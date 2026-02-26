Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Алексея Урманова, тренера олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова, орденом «Достык» ІІ степени.
Шайдорову Токаев вручил орден «Барыс» II степени. Отец фигуриста Станислав Шайдоров, который является первым тренером сына, был награжден орденом «Курмет» («Почет»).
«Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя ваших великих достижений в этом виде спорта», – сказал Токаев Урманову.
«Для меня, наверное, этот орден важен [тем], что это орден «Дружбы», – отметил Урманов.
Тренер добавил, что его ученик «ни в коем случае не собирается останавливаться, а наоборот будет двигаться только вперед».
Орден «Достык» («Дружба») является государственной наградой Казахстана, в республике им отмечают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
И всё это заслуженно.
Эта поддержка на высшем уровне обеспечит развитие фигурного катания в Казахстане в следующем цикле.