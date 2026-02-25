  • Спортс
  • Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
16

Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»

Отец Гуменника рассказал о волнении из-за выступления сына на Олимпиаде.

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, рассказал о волнении в связи с выступлением сына на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Какой была для вас эта Олимпиада? Знаю, что на неделе прокатов Елена, ваша супруга, от волнения не работала, вы не давали интервью. Через что пришлось пройти внутренне? 

– Мы начали волноваться еще раньше: сразу после того, как объявили, что Петю выбрали и он единственный, кто будет представлять Россию на Олимпийских играх от мужчин-одиночников. 

И сам Петя почувствовал груз ответственности. Нужно было постараться за это время максимально хорошо подготовиться: следить за здоровьем, за тем, какие есть возможности улучшить и программы, и все, что связано с режимом дня, питанием, исключить, допустим, какие-то опасные мероприятия. Петя любит кататься на сноуборде, но не катался, а очень хотел: «Вот выступлю на Олимпиаде и сразу пойду на склон». 

Старт в Пекине был волнительный. Если бы Петя не отобрался, это было бы, само собой, тяжело пережить.

– Он говорил, что с десяти лет мечтал об Олимпиаде. 

– Да, мечтал. И получается, что ответственность за свой вид спорта – на нем. Но Петя молодец, он держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Нет, не волнуйтесь. Я сейчас в форме, все получится».

– Вы не смотрели трансляцию. Почему?

– От трансляции соревнований зрители получают радость, воодушевление. Они болеют, хотят, чтобы спортсмен выступил лучше, молятся... Родители не могут провести этот вечер в радости. Они родители. Они болеют за своего сына, не могут оставаться спокойными, – сказал Гуменник.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Правмир
мужское катание
олимпийская квалификация
16 комментариев
Петя - трагедия этих Игр.
Ведь все же с самого начала шло наперекосяк, но он находил выходы из ситуации, причем как роскошно у него это получалось?
С юмором и благородным достоинством. А как катал, делая это просто божественно.
Этот аристократизм и эстетика на льду - чистое наслаждение для глаз!
При этом с таким самообладанием держался.
Петр Гуменник запомнился всем в ФК на этих Играх - это 100%.
Ответ Kabardinka
Петя - трагедия этих Игр. Ведь все же с самого начала шло наперекосяк, но он находил выходы из ситуации, причем как роскошно у него это получалось? С юмором и благородным достоинством. А как катал, делая это просто божественно. Этот аристократизм и эстетика на льду - чистое наслаждение для глаз! При этом с таким самообладанием держался. Петр Гуменник запомнился всем в ФК на этих Играх - это 100%.
А в чем роскошность выходов из ситуаций, в которые он мог бы не попадать?
Ответ Kabardinka
Петя - трагедия этих Игр. Ведь все же с самого начала шло наперекосяк, но он находил выходы из ситуации, причем как роскошно у него это получалось? С юмