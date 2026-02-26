  • Спортс
Гуменник хочет выступить с программой «Парфюмер» в финале Гран-при России: «Чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась»

Фигурист Петр Гуменник хочет выступить в финале Гран-при России с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер».

Соревнования пройдут с 6 по 9 марта в Челябинске. Ранее Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Милане, где был вынужден отказаться от этой музыки из-за проблем с авторскими правами.

«Хочется напоследок «Парфюмера» все-таки откатать под правильную музыку, правильную композицию, чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась», – сказал Гуменник.

Гуменнику 23 года, он чемпион России и двукратный победитель финалов Гран-при страны в одиночном катании.

,Если бы Петя катал Парфюмера в КП , уверен результат был бы намного лучше, но эти эти гады всё специально похерили, а после добили в ПП. Петя ты лучший, катай в удовольствие 🔥
Ответ Westmoreland
,Если бы Петя катал Парфюмера в КП , уверен результат был бы намного лучше, но эти эти гады всё специально похерили, а после добили в ПП. Петя ты лучший, катай в удовольствие 🔥
Не тех вы вините в проблемах с КП Пети в Милане. Посмотрите на ТШ, ФФККР как минимум. В рекомендациях МОК четко прописано, что вопрос авторских прав по музыке - вопрос конкретно спортсмена.
Команда спортсмена, в данном случае ТШ и ФФККР заранее должны были связаться с продюсерской компанией Constantine и подписать все необходимые документы, а не просто выложить трек на соответствующий сайт и ждать, надувая щеки:
- Да мы такие крутые, да мы - мировые топы, да они (Constantine) должны к нам на колени приползти!...
Ответ Westmoreland
,Если бы Петя катал Парфюмера в КП , уверен результат был бы намного лучше, но эти эти гады всё специально похерили, а после добили в ПП. Петя ты лучший, катай в удовольствие 🔥
Сами себе всё похерили Петя и его команда, когда до последнего сидели на одном месте без разрешения руках.
Логично, что лучше катать под оригинал, тем более программа накатывалась весь сезон.
Логичное решение. Как задумывалась программа и как Петя её катал первоначально так на этой ноте и закончить. Удачи и успеха !
Вот и отлично, тоже хотела чтобы Петя откатал снова Парфюмера таким шикарным, каким он и предпологался изначально.
Молодец. Нужно продолжать выступать, хоть и понятно, что устал год форму держать
Правильно Петя, покажи класс!
Ждём ! С благодарностью за Олимпиаду и с надеждой на будущее !
Рада видеть Петю в любом образе. Он шикарен.
По-другому и быть не должно. Это олимпийская короткая. К тому же просто великолепная!
