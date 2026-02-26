  • Спортс
  Выступающему за США фигуристу Желтышеву запретили въезд в Эстонию. Одна из причин отказа – наличие российского паспорта (РИА Новости)
Выступающему за США фигуристу Желтышеву запретили въезд в Эстонию. Одна из причин отказа – наличие российского паспорта (РИА Новости)

Фигуристу Желтышеву запретили въезд в Эстонию из-за российского паспорта.

Выступающий за США фигурист Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира.

Как сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, одной из причин отказа стало наличие у спортсмена российского гражданства.

Желтышев представляет США в танцах на льду с текущего сезона, он катается в дуэте с Джейн Кэлхун. Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 4 по 7 марта.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
мужское катание
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная США
Марк Желтышев
По дате
Лучшие
Актуальные
За такую фигню страна должна быть наказана лишением права проводить спортивные мероприятия. Для профилактики можно еще всех спортиков отстранить на год или на два от сорев, чтоб остальным неповадно было. Беспредел. Если страна принимает какой-то турнир, должна по умолчанию готова быть пустить любого спортсмена, который участвует в турнире на ее территории. Мерзавцы.
Ответ Бу!
Вообще охренели от безнаказанности!
Ответ Бу!
Скорее всего и накажут
Не нацизм, твердо и четко))
Ответ a2wai
Не нацизм, твердо и четко))
Всегда интересно спросить у тех, кто по примеру рупоров пропаганды с телека любит бросаться такими терминами - ты вообще знаешь значение этого слова?
чемпионата европы по фехтованию за такое Эстонию уже лишили, может им в целом просто не охота спортивные мероприятия принимать?
Ответ voroninboris
эстония для isu-спаситель
Кстати ждите проблем даже когда нас восстановят вот эти Прибалты нам устроят у них регулярно проходят турниры ISU минимум Юниорские они там кого-то не пустят кого-то задержат у кого-то что-то изымут из нужного под любым предлогом спортсменам тренерам нашим будет не сладко .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Ничего не помешает и нам действовать так же.
Ответ Магомед Абдулмеджидов
,,,,,,, ты обронил, дружище.
У Эстонии достаточно людей с 2 гражданством. Всех высылайте
Ответ My Channels To Watch
Всех русских пнуть обратно в Эстонию?) Ай хорошая месть, правительство Эстонии так опечалится)
Когда же эти 3 харчка на карте успокоятся уже. Самые нищие и бесполезные страны ЕС, а мнят из себя королей мира 🤣
Трамп, вводи войска, спортсменов обижают
ISU утрётся? Так кто у нас ФК командует?
Странно, что когда чемпионат мира проходил в Москве, Россия не отказала в визе всем основным конкурентам, ведь можно было отказать просто по наличию неправильного паспорта, скажем, сразу отсеять всех японцев и американцев.
Ответ alexnew
Судя по тому, что это пара в запасе, при трёх квотах, то их и американцы не собирались везти на ЮЧМ.
Ответ alexnew
А Желтышев- основной конкурент? Кому?
Рекомендуем