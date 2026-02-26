Гуменник хочет выступить с программой «Парфюмер» в финале Гран-при России: «Чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась»
Гуменник хочет выступить с программой «Парфюмер» в финале Гран-при России.
Фигурист Петр Гуменник хочет выступить в финале Гран-при России с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер».
Соревнования пройдут с 6 по 9 марта в Челябинске. Ранее Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Милане, где был вынужден отказаться от этой музыки из-за проблем с авторскими правами.
«Хочется напоследок «Парфюмера» все-таки откатать под правильную музыку, правильную композицию, чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась», – сказал Гуменник.
Гуменнику 23 года, он чемпион России и двукратный победитель финалов Гран-при страны в одиночном катании.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Команда спортсмена, в данном случае ТШ и ФФККР заранее должны были связаться с продюсерской компанией Constantine и подписать все необходимые документы, а не просто выложить трек на соответствующий сайт и ждать, надувая щеки:
- Да мы такие крутые, да мы - мировые топы, да они (Constantine) должны к нам на колени приползти!...