  • Глейхенгауз о возвращении Трусовой на соревнования: «Это сильно зависит от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время»
222

Глейхенгауз оценил перспективы возвращения Валиевой и Трусовой.

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о возможном возвращении Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) на соревнования.

– Только Петросян на Олимпиаде пыталась исполнить четверной прыжок. В это время мы видим видео с тренировок Трусовой и Валиевой, которые прыгают квады. У вас стало больше уверенности в их возвращении на действительно высокий уровень?

– Я безумно рад, что такие спортсменки объявили о своем возвращении. Видел четверной тулуп Камилы на прыжковом турнире, а четверной лутц Саши видел вживую несколько раз на тренировках – это классное зрелище. Скучал по нему. Но оценивать перспективы их возвращения можно будет только после того, как Саша и Камила выйдут на соревнования с двумя программами. Это чуть разные вещи, – сказал Глейхенгауз.

– Есть информация, на каких соревнованиях планирует выступить Трусова?

– У меня такой информации пока что нет. Думаю, она сама об этом расскажет. Это будет сильно зависеть от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время, – добавил Глейхенгауз.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
logoДаниил Глейхенгауз
женское катание
logoКамила Валиева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
222 комментария
Если Россию в ближайшее время опять никуда не допустят, фраза Алёны «Ну и зачем я напрягалась 😒» обретет новую жизнь 😏
Ответ Kontiolahti
Если Россию в ближайшее время опять никуда не допустят, фраза Алёны «Ну и зачем я напрягалась 😒» обретет новую жизнь 😏
А это она когда сказала?
Ответ A2518
А это она когда сказала?
https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/2623501.html
Я вот не понимаю. Ну ФИС же сами создали прецедент, когда впустили наших спортсменов на Олимпиаду. Чем ЧМ отличается. Ну подайте в CAS - это будет легчайшая победа.

