Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами

Выступление Михаила Шайдорова в шоу в Алматы отменено.

Олимпийский чемпион Милана-2026 Михаил Шайдоров не примет участия в показательных выступлениях в Казахстане «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Об этом сообщается в аккаунте ледового дворца Almaty Arena. 

«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участие в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр Милан-2026». Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере», – говорится в сообщении.

Шоу запланировано на 5 апреля. Заявлено участие Софьи Самоделкиной, Ники Эгадзе, Нины Петрыкиной, Александра Селевко, пары Анастасия Метелкина – Лука Берулава, танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин и других фигуристов.

если это не травма, то мог бы и уважить зрителей, откатать в шоу трудно что ли?
Как это шоу посвященное ОИ, без главной звезды?
Малинина тогда пусть приглашают 😃, он недавно говорил что давно мечтал побывать в Казахстане и много слышал о стране.
Тем более благодаря ему, теперь в Казахстане свой ОЧ 😃
Комментарий удален пользователем
Узбагойтесь, Омерисе натянули уже золото в команднике, оптом. И навалявший Илюша уже оч, и проигравшие в своих видах Лью, Гленн и дуэт Кам-О’Ши.
Непредвиденные настолько, что за полтора месяца известно, ахаха.
Собеседование на американскую визу в эти даты поставили?
Будет неудивительно, если Урманова в отставку.
На ФСО писали, что возможно будет др тренер
Странная ситуация. Если неучастие в ЧМ было закономерным, то отмена участия в шоу, тем более, в Алматы, уже подозрительно. Выйти на "капустник" и откатать ненапряжно не в полную силу, чтобы собрать ещё и очков популярности среди зрителей родного города и страны как будто само собой разумеющееся?
несруки уже олимпийскому чемпиону, а ныне - респектабельному рантье, шататься по капустникам. Ещё и в "любимом" Казахстане.
У меня тоже первые мысли были, что это максимально странно... но надо вообще смотреть, кто организатор шоу - если это не шоу-тур, организованный оликомитетом и казахской федерацией ФК, а чисто частный проект чисто ради получения прибыли - то вполне могу и понять Михаила.
Ну вот если Авербух сейчас какие "Олимпийские звезды" замутит - Аделя и Петя точно не будут обязаны участвовать в этих утренниках.
Непредвиденные обстоятельства настолько непредвиденные, что о них известно за пять с половиной недель до шоу
Это точно не травма, потому как до шоу вагон времени. Тем интереснее, почему нельзя выйти и откатать простенький номер для страны, за которую ты катался и которая нормально так тебя отблагодарила за олимпийское золото.

Тем более, что кроме него всего одни медалисты и те из Грузии.
Возможно из тех травм, которая фоново беспокоит, но в целом позволяла выступать, и сейчас лучший момент, чтобы сделать операцию и успеть к на,алу следующего сезона восстановиться.
Но другое дело, что непонятно зачем делать из этого такой уж секрет.
Организаторы тоже ничего вразумительного не говорят. Анонсы были с декабря, но на самом сайте арены афиши не было. У Миши и тимки нигде про это шоу не сказано. Думаю, самое разумное будет сдать билеты. Странная организация. Потому что если б обстоятельства, то просто можно было дату перенести.
Участие в ЧМ, точнее, неучастие, видимо, этими же "непредвиденными непреодолимой силы" продиктовано :)
А Миша не едет на ЧМ?? Как-то я это пропустила….(((
В списках его нет даже запасным. При трёх квотах от Казахстана один участник.
Простите, но это очень смешно. Не участвовать в шоу, которое ради него и создано.
Просто свинство
Его победа на Олимпиаде и был непредвиденным обстоятельством.
Странная ситуация, что может произойти, что не может выступить дома?
Возможные причины:
-травма / плановая операция,
-не договорились по условиям
-на эту дату появились другие планы, более важные (отпуск, свадьба, день рождения бабушки, похороны хомячка)
-решил завершить профессиональную карьеру здесь и сейчас, и вообще не выходить на лед ближайшее время

Как видите, произойти может все что угодно.
Так выступи дома и завершай.
Какой же мутный тип этот Миша)) отказаться от шоу в своей родной, любимой стране, где он должен был стать главной звездой?
Ну а вам то что с того?
