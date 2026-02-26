Костнер об участии российских фигуристов в Олимпиаде: «Надеюсь, им удастся исполнить свою мечту»
Костнер о российских фигуристах: надеюсь, им удастся исполнить свою мечту.
Призер Сочи-2014, чемпионка мира итальянка Каролина Костнер заявила, что надеется на участие российских фигуристов в следующих Олимпийских играх.
«В январе в Болонье я видела красивую светлую девочку (Марию Захарову, которая приняла участие в шоу Bol on Ice – Спортс’’). Безусловно, я надеюсь, что им удастся взять эту высоту и исполнить свою мечту», – ответила Костнер на вопрос, надеется ли она на Играх-2030 увидеть больше представителей России в фигурном катании.
На Олимпиаде-2026 в Италии выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые заняли 6-е места. Следующие Игры пройдут во Франции.
Медаль 18-летней Захаровой на чемпионате России – символ трансформации нашей фигурки
А мечтой стала популяризация Фигурки для ЗРИТЕЛЯ!
Мне, зрителю, смотреть почти нечего, кроме нескольких стартов в ГОДУ! и только 1-2 старта с участием всех лучших.
Телевидению показывать нечего, вот Первый канал и придумывает свои турниры, которых уже столькоже сколько Официальных, а без них вообще нечего было бы смотреть.
А со своей надеждой и лепетанием, что когда-нибудь увидим уже достали. Получаете свои незаслуженные медальки, такие как у Кагиямы и потом поливаете грязью Гуменника с идеальным прокатом.