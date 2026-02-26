Владимир Познер: «Петросян прекрасно выступила на Олимпиаде. Если бы не падение, еще неизвестно, кто был бы на первом месте»

Познер: если бы Петросян не упала, могла бы занять первое место на Олимпиаде.

Журналист Владимир Познер назвал замечательным выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Петросян заняла 6-е место в личном турнире. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«Впечатление от проката Петросян? Это был прекрасный прокат. Она все замечательно сделала, с таким темпераментом. Бывает же иногда: смотришь – ну да, прыгают и прыгают, а страсти и задора нет. А у нее все это было. Замечательное выступление!

И я абсолютно твердо могу сказать: если бы не падение, еще неизвестно, кто бы был на первом месте. Скажем так, она была бы либо второй, либо первой. На мой взгляд, Петросян потрясающе каталась. Ну упала – тут уж ничего не поделаешь», – сказал Познер.

– После произвольной программы Петросян сказала, что ей стыдно возвращаться в Россию с таким результатом.

– Это очень эмоционально. Но она должна понять: ее прокат всем понравился. Об этом говорили все – и комментаторы, и профессионалы, и просто зрители. А то, что упала... Послушайте, а кто не падал? Даже величайшие падали. Фигурное катание – это такая штука, особенно когда идешь на сложнейший элемент. Но она по праву может гордиться собой.

Кстати, трибуны ее очень сильно поддерживали, хотя, прямо скажем, русских там было не так много. Но Аделия просто-напросто всем понравилась, вызвала огромную симпатию – и должна возвращаться в Россию с высоко поднятой головой, – цитирует Познера «Советский спорт».

Петросян сказала, что ей стыдно