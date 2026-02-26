  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»
45

ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»

ISU: полностью уверены в справедливом судействе на Олимпиаде.

Международный союз конькобежцев (ISU) уверен в справедливости судейских оценок в фигурном катании на Олимпиаде-2026. 

Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Оценки усредняются по оставшимся судьям, а технические элементы проверяются и подтверждаются технической комиссией для обеспечения соответствия правилам. Кроме того, комитет по оценке официальных лиц дополнительно оценивает выступления, чтобы обеспечить целостность и качество соревнований по фигурному катанию.

Помимо этого, судьи проходят регулярное обучение для поддержания высокого стандарта точности оценок. Международный союз конькобежцев полностью уверен в выставленных оценках и остается полностью приверженным справедливости и прозрачности во всех соревнованиях», – отметили в ISU. 

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли на Играх-2026 6-е места в личных соревнованиях. 

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoISU
ТАСС
logoОлимпиада-2026
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ISU: Отстраняем россиян и белорусов бессрочно и остаёмся приверженными принципам справедливости, спорта вне политики и создания равных условий для всех спортсменов, независимо от их гражданства.
Ответ Defender64
ISU: Отстраняем россиян и белорусов бессрочно и остаёмся приверженными принципам справедливости, спорта вне политики и создания равных условий для всех спортсменов, независимо от их гражданства.
Лицемерие и цинизм мирового уровня 😡
Ответ Defender64
ISU: Отстраняем россиян и белорусов бессрочно и остаёмся приверженными принципам справедливости, спорта вне политики и создания равных условий для всех спортсменов, независимо от их гражданства.
Просто наглая грязь все эти международные организации у них же хватает наглости , совести чтобы отстранить нас не отстраняя другие страны которые вовлекались в военные конфликты но при этом наказать Беларусь ещё за компанию это вообще какой-то дурдом .
Хотелось бы чтобы разобрали на примерах во всех видах, а не просто болтали. Со стоп-кадрами и т.д. Но такого никогда не будет.
Ответ Анастасия_1116885232
Хотелось бы чтобы разобрали на примерах во всех видах, а не просто болтали. Со стоп-кадрами и т.д. Но такого никогда не будет.
Они тогда себя подставят.
Ответ Анастасия_1116885232
Хотелось бы чтобы разобрали на примерах во всех видах, а не просто болтали. Со стоп-кадрами и т.д. Но такого никогда не будет.
По "стоп-кадрам" только комментаторы спортса могут что-то определять и утверждать...
Кто бы сомневался, что ИСУ ответит по другому, не будут же они признаваться, что специально создавали препятствия Петру, а потом нагло засудили 😔
Ответ Westmoreland
Кто бы сомневался, что ИСУ ответит по другому, не будут же они признаваться, что специально создавали препятствия Петру, а потом нагло засудили 😔
Я думаю, что их Петр вообще мало волнует, там Чоки волну гонят. Вроде какие-то американские адвокаты запрос подавали на необходимость оценки деятельности судей.
и в конце приписка "### буду, ваш ISU"
Петра нагло засудили одни и те же ребята (Италия, Канада, Казахстан (Аделию поставила на 1-ое место, но лучше бы не топила Гуменника))
Ответ Froggy Sam
Петра нагло засудили одни и те же ребята (Италия, Канада, Казахстан (Аделию поставила на 1-ое место, но лучше бы не топила Гуменника))
Просто была договоренность, поставить Петросян на третье место, при условии если квад прыгнет. Ну а два третьих места это уже перебор. Поэтому Петю и притопили. Будь мужской турнир позже женского, у Пети точно была бы медаль.
Ответ Anneta28
Просто была договоренность, поставить Петросян на третье место, при условии если квад прыгнет. Ну а два третьих места это уже перебор. Поэтому Петю и притопили. Будь мужской турнир позже женского, у Пети точно была бы медаль.
Просто у Казахстана есть свой Шайдоров
Чем больше уговаривают, тем сильнее сомнения.
Это посвящено, скорее всего, судье из Казахстана. Ее там свои же заклевали за то, что Аделию она поставила в ПП на первое место, а вот Каори, якобы, занизила баллы и именно из-за их судьи она не получила золото (просто втф)

То, что Каори осталась без каскада вовсе и получила всего на 1 балл меньше, чем чистейшая Алиса, эти юзеры не учитывают, конечно же. Равно как и остальной контент Аделии - прыжки, связки и прочее - которые были выполнены на максимум
Ответ pavrinas
Это посвящено, скорее всего, судье из Казахстана. Ее там свои же заклевали за то, что Аделию она поставила в ПП на первое место, а вот Каори, якобы, занизила баллы и именно из-за их судьи она не получила золото (просто втф) То, что Каори осталась без каскада вовсе и получила всего на 1 балл меньше, чем чистейшая Алиса, эти юзеры не учитывают, конечно же. Равно как и остальной контент Аделии - прыжки, связки и прочее - которые были выполнены на максимум
Не, ну ладно, не совсем уж так грибанули)) Чистая Алиса, у которой одна из прог куда сложнее чем у Каори кст, всё же унесла ноги от потерявшей каскад с разрывом в целых два балла)
Ну да, верим)) особенно в оценки в мужской одиночке!
Усредненная оценка не содержит прямо грубых отклонений от ожидаемых по разным критериям. Но когда оценки отдельных весьма опытных судей могут отличаться очень сильно, от 0 до +3 по элементам и 7.00 до 9.50 по компонентам, её эталонная точность тоже вызывает сомнения, хотя бы в пределах 4-5 баллов (то есть поправить +1 балл одному и -1 балл другому в КП, и в ПП +2 и -2 выглядят легко).
В танцах всё ещё тоньше. Со стороны крайне сложно понять разницу между +4 и +5 в ГОЕ.
Справедливость и прозрачность, ахахаха)))

Один Юма не даст соврать!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
ISU о судье из Казахстана, поставившей Петросян на первое место на Олимпиаде: «Расхождения в оценках – это нормально»
24 февраля, 16:40
Ирина Роднина: «Сегодня нам провеяли мозги: какое количество четверных надо сделать, без четверного ты не будешь никем. Но прелесть женского катания совсем в другом»
24 февраля, 14:50
ISU не обсуждал совместное выступление Петросян и Гуменника на гала-шоу на Олимпиаде-2026
24 февраля, 12:38
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем