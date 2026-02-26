Гуменник хочет выступить с программой «Парфюмер» в финале Гран-при России.

Фигурист Петр Гуменник хочет выступить в финале Гран-при России с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер».

Соревнования пройдут с 6 по 9 марта в Челябинске. Ранее Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Милане, где был вынужден отказаться от этой музыки из-за проблем с авторскими правами.

«Хочется напоследок «Парфюмера» все-таки откатать под правильную музыку, правильную композицию, чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась», – сказал Гуменник.

Гуменнику 23 года, он чемпион России и двукратный победитель финалов Гран-при страны в одиночном катании.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК