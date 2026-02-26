  • Спортс
  Елизавета Туктамышева: «Жаль, что Петросян не вышла к видеорепортерам на Олимпиаде. Это часть работы фигуриста – уметь держать лицо»
409

Елизавета Туктамышева: «Жаль, что Петросян не вышла к видеорепортерам на Олимпиаде. Это часть работы фигуриста – уметь держать лицо»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась об отказе Аделии Петросян дать интервью после произвольной программы на Олимпиаде-2026.

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа и заняла итоговое 6-е место. После выступления фигуристка сначала отказалась общаться с журналистами, но через какое-то время вернулась и поговорила с ними. При этом она не стала отвечать на вопросы Оkko для записи видеоинтервью. 

«Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортерам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно.

Потому что Илья Малинин после абсолютно провального выступления нашел в себе силы, он все равно вышел. Это отдельная часть работы фигуриста – уметь держать лицо», – сказала Туктамышева, которая на Играх работала журналистом для Okko.

Петросян сказала, что ей стыдно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Зря ты так, Лиза. То есть оно, конечно, как будто бы правда и это часть работы спортсмена. Но у всех разная психика. Может, она понимала, что разрыдается. Может, у нее вообще паническая атака была. Мы вообще не знаем, в каком она была состоянии. Не все такие спокойные как ты.
Ответ Мария Буравцева
Как ’’так’’? Высказала сожаление- не требование, не претензии. А вой вокруг- как будто Лиза лично за шиворот тащила под камеры отбивающуюся Аделию..
Ответ Ir_rish
Сожаление это по сути претензия. Надо было просто промолчать.
да просто ситуации разные... у Ильи шансов постоять на пьедестале еще вагон и маленькая тележка... А у Аделии считай один только шанс и был за четыре года! Ее и его провалы - это совершенно разные вещи! Хотя и прокат Аделии провальным назвать нельзя, всего-то завалила самый сложный прыжок, который никто среди современных конкурентов (в мире) и не делает!
Ответ Наталья Карлова
У Ильи и в команде медаль и Агент который давно выдрессировал его общению с медиа , ау Аделии что это первая международка .
Ответ Наталья Карлова
Она откатала точно так же, как каталась на каждом старте в этом сезоне. Наивно ждать золота, (а судя по заставке на телефоне, она его ждала) приземляя 1 квад из 4.
“Это отдельная часть работы фигуриста – уметь держать лицо»,. И это говорит спортсменка, которая в кике после не понравившихся оценок пальцы вниз загибала.
Замечала бы уж Лиза не только чужие соринки, но и свое бревно.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
А с пивом вылезти к бортику во время соревнований нормально?
Ответ Лучшее_враг_хорошего
И пьяная валялась на полу на кубке первого
Девчонке 18 лет , приехала с травмой первый раз на международные соревнования . Давление колоссальное . Хорошо ещё, что Даниил был рядом . Очень расстроилась , но не истерила , не рыдала , держала лицо . Пусть не сразу , но вышла к журналистам . Вместо критики , Лиза подошла бы потихоньку к Адель , помогла бы , подсказала .
Из Адель сделали « антигероя «, только ленивый не пнул . Может хватит ?
Ответ Arraches
Вот купили бы билет в Милан и тихонечко подошли бы, обняли... Читаешь комментарии и ощущение, что какие-то бабки неадекватные собрались. Как видят имя Адель, так и орут "Караул! Опять напали!" Хотя никак никто её не обижает, не оскорбляет. Но фанатикам кругом враги мерещатся.
С каких пор тукта журналисткой стала и что-то требует от спортсмена? Что-то стала много о себе думать
Аделия держится в стороне от всех фигуристов, поэтому у нее нет такой поддержки. Плюс она и её штаб всегда всем должны! Должны 1 место, должны улыбаться, должны интервью давать, должны должны должны…а вот если оступятся, заклюют свои же. Весь мир восторгается нашими ребятами, и только свои не дают вздохнуть, все им не так.
Ответ rqbn4gztwf
Я очень хорошо отношусь к Адели, но какой поддержки у нее не было?
Федерации? У нее она была покруче, чем у Петра. Как минимум, судили ее намного лояльнее.
Фанатов? Тоже нет, ее очень поддерживали. Более того, после оценок Гуменника все (я имею в виду людей, которые не раз в 4 года смотрят ФК) смирились, что медали не будет и ей просто желали достойного проката. Который она и выдала.
Тут к сожалению, ее выбор отказаться от общения с журналистами, отказаться от встречи с фанатами в аэропорту. Конечно, она имеет на это право. Но с точки зрения медийного капитала - это ошибка.
Ответ Mion
Я очень хорошо отношусь к Адели, но какой поддержки у нее не было? Федерации? У нее она была покруче, чем у Петра. Как минимум, судили ее намного лояльнее. Фанатов? Тоже нет, ее очень поддерживали. Более того, после оценок Гуменника все (я имею в виду людей, которые не раз в 4 года смотрят ФК) смирились, что медали не будет и ей просто желали достойного проката. Который она и выдала. Тут к сожалению, ее выбор отказаться от общения с журналистами, отказаться от встречи с фанатами в аэропорту. Конечно, она имеет на это право. Но с точки зрения медийного капитала - это ошибка.
От Аделии весь бомонд требовал медаль, Петя у нас ромашка, попадет в шестерку будет супер! А на девчонку скинули всю ответственность. Она не имеет права ни на какие человеческие эмоции? Вышла же пообщалась с ней, но им надо было конечно же сразу как встала со стула прокомментировать свое выступление . Она даже со своим тренером не пообщалась, но с Лизой надо кончено же поговорить, нельзя было не уколоть на всю страну(зная что любую статью с фамилией Тутберидзе, Гуменик, Петросян прочитают тысячи). Она и так четыре года пахала как папа Карло не сбавляя оборотов искав мотивацию продолжать учить прыжки, восстанавливаться после травм, достойно представлять свой штаб и страну. Могла бы спокойно получить армянский паспорт и на Олимпиаде бы спокойно выступала, и на ЧМ (маленькие страны как раз оценивают по достоинству своих ребят) Казахстан вам пример.
Лиза прямо вот разочаровала, правда. До сих пор в шоке от таких слов. Взрослая женщина так высказывается в адрес совсем юной спортсменки, для которой эти ОИ - вообще первый международный старт в карьере.

