ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»
Международный союз конькобежцев (ISU) уверен в справедливости судейских оценок в фигурном катании на Олимпиаде-2026.
Об этом заявили в пресс-службе организации.
«Оценки усредняются по оставшимся судьям, а технические элементы проверяются и подтверждаются технической комиссией для обеспечения соответствия правилам. Кроме того, комитет по оценке официальных лиц дополнительно оценивает выступления, чтобы обеспечить целостность и качество соревнований по фигурному катанию.
Помимо этого, судьи проходят регулярное обучение для поддержания высокого стандарта точности оценок. Международный союз конькобежцев полностью уверен в выставленных оценках и остается полностью приверженным справедливости и прозрачности во всех соревнованиях», – отметили в ISU.
Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли на Играх-2026 6-е места в личных соревнованиях.
То, что Каори осталась без каскада вовсе и получила всего на 1 балл меньше, чем чистейшая Алиса, эти юзеры не учитывают, конечно же. Равно как и остальной контент Аделии - прыжки, связки и прочее - которые были выполнены на максимум
В танцах всё ещё тоньше. Со стороны крайне сложно понять разницу между +4 и +5 в ГОЕ.
Один Юма не даст соврать!