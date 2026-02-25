  • Спортс
  Отец Гуменника: «Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность»
Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, рассказал о поддержке спортсмена со стороны прихожан храма, где он служит.

Отец фигуриста – священник в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.

«Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность, причем не только прихожанам. Они рассказывают, что у них есть подруги, у подруг есть дети, они все следят за Петей, тоже болеют, переживают, как Петя выступит. 

К Елене на работе приходят пациенты: «Мы знаем, что ваш сын занимается фигурным катанием. Мы желаем ему успеха, переживаем за него». И Ваня (брат Петра – Спортс’’) рассказал сегодня, что у него многие друзья, одноклассники знают Петю, переживают за него. Спасибо им большое. 

Когда Петя готовился к выступлению, мы получили много поддержки. Отец-настоятель, духовный Петин отец, его поддерживает, воодушевляет. Мои собратья поминают Петю на службах, на молебнах. И те, кто учился со мной в семинарии, тоже.

Из соцсетей я узнал, что в Курганской епархии есть Далматовский монастырь, там замерзает озеро. Братья имеют возможность кататься на льду, и они это делают. В любом занятии нужна разгрузка, даже в духовной жизни. И они тоже молятся за Петю», – сказал Гуменник.

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги

Анна Лаптева
Правмир
Гуменника жалко. Судьи просто внаглую его выбили из борьбы, а организаторы даже на показальные не пригласили. Но он красавчик, очень благородно и с достоинством себя показал, как в прокатах, так и вне их. Прекрасного сына воспитали родители, низкий им поклон. У Петра большое и светлое будущее.
На счет баллов не могу сказать , они всегда такие , какими их видят чиновники ИСу. замена музыки в последний момент тоже часть их планов. Но на показательных можно было пригласить .
Вот немного непонятна для меня ситуация с показательными. Почему Петросян с 6 местом пригласили, а Петра с таким же 6 местом- нет. Хотя и у Пети и у Аделии нет международных титулов. Видимо за Гуменника федра не замолвила словечко.
Отличная семья и окружение у Петра!
Пете и его родителям всего самого наилучшего!
Петя молодец! Он радуется своим олимпийским достижениям и прлдолжает выступать. Чувствуется церковное воспитание.
Хорошо, по-доброму написал. Дружная семья у Пети, поддерживают не только родные , но и всё окружение. Пётр достойно выступил, гордимся им все мы.
У меня очень напряженные отношения с религией и я с большой осторожностью отношусь к сильно религиозным людям, но послушав интервью отца Олега и Ивана (Петиного брата), могу сказать, что я просто потрясена, насколько же это образованные, культурные, приятные люди. Петербургская интеллигенция в своем лучшем проявлении. У меня не осталось вопросов, откуда Петя такой классный со всех сторон)
Интересно, где работает этот «приятный» религиозный папаша?
Насколько я знаю, у священников принято говорить "служит" вместо работает. И наверняка нетрудно найти приход, где служит отец Олег)
спорт ,если мы имеем в виду именно БС , это про гордыню и эгоизм, про выпячивание собственного "я". Ну, и про деньги, разумеется, т.е. алчность.
Главное, чтобы золотой телец не соблазнял. А то вот уже и Петр по шоу бегает. Не сочетается с православным образом Петра погоня за деньгами.
Его хотят видеть зрители это раз. Человек заслужил свою минуту славы это два. Образ святого навесила публика, он сам этого не заявлял это три. Ну и в-четвертых, святым духом и за «спасибо», машину не заправишь и квартиру мужчина и будущий глава семьи не купит. Вот уж конечно вы нашли, что предъявить молодому человеку, который только только начинает зарабатывать достойные деньги на достойную жизнь. Сами то как? Молитвами питаетесь? Не стыдно деньги брать?
А православным в магазинах бесплатно что ли продукты дают и жкх предоставляют?
Одеваться, учиться и развлекаться им тоже не надо.
Православные, как и все остальные, обязаны уметь зарабатывать, иметь хорошее образование, обеспечивать своих детей, заниматься спортом, владеть оружием(если надо) и прочее.
Это не погоня по головам за золотым тельцом с мыслями только о деньгах.
Какой Аделины?
Хорошо, пусть служит, деньги кто зарабатывает?