Ощущение, что:
1. Либо Лиза позавидовала, что Адель съездила на ОИ, а Лиза так за всю карьеру и не смогла. Возможно, появились мысли и надежды, что ей не надо было завершать карьеру и тогда бы ее отправили вместо Адель;
2. Либо возникла сильная обида, что текстовое интервью Адель дала, а вот с Лизой на видео говорить не стала. Если так, то очень мелочно, учитывая, в каком статусе была на играх Аделия;
3. Либо это вообще взыграла ревность - Лиза от Петра ни на шаг не отходила на играх. Если увидела соперницу в Аделии, то это еще более смешно.

Иностранных фигуристов поддержала, уж расхваливала перехваливала Михаила, а вот для нашей спортсменки и слова доброго не нашлось. Лучше бы вместо Лизы репортерами были Аня Щербакова и Миша Коляда - вот уж кто умеет поддержать спортсменов и придать им сил своими словами.
Ответ pavrinas
Я с вами согласна! Лучше бы Мишу Коляду и Аню Щербакову в Милан репортерами отправили! Они всегда очень ответственно относятся к своей работе, умеют поддержать и посочувствовать неудачам фигуристам, порадоваться их успехам. По шопингам и тусовкам не бегают, винишком не увлекаются, в отличие от Тукты!
Ответ Наталья Соловьева_1117086490
Да уж, сразу вспоминается её пьяное поведение на КПК, и как смотрели на все это Аня и Алина
Зато Лизон хорошо умеет лицо держать, когда фоткается с Веером, Риппоном, Тарой и др. С людьми, которые буквально с г…м смешали наших спортсменов на прошлой Олимпиаде.
Ответ Riabchik
там не просто держит лицо, а бежит обниматься к Снуп Доггу со словами "I love you"
Ответ Riabchik
да приспособленка она типичная
наглая и развязная баба
А вот на спорт24 совсем по другому описывают ситуацию-вроде бы суть та,но как-то совсем не обидно,почти по дружески..
".Аделия тоже оставалась большим профессионалом и вне льда. После неудачи в произвольной программе она пулей пронеслась мимо всех журналистов, но буквально через 10 минут, остыв, вернулась именно к пишущим СМИ, чтобы поделиться эмоциями. Аделия сказала, что уважает нашу работу. А мы уважаем ее." После произвольной программы мы еще не раз общались с Аделией — про осознание результата, встречу с Ильей Малининым, поддержку Каролины Костнер. Когда фигуристка увидела меня на трибунах, она заулыбалась и помахала рукой, а потом жестами попросила меня сфотографировать ее с олимпийскими чемпионами в танцах на льду — французами Лоранс Фурнье-Бодри и Гийомом Сизероном. Это была очень ответственная миссия."
Именно к пишущим журналистам вернулась Адель и это понятно-кому охота светить на камеры расстроенное лицо,даже такое хорошенькое,как у Адель)
Хочется пожелать Лизе,как начинающему журналисту побольше времени уделять обучению этой профессии)
ПС.наберут по объявлению,а нам потом слушай"досюда"
Ответ atmosfera
Ответ Немезида Сергеевна
Я видел это интервью, как видел и сообщения на спортсе в режиме реального времени...
"Уметь держать лицо"(с) что-бы тебе в него плевали? ... Фигурист должен уметь прыгать, приземляться, вращаться.. много еще чего... а про лицо после выступления в правилах ничего не написано.
Ответ Дэн Селедкин
"Уметь держать лицо"(с) что-бы тебе в него плевали? ... Фигурист должен уметь прыгать, приземляться, вращаться.. много еще чего... а про лицо после выступления в правилах ничего не написано.
Ответ Anneta28
Вчера возмущались навязчивостью журналистов, завтра те же начнут писать : "Про нашу Аделю забыли, игнорируют, пишут о других..!" плаки-плаки
