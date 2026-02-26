Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026

Алексей Урманов получил орден Дружбы от президента Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Алексея Урманова , тренера олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова , орденом «Достык» ІІ степени.

Шайдорову Токаев вручил орден «Барыс» II степени. Отец фигуриста Станислав Шайдоров, который является первым тренером сына, был награжден орденом «Курмет» («Почет»).

«Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя ваших великих достижений в этом виде спорта», – сказал Токаев Урманову.

«Для меня, наверное, этот орден важен [тем], что это орден «Дружбы», – отметил Урманов.

Тренер добавил, что его ученик «ни в коем случае не собирается останавливаться, а наоборот будет двигаться только вперед».

Орден «Достык» («Дружба») является государственной наградой Казахстана, в республике им отмечают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.