Наумов о родителях: «Раз в неделю или две просто закрываю глаза и вспоминаю их, общаюсь с ними. Мне это очень помогает»

Фигурист Наумов: закрываю глаза, общаюсь с родителями, и мне это помогает.

Американский фигурист Максим Наумов рассказал, что ему помогают воспоминания о родителях.

29 января 2025 года в Вашингтоне разбился самолет, на борту которого находились Вадим Наумов и Евгения Шишкова – чемпионы мира в парном катании 1994 года.

– После того, как все случилось, я переехал сразу в дом [родителей] и переехал в свою комнату, в которой я был раньше. И тяжело было поначалу, да. Там все эти фотографии везде. Очень много, конечно. Когда они соревновались, свадьба у них... вот там прямо у нас в гостиной.

Тяжело, конечно, было поначалу. Плюс эти видео всякие, я смотрел, прямо очень тяжело. Но иногда я захожу прямо к ним в комнату дома и просто сижу, сижу и думаю.

– До сих пор?

– Да. Это место для меня, когда, знаешь, я могу просто сесть... У папы кресло было там, на которое он вещи ставил. И просто сидеть и думать, вспоминать. Знаешь, я глаза закрываю просто, с ними общаюсь. И вот это мне помогает.

Я стараюсь это делать, не знаю, раз в неделю, раз в две недели. Просто 30 минут или час посидеть и расслабиться, отдохнуть с ними, как-то их почувствовать в этот момент. Это мне помогает очень.

Конечно же, со временем было все легче и легче. Мне не грустно было – наоборот, всегда улыбка, когда смотрю на них и вспоминаю все наши времена вместе. У нас в гостиной, в углу дома все мои медали. Они никогда не выставляли свои медали, но мои – вот, – сказал Наумов в интервью Алексею Ягудину на ютуб-канале ДоброFON.

«Мама с папой меня тренировали прямо так, как они тренировались. Так что полностью была русская система [подготовки]. Конечно же, у меня были люди, которые мне помогали, которые из Америки, у них тоже идеи всякие-разные. И я думаю, что как бы надо брать и оттуда, и оттуда, есть хорошего много в этом подходе и в том подходе.

Но макеты я, конечно, до сих пор делаю почти каждый день. Мама с папой постоянно мне говорили всякие ошибки, до сих пор слышу прямо их голоса, когда делаю эти вещи. Думаю: «О, вот папа мне бы сказал бы это». Или мама мне бы сказала, как вращение лучше сделать, как ногу держать, носок натягивать и так далее. Я это, конечно, вспоминаю каждый день», – добавил фигурист.

