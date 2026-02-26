66

Владимир Познер: «Петросян прекрасно выступила на Олимпиаде. Если бы не падение, еще неизвестно, кто был бы на первом месте»

Журналист Владимир Познер назвал замечательным выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Петросян заняла 6-е место в личном турнире. В произвольной программе она упала с четверного тулупа. 

«Впечатление от проката Петросян? Это был прекрасный прокат. Она все замечательно сделала, с таким темпераментом. Бывает же иногда: смотришь – ну да, прыгают и прыгают, а страсти и задора нет. А у нее все это было. Замечательное выступление!

И я абсолютно твердо могу сказать: если бы не падение, еще неизвестно, кто бы был на первом месте. Скажем так, она была бы либо второй, либо первой. На мой взгляд, Петросян потрясающе каталась. Ну упала – тут уж ничего не поделаешь», – сказал Познер. 

– После произвольной программы Петросян сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию с таким результатом. 

– Это очень эмоционально. Но она должна понять: ее прокат всем понравился. Об этом говорили все – и комментаторы, и профессионалы, и просто зрители. А то, что упала... Послушайте, а кто не падал? Даже величайшие падали. Фигурное катание – это такая штука, особенно когда идешь на сложнейший элемент. Но она по праву может гордиться собой.

Кстати, трибуны ее очень сильно поддерживали, хотя, прямо скажем, русских там было не так много. Но Аделия просто-напросто всем понравилась, вызвала огромную симпатию – и должна возвращаться в Россию с высоко поднятой головой, – цитирует Познера «Советский спорт».

Ну коли этот старец стал постояным экспертом, дайте ему ознакомиться с системой подсчёта баллов что ли.
Ну коли этот старец стал постояным экспертом, дайте ему ознакомиться с системой подсчёта баллов что ли.
Я с ним абсолютно согласен. Если бы был чистый квад, она могла бы и выиграть. Как это работает?
Ставим ей 4T на +2 вместо недокрученного и упаденного на -5. Это дает в технике +8,6. Уже она набирает 223,13. Но если бы был чистый квад, то и катание было бы у нее совсем другое, не вымученное, а по настоящему шикарное и судьи в любом случае были бы вынуждены повысить компоненты, хотя бы еще на 1,5-2 балла и вот она уже почти в одни балла с Лью. А когда твой соперник показывает существенные баллы, то и конкуренты начинают дрожать и вот уже та же Лью могла и ошибиться, вот и все. Бронзу бы она точно взяла, а там как бы еще фишка легла бы. :)
Я с ним абсолютно согласен. Если бы был чистый квад, она могла бы и выиграть. Как это работает? Ставим ей 4T на +2 вместо недокрученного и упаденного на -5. Это дает в технике +8,6. Уже она набирает 223,13. Но если бы был чистый квад, то и катание было бы у нее совсем другое, не вымученное, а по настоящему шикарное и судьи в любом случае были бы вынуждены повысить компоненты, хотя бы еще на 1,5-2 балла и вот она уже почти в одни балла с Лью. А когда твой соперник показывает существенные баллы, то и конкуренты начинают дрожать и вот уже та же Лью могла и ошибиться, вот и все. Бронзу бы она точно взяла, а там как бы еще фишка легла бы. :)
А я - абсолютно нет. Если хотели победы, то рисковать нужно было уже в короткой. Если хотели медали, то нужно было просто чисто откатать без уси. Итог - полумеры результата не дали. Удачно исполненный триксель помог бы Аделии лучше планировать произволку и не загоняться на квад.
Если бы попал в ворота, то бы выиграли. Но не попал, так бывает. Но вот, если бы попал.
Самое грустное, что и в остальных темах, о которых он говорит, он разбирается, примерно, так же, как в ФК!
Самое грустное, что и в остальных темах, о которых он говорит, он разбирается, примерно, так же, как в ФК!
Самое грустное, что и в остальных темах, о которых он говорит, он разбирается, примерно, так же, как в ФК!
В Фк он похоже получше разбирается. Не путает Тиграна , Евгения и Аделию.....
Если бы Ами не упала в ПП...
Если бы Эмбер не сдвоила бы тройной в КП...
Если бы Каори не сглупила бы на каскаде...
Если бы у быбушки были бы...
Вы еще Гордона спросите, и телочку, что с ним в паре хрень всякую несёт.
Вы еще Гордона спросите, и телочку, что с ним в паре хрень всякую несёт.
а ты его смотришь что ли?😂
а что думает Ургант?
нацелился стать членом жюри ЛП
Дождались, наконец-то, выступления "начальника транспортного цеха") А если серьёзно, то пауза главных действующих лиц слишком затянулась. Надеюсь, что Аделия отдыхает, восстанавливается, приходит в себя и примет участие в КПК.
Дедушке 92 годика, он и в фигурке шарит)
Этого зачем приплетают, он бывший фигурист? 😏
Этого зачем приплетают, он бывший фигурист? 😏
опытный специалист
опытный специалист
Академически обучен или систематически отчебучен?🤔
