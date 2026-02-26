Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами
Выступление Михаила Шайдорова в шоу в Алматы отменено.
Олимпийский чемпион Милана-2026 Михаил Шайдоров не примет участия в показательных выступлениях в Казахстане «в связи с непредвиденными обстоятельствами».
Об этом сообщается в аккаунте ледового дворца Almaty Arena.
«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участие в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр Милан-2026». Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере», – говорится в сообщении.
Шоу запланировано на 5 апреля. Заявлено участие Софьи Самоделкиной, Ники Эгадзе, Нины Петрыкиной, Александра Селевко, пары Анастасия Метелкина – Лука Берулава, танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин и других фигуристов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Almaty Arena
Как это шоу посвященное ОИ, без главной звезды?
Малинина тогда пусть приглашают 😃, он недавно говорил что давно мечтал побывать в Казахстане и много слышал о стране.
Тем более благодаря ему, теперь в Казахстане свой ОЧ 😃
Собеседование на американскую визу в эти даты поставили?
Ну вот если Авербух сейчас какие "Олимпийские звезды" замутит - Аделя и Петя точно не будут обязаны участвовать в этих утренниках.
Тем более, что кроме него всего одни медалисты и те из Грузии.
Но другое дело, что непонятно зачем делать из этого такой уж секрет.
-травма / плановая операция,
-не договорились по условиям
-на эту дату появились другие планы, более важные (отпуск, свадьба, день рождения бабушки, похороны хомячка)
-решил завершить профессиональную карьеру здесь и сейчас, и вообще не выходить на лед ближайшее время
Как видите, произойти может все что угодно.