Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами

Выступление Михаила Шайдорова в шоу в Алматы отменено.

Олимпийский чемпион Милана-2026 Михаил Шайдоров не примет участия в показательных выступлениях в Казахстане «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Об этом сообщается в аккаунте ледового дворца Almaty Arena.

«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участие в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр Милан-2026». Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере», – говорится в сообщении.

Шоу запланировано на 5 апреля. Заявлено участие Софьи Самоделкиной, Ники Эгадзе, Нины Петрыкиной, Александра Селевко, пары Анастасия Метелкина – Лука Берулава, танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин и других фигуристов.