Если ничего этого не будет, то можно в очередной раз убедиться в подковерных играх со стороны федерации. Тогда и нытьё про судейство не имеет смысла
Ответ Даши Жапов
Я вот не понимаю. Ну ФИС же сами создали прецедент, когда впустили наших спортсменов на Олимпиаду. Чем ЧМ отличается. Ну подайте в CAS - это будет легчайшая победа. Если ничего этого не будет, то можно в очередной раз убедиться в подковерных играх со стороны федерации. Тогда и нытьё про судейство не имеет смысла
Толку в допуске нейтралов ФИС, если они отказали.всем, кто им не нравился в нейтральном статусе?
Ответ Даши Жапов
Я вот не понимаю. Ну ФИС же сами создали прецедент, когда впустили наших спортсменов на Олимпиаду. Чем ЧМ отличается. Ну подайте в CAS - это будет легчайшая победа. Если ничего этого не будет, то можно в очередной раз убедиться в подковерных играх со стороны федерации. Тогда и нытьё про судейство не имеет смысла
Есть ощущение, что нашей Федерации это отстранение выгодно. Придумывают разные турниры типа прыжкового и прочих, получают на них дотации из бюджета и пилят их потихонечку.
Других объяснений полного бездействия ФФКР я не вижу. Если б действительно хотели дать спортсменам возможность соревноваться за границей, то предпринимали бы хоть что-то
Почему журналисты не задают вопросы Сиху? Никому не интересно почему он не шевелится?
Ответ tanya_1111
Почему журналисты не задают вопросы Сиху? Никому не интересно почему он не шевелится?
Толку нет от него,президенту то не под силу
Ответ tanya_1111
Почему журналисты не задают вопросы Сиху? Никому не интересно почему он не шевелится?
Они заняты, Адель косточки перемалывают за то, что та не уважила их белое пальто в 4 утра )
Девочку то легче растерзать, чем руководителя Федры и финансово выгоднее
Даже если допуска в ближайшее время не будет, все равно нужно соревноваться и набивать себе рейтинг, репутацию. Думаю, за путевку на ОИ-2030 будут реально голодные игры, как можно рассчитывать на них поехать, если весь цикл тебя не было на соревнованиях?
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже если допуска в ближайшее время не будет, все равно нужно соревноваться и набивать себе рейтинг, репутацию. Думаю, за путевку на ОИ-2030 будут реально голодные игры, как можно рассчитывать на них поехать, если весь цикл тебя не было на соревнованиях?
Как Плющенко 🤣 А если серьезно, то это конечно логичные вещи, и тут либо Трусова живет в своем выдуманном мире, где она может набрать форму за полгода (появляясь на тренировках 3 раза в неделю), выйти и всех вынести на первом же старте (желательно сразу на отборочном ЧР), либо всë ее возвращение большой пиар и никуда она не вернется
Ответ Peter Varfolomeyev
Даже если допуска в ближайшее время не будет, все равно нужно соревноваться и набивать себе рейтинг, репутацию. Думаю, за путевку на ОИ-2030 будут реально голодные игры, как можно рассчитывать на них поехать, если весь цикл тебя не было на соревнованиях?
Алисе Лю хватило двух лет. За это время она успела выиграть ФГП, ЧМ и ОИ.
Так ей для того, чтобы вернуться, минимум сезон нужен для восстановления формы, а для этого и внутренних соревнований хватит, или она реально думает, что с первого старта выигрывать начнет. Если вдруг произойдет чудо и мы получим допуск на след. сезон, то ей надо будет уже в сентябре быть в звенящей форме, кто-то верит, что это возможно?
Ответ MarinaEst
Так ей для того, чтобы вернуться, минимум сезон нужен для восстановления формы, а для этого и внутренних соревнований хватит, или она реально думает, что с первого старта выигрывать начнет. Если вдруг произойдет чудо и мы получим допуск на след. сезон, то ей надо будет уже в сентябре быть в звенящей форме, кто-то верит, что это возможно?
Форма у неё хорошая, но согласна с вами работы у неё действительно очень много, можно и на внутренние вернуться это даже наверное лучше будет. Посмотрим что покажет на шоу программ, как там дела с вращениями и дорожками обстоят.
Ответ tanya_1111
Форма у неё хорошая, но согласна с вами работы у неё действительно очень много, можно и на внутренние вернуться это даже наверное лучше будет. Посмотрим что покажет на шоу программ, как там дела с вращениями и дорожками обстоят.
Хорошая или не хорошая у нее форма будет видно на соревнованиях
Сдал Трусову с потрохами Глейх) Нас снова обманули, господа лохи! Второй раз😁
Ответ Мария Агуреева
Сдал Трусову с потрохами Глейх) Нас снова обманули, господа лохи! Второй раз😁
Обманули в чем? Трусова всегда говорила, что местечковые турниры ей не интересны. Ради них она не вернётся.
Ответ Anneta28
Обманули в чем? Трусова всегда говорила, что местечковые турниры ей не интересны. Ради них она не вернётся.
Ну вообще то стоило бы и вернуться, в своей Федерации то же и надо очки набирать в сборную попадать, ей на прыжковом единственной ребра отметили, это как бы намекает, что дома тоже есть над чем работать.
Если и вправду есть мечта побороться за путевку на ОИ-30 - тогда нужно быть в обойме и бороться. Камиле и Саше проще в спортивном плане - они перезагрузились, им можно без суеты и спешки входить в соревновательную форму, да и они уже известны миру и стране, у них есть популярность. Аделии сложнее - у неё был шанс на известность и популярность, но в условиях постоянных травм, давления и стресса этот шанс не получилось использовать в полной мере. Аделии, наверное, стоит взять паузу на год после завершения этого сезона - нужна полная физическая и ментальная перезагрузка. А через год - снова в бой. В любом случае международка никому из них не светит в ближайшее время (есть очень робкая надежда на допуск юниоров, но и там пока всё туманно). Но решать Аделии - может ей для восстановления достаточно пары месяцев.
Ответ Александр Иванов
Если и вправду есть мечта побороться за путевку на ОИ-30 - тогда нужно быть в обойме и бороться. Камиле и Саше проще в спортивном плане - они перезагрузились, им можно без суеты и спешки входить в соревновательную форму, да и они уже известны миру и стране, у них есть популярность. Аделии сложнее - у неё был шанс на известность и популярность, но в условиях постоянных травм, давления и стресса этот шанс не получилось использовать в полной мере. Аделии, наверное, стоит взять паузу на год после завершения этого сезона - нужна полная физическая и ментальная перезагрузка. А через год - снова в бой. В любом случае международка никому из них не светит в ближайшее время (есть очень робкая надежда на допуск юниоров, но и там пока всё туманно). Но решать Аделии - может ей для восстановления достаточно пары месяцев.
ну у нее сейчас хорошая форма зачем ей сейчас брать паузу?
Ответ AAPolyansky
ну у нее сейчас хорошая форма зачем ей сейчас брать паузу?
Хорошая форма была на ЧР 24-25, а то, что сейчас, трудно назвать хорошей формой. У неё же в начале января была новая травма.
У Саши еще работы над формой непочатый край. Кроме прыжков, еще вращения и дорожки дорабатывать.
Ну, думаю, чтобы попасть в обойму в случае допуска к международке, надо уже заранее быть в форме и участвовать на внутренних турнирах. Чтобы не получилось, как когда Трусова хотела участвовать в ЧР, а федерация отказала, сославшись, что она не не участвовала в отборе.
Ответ vylysypydystychky
Ну, думаю, чтобы попасть в обойму в случае допуска к международке, надо уже заранее быть в форме и участвовать на внутренних турнирах. Чтобы не получилось, как когда Трусова хотела участвовать в ЧР, а федерация отказала, сославшись, что она не не участвовала в отборе.
Федерация отказала справедливо, Трусова как всегда хотела по блату. А вообще, скорее всего, она врет о серьезности намерений выступить на том ЧР. Версия для её болельщиков, чтобы кричали о бедной Трусовой, которую всюду зажимают
Ответ Jessi
Федерация отказала справедливо, Трусова как всегда хотела по блату. А вообще, скорее всего, она врет о серьезности намерений выступить на том ЧР. Версия для её болельщиков, чтобы кричали о бедной Трусовой, которую всюду зажимают
Кричите тут только вы, а её болельщики советуют ей все же посерьезнее заняться делом, так как времени совсем не много осталось для того кто хочет перезапустить карьеру.
Ничего не будет при нынешнем руководстве федерации. Гран-при в Сибири, бюджетные шоу в СПб, Ледниковые посмешища.
