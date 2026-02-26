Наумов о родителях: «Раз в неделю или две просто закрываю глаза и вспоминаю их, общаюсь с ними. Мне это очень помогает»
Американский фигурист Максим Наумов рассказал, что ему помогают воспоминания о родителях.
29 января 2025 года в Вашингтоне разбился самолет, на борту которого находились Вадим Наумов и Евгения Шишкова – чемпионы мира в парном катании 1994 года.
– После того, как все случилось, я переехал сразу в дом [родителей] и переехал в свою комнату, в которой я был раньше. И тяжело было поначалу, да. Там все эти фотографии везде. Очень много, конечно. Когда они соревновались, свадьба у них... вот там прямо у нас в гостиной.
Тяжело, конечно, было поначалу. Плюс эти видео всякие, я смотрел, прямо очень тяжело. Но иногда я захожу прямо к ним в комнату дома и просто сижу, сижу и думаю.
– До сих пор?
– Да. Это место для меня, когда, знаешь, я могу просто сесть... У папы кресло было там, на которое он вещи ставил. И просто сидеть и думать, вспоминать. Знаешь, я глаза закрываю просто, с ними общаюсь. И вот это мне помогает.
Я стараюсь это делать, не знаю, раз в неделю, раз в две недели. Просто 30 минут или час посидеть и расслабиться, отдохнуть с ними, как-то их почувствовать в этот момент. Это мне помогает очень.
Конечно же, со временем было все легче и легче. Мне не грустно было – наоборот, всегда улыбка, когда смотрю на них и вспоминаю все наши времена вместе. У нас в гостиной, в углу дома все мои медали. Они никогда не выставляли свои медали, но мои – вот, – сказал Наумов в интервью Алексею Ягудину на ютуб-канале ДоброFON.
«Мама с папой меня тренировали прямо так, как они тренировались. Так что полностью была русская система [подготовки]. Конечно же, у меня были люди, которые мне помогали, которые из Америки, у них тоже идеи всякие-разные. И я думаю, что как бы надо брать и оттуда, и оттуда, есть хорошего много в этом подходе и в том подходе.
Но макеты я, конечно, до сих пор делаю почти каждый день. Мама с папой постоянно мне говорили всякие ошибки, до сих пор слышу прямо их голоса, когда делаю эти вещи. Думаю: «О, вот папа мне бы сказал бы это». Или мама мне бы сказала, как вращение лучше сделать, как ногу держать, носок натягивать и так далее. Я это, конечно, вспоминаю каждый день», – добавил фигурист.
Приятно было послушать его, единственное, что снизило впечатление от интервью это бесконечная трескотня Алёши, как "я-то в советское время оо!". Воистину они с Плющом одного поля ягоды, не могут дать другим место и не выпячиваться. Особенно покоробило, как Ягудин перебивал Макса на рассказе о родителях 💔
Максиму — сил и смыслов, у меня сердце разрывается вместе с болельщиками, когда смотрю на него с КиК.
Очень чуткий, добрый и красивый парень. И катание показывает очень трогательное, за душу берет
Здоровья и сил ему, пусть его жизнь и карьера сложатся удачно
Это было душераздирающее зрелище!
Какой там год, эта рана будет на сердце всегда.
Сил Максиму! И огромного счастья в жизни!
Видно, что он - хороший человек.
С другой стороны, столько людей умирает ни за что ни про что, на ровном месте. И, становится страшно.