Елизавета Туктамышева: «Жаль, что Петросян не вышла к видеорепортерам на Олимпиаде. Это часть работы фигуриста – уметь держать лицо»

Туктамышева: жаль, что Петросян отказалась общаться на Олимпиаде.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась об отказе Аделии Петросян дать интервью после произвольной программы на Олимпиаде-2026.

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа и заняла итоговое 6-е место. После выступления фигуристка сначала отказалась общаться с журналистами, но через какое-то время вернулась и поговорила с ними. При этом она не стала отвечать на вопросы Оkko для записи видеоинтервью.

«Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортерам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно.

Потому что Илья Малинин после абсолютно провального выступления нашел в себе силы, он все равно вышел. Это отдельная часть работы фигуриста – уметь держать лицо», – сказала Туктамышева, которая на Играх работала журналистом для Okko.

Петросян сказала, что ей стыдно