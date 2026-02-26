34

Костнер об участии российских фигуристов в Олимпиаде: «Надеюсь, им удастся исполнить свою мечту»

Призер Сочи-2014, чемпионка мира итальянка Каролина Костнер заявила, что надеется на участие российских фигуристов в следующих Олимпийских играх. 

«В январе в Болонье я видела красивую светлую девочку (Марию Захарову, которая приняла участие в шоу Bol on Ice – Спортс’’). Безусловно, я надеюсь, что им удастся взять эту высоту и исполнить свою мечту», – ответила Костнер на вопрос, надеется ли она на Играх-2030 увидеть больше представителей России в фигурном катании.

На Олимпиаде-2026 в Италии выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые заняли 6-е места. Следующие Игры пройдут во Франции.

Медаль 18-летней Захаровой на чемпионате России – символ трансформации нашей фигурки

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
А ведь Маша Захарова с бронзой ЧР. Если бы нас не отстранили она могла поехать уже на эту Олимпиаду и показать там сочетание зрело женского с высокой техникой. Но ее этой возможности лишили....
Если бы и не отстранили могла бы поехать целая плеяда фигуристов на разные старты, не только Маша Захарова)
Да, и навели бы там шороху по самое небалуй, что про Алису никто бы и не вспоминал особо!
Как бы мне хотелось, чтобы эта мечта, об участии в Олимпиаде, перестала быть настолько желанной мечтой, хотя бы для руководства нашего спорта.
А мечтой стала популяризация Фигурки для ЗРИТЕЛЯ!
Мне, зрителю, смотреть почти нечего, кроме нескольких стартов в ГОДУ! и только 1-2 старта с участием всех лучших.
Телевидению показывать нечего, вот Первый канал и придумывает свои турниры, которых уже столькоже сколько Официальных, а без них вообще нечего было бы смотреть.
А разве одно с другим не связано наверное большинство из болельщиков ФК полюбило этот вид спорта после ОИ для каждого это свои ОИ но всё же ?
Они популяризируют ФК большим количеством шоу, наше ФК по сути одно большое шоу. Спортивных соревнований особенно международных и вправду не хватает ни болельщикам ни самим спортсменам. Кубки имени кого-то конечно хорошо, это практика, но компоненты и рейтинг так не заработать.
Это зависит и от всего международного фигурнокатательного сообщества, которое бы не надеялось, а четко выражало солидарность с российскими спортсменами и озвучивало, что мы хотим видеть русских фигуристов,
А со своей надеждой и лепетанием, что когда-нибудь увидим уже достали. Получаете свои незаслуженные медальки, такие как у Кагиямы и потом поливаете грязью Гуменника с идеальным прокатом.
Похоже, Захарова впечатлила ее больше Петросян.
С такой федерацией очень не факт.
Спасибо, Каролина. Мы тебя любим.
Ура, Каролина посмотрела Машу 🥰 Захарова молодец, что съездила и выступила, не смотря на трудности в пути!
Спасибо Каролине за поддержку наших мальчиков и девочек! Иной раз свои так не поддерживают, как чужие.
Молодец Каролина, такая поддержка дорогого стоит, далеко не каждый сейчас открыто скажет так как думает. Мы тоже надеемся. И спасибо ей, что помогла тогда на льду Аделии улыбнуться и немножко расслабиться.
Спасибо Каролине за добрые слова. Но у многих мечты так и останутся мечтами. Не говоря уже про то, скольких титулов и медалей лишили наших девочек и мальчиков.
