ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»

ISU: полностью уверены в справедливом судействе на Олимпиаде.

Международный союз конькобежцев (ISU ) уверен в справедливости судейских оценок в фигурном катании на Олимпиаде-2026.

Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Оценки усредняются по оставшимся судьям, а технические элементы проверяются и подтверждаются технической комиссией для обеспечения соответствия правилам. Кроме того, комитет по оценке официальных лиц дополнительно оценивает выступления, чтобы обеспечить целостность и качество соревнований по фигурному катанию.

Помимо этого, судьи проходят регулярное обучение для поддержания высокого стандарта точности оценок. Международный союз конькобежцев полностью уверен в выставленных оценках и остается полностью приверженным справедливости и прозрачности во всех соревнованиях», – отметили в ISU.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли на Играх-2026 6-е места в личных соревнованиях.

