Ирина Роднина: «Я в 2000-х никак не могла объяснить народу, чего это я вдруг вернулась из Америки. Вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом»

Роднина объяснила, почему в 2000-х вернулась из США в Россию.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина объяснила, почему не осталась в США.

Роднина жила и работала в Америке с 1990 по 2002 год.

– Я в 2000-х годах никак не могла объяснить народу, чего это я вдруг вернулась из Америки.

– Есть ощущение, что многие до сих пор вас за это возвращение критикуют, не понимая, как так вышло.

– За то, что уехала – критикуют. Но я же уехала не сама по себе, как большинство людей. Я ехала по контракту, который был официально заключен с государственными структурами нашей страны. Это не так, что просто взять визу, уехать и начать работать, как большинство из наших людей оставалось.

Думаю, в те годы у нас не со всеми и очень мало с кем другие страны хотели подписать контракт, а тем более еще и не отпускали. Система-то была совершенно другая, а не как сейчас, когда можешь оформить загранпаспорт, пойти сделать визу и поехать. А в то время даже загранпаспорт не все получали.

– Вы сказали, что в 2000-е не удавалось объяснить людям, почему вы вернулись.

– Не понимали, потому что все хотели уехать, а тут – взяла и вернулась, когда у нее там все хорошо и замечательно. Кто-то обсуждал, но в основном не понимали, а кто-то даже завидовал. Но я понимала, зачем и для чего я возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, все замечательно.

– И какая у вас была цель возвращения?

– Я вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом.

– Удалось ли вам сделать так, что люди это поняли?

– Я не должна оправдываться, принимая свои решения. Это был не мимолетный каприз, а продуманное решение и действие. Кому и чего я должна доказывать? Это моя жизнь. Переживания по поводу слов про меня? Говорят и говорят. Обо мне говорят начиная с моих 18 лет, а мне сейчас 76 лет. Я что, все эти годы должна переживать? Тогда и жизни не хватит, – ответила Роднина.