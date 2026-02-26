51

Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026

Алексей Урманов получил орден Дружбы от президента Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Алексея Урманова, тренера олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова, орденом «Достык» ІІ степени.

Шайдорову Токаев вручил орден «Барыс» II степени. Отец фигуриста Станислав Шайдоров, который является первым тренером сына, был награжден орденом «Курмет» («Почет»).

«Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя ваших великих достижений в этом виде спорта», – сказал Токаев Урманову.

«Для меня, наверное, этот орден важен [тем], что это орден «Дружбы», – отметил Урманов.

Тренер добавил, что его ученик «ни в коем случае не собирается останавливаться, а наоборот будет двигаться только вперед».

Орден «Достык» («Дружба») является государственной наградой Казахстана, в республике им отмечают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Мария Селенкова
ТАСС
logoАлексей Урманов
logoМихаил Шайдоров
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoсборная Казахстана
Поздравляю Алексея Урманова с высокой наградой - вручением ордена "Дружбы"! Хотелось бы, чтобы в спорте торжествовала дружба, а не вражда, как в политике. К сожалению, мечты пока остаются мечтами...
Квартиры, машины, ордена. Сейчас ещё рекламные контракты пойдут.
И всё это заслуженно.
Ответ Kabardinka
Квартиры, машины, ордена. Сейчас ещё рекламные контракты пойдут. И всё это заслуженно.
Комментарий удален пользователем
Ответ Anet_1116877531
Комментарий удален пользователем
А Аделия ОЧ?
Достойный ответ нашего олимпийца. Свои задачи тренер и ученик перевыполнили. Так, что даже Соню и тренера рикошетом одарило.
Эта поддержка на высшем уровне обеспечит развитие фигурного катания в Казахстане в следующем цикле.
Поздравления Алексею Урманову с высокой наградой! Как это здорово: олимпийский чемпион воспитал другого олимпийского чемпиона!
Казахстан в эйфории от победы Шайдорова и власть щедро отмечает и награждает причастных к этой победе. Поздравления Урманову !
Мои поздравления! Очень здорово, когда идет поддержка на таком уровне. Успешного дальнейшего сотрудничества Алексею и Михаилу!
Поздравления Алексею,нашему ОЧ и прекрасному тренеру.
Поздравления Урманову. Он первый чемпион ОИ из гнезда Мишина, первый воспитал олимпийского чемпиона. Не просто это все ему далось. Заслужил.
Заслуженная награда! Поздравляю Алексея Урманова!
Ну, где молодцы, там молодцы, все таки хорошо поблагодарили Урманова, не забыли, неблагодарными не назовешь🤷‍♀️
