Елизавета Туктамышева: «Жаль, что Петросян не вышла к видеорепортерам на Олимпиаде. Это часть работы фигуриста – уметь держать лицо»
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась об отказе Аделии Петросян дать интервью после произвольной программы на Олимпиаде-2026.
В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа и заняла итоговое 6-е место. После выступления фигуристка сначала отказалась общаться с журналистами, но через какое-то время вернулась и поговорила с ними. При этом она не стала отвечать на вопросы Оkko для записи видеоинтервью.
«Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортерам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно.
Потому что Илья Малинин после абсолютно провального выступления нашел в себе силы, он все равно вышел. Это отдельная часть работы фигуриста – уметь держать лицо», – сказала Туктамышева, которая на Играх работала журналистом для Okko.
Замечала бы уж Лиза не только чужие соринки, но и свое бревно.
Из Адель сделали « антигероя «, только ленивый не пнул . Может хватит ?
Федерации? У нее она была покруче, чем у Петра. Как минимум, судили ее намного лояльнее.
Фанатов? Тоже нет, ее очень поддерживали. Более того, после оценок Гуменника все (я имею в виду людей, которые не раз в 4 года смотрят ФК) смирились, что медали не будет и ей просто желали достойного проката. Который она и выдала.
Тут к сожалению, ее выбор отказаться от общения с журналистами, отказаться от встречи с фанатами в аэропорту. Конечно, она имеет на это право. Но с точки зрения медийного капитала - это ошибка.
Ощущение, что:
1. Либо Лиза позавидовала, что Адель съездила на ОИ, а Лиза так за всю карьеру и не смогла. Возможно, появились мысли и надежды, что ей не надо было завершать карьеру и тогда бы ее отправили вместо Адель;
2. Либо возникла сильная обида, что текстовое интервью Адель дала, а вот с Лизой на видео говорить не стала. Если так, то очень мелочно, учитывая, в каком статусе была на играх Аделия;
3. Либо это вообще взыграла ревность - Лиза от Петра ни на шаг не отходила на играх. Если увидела соперницу в Аделии, то это еще более смешно.
Иностранных фигуристов поддержала, уж расхваливала перехваливала Михаила, а вот для нашей спортсменки и слова доброго не нашлось. Лучше бы вместо Лизы репортерами были Аня Щербакова и Миша Коляда - вот уж кто умеет поддержать спортсменов и придать им сил своими словами.
наглая и развязная баба
".Аделия тоже оставалась большим профессионалом и вне льда. После неудачи в произвольной программе она пулей пронеслась мимо всех журналистов, но буквально через 10 минут, остыв, вернулась именно к пишущим СМИ, чтобы поделиться эмоциями. Аделия сказала, что уважает нашу работу. А мы уважаем ее." После произвольной программы мы еще не раз общались с Аделией — про осознание результата, встречу с Ильей Малининым, поддержку Каролины Костнер. Когда фигуристка увидела меня на трибунах, она заулыбалась и помахала рукой, а потом жестами попросила меня сфотографировать ее с олимпийскими чемпионами в танцах на льду — французами Лоранс Фурнье-Бодри и Гийомом Сизероном. Это была очень ответственная миссия."
Именно к пишущим журналистам вернулась Адель и это понятно-кому охота светить на камеры расстроенное лицо,даже такое хорошенькое,как у Адель)
Хочется пожелать Лизе,как начинающему журналисту побольше времени уделять обучению этой профессии)
ПС.наберут по объявлению,а нам потом слушай"досюда"