Глейхенгауз о возвращении Трусовой на соревнования: «Это сильно зависит от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время»

Глейхенгауз оценил перспективы возвращения Валиевой и Трусовой.

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о возможном возвращении Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) на соревнования.

– Только Петросян на Олимпиаде пыталась исполнить четверной прыжок. В это время мы видим видео с тренировок Трусовой и Валиевой, которые прыгают квады. У вас стало больше уверенности в их возвращении на действительно высокий уровень?

– Я безумно рад, что такие спортсменки объявили о своем возвращении. Видел четверной тулуп Камилы на прыжковом турнире, а четверной лутц Саши видел вживую несколько раз на тренировках – это классное зрелище. Скучал по нему. Но оценивать перспективы их возвращения можно будет только после того, как Саша и Камила выйдут на соревнования с двумя программами. Это чуть разные вещи, – сказал Глейхенгауз.

– Есть информация, на каких соревнованиях планирует выступить Трусова?

– У меня такой информации пока что нет. Думаю, она сама об этом расскажет. Это будет сильно зависеть от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время, – добавил Глейхенгауз.