Отец Гуменника: «Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность»

Отец Гуменника: многие прихожане болеют за него, молятся.

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, рассказал о поддержке спортсмена со стороны прихожан храма, где он служит.

Отец фигуриста – священник в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.

«Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность, причем не только прихожанам. Они рассказывают, что у них есть подруги, у подруг есть дети, они все следят за Петей, тоже болеют, переживают, как Петя выступит.

К Елене на работе приходят пациенты: «Мы знаем, что ваш сын занимается фигурным катанием. Мы желаем ему успеха, переживаем за него». И Ваня (брат Петра – Спортс’’) рассказал сегодня, что у него многие друзья, одноклассники знают Петю, переживают за него. Спасибо им большое.

Когда Петя готовился к выступлению, мы получили много поддержки. Отец-настоятель, духовный Петин отец, его поддерживает, воодушевляет. Мои собратья поминают Петю на службах, на молебнах. И те, кто учился со мной в семинарии, тоже.

Из соцсетей я узнал, что в Курганской епархии есть Далматовский монастырь, там замерзает озеро. Братья имеют возможность кататься на льду, и они это делают. В любом занятии нужна разгрузка, даже в духовной жизни. И они тоже молятся за Петю», – сказал Гуменник.

