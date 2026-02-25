Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»

Отец Гуменника рассказал о волнении из-за выступления сына на Олимпиаде.

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника , рассказал о волнении в связи с выступлением сына на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Какой была для вас эта Олимпиада? Знаю, что на неделе прокатов Елена, ваша супруга, от волнения не работала, вы не давали интервью. Через что пришлось пройти внутренне?

– Мы начали волноваться еще раньше: сразу после того, как объявили, что Петю выбрали и он единственный, кто будет представлять Россию на Олимпийских играх от мужчин-одиночников.

И сам Петя почувствовал груз ответственности. Нужно было постараться за это время максимально хорошо подготовиться: следить за здоровьем, за тем, какие есть возможности улучшить и программы, и все, что связано с режимом дня, питанием, исключить, допустим, какие-то опасные мероприятия. Петя любит кататься на сноуборде, но не катался, а очень хотел: «Вот выступлю на Олимпиаде и сразу пойду на склон».

Старт в Пекине был волнительный. Если бы Петя не отобрался, это было бы, само собой, тяжело пережить.

– Он говорил, что с десяти лет мечтал об Олимпиаде.

– Да, мечтал. И получается, что ответственность за свой вид спорта – на нем. Но Петя молодец, он держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Нет, не волнуйтесь. Я сейчас в форме, все получится».

– Вы не смотрели трансляцию. Почему?

– От трансляции соревнований зрители получают радость, воодушевление. Они болеют, хотят, чтобы спортсмен выступил лучше, молятся... Родители не могут провести этот вечер в радости. Они родители. Они болеют за своего сына, не могут оставаться спокойными, – сказал Гуменник.