переживала как там народ российский... Приехала, вступила в ЕдРо, намертво присосалась бюджету животворящему и наконец решила помочь страждущим россиянам, проголосовав за увеличение пенсионного возраста.
Любовь к родной стране это хорошо. Это правильно. А то некоторые тут подумали, что всё потому что баррель нефти в 90-е стоил 12 долларов, а в 2000-е стал стоить 120.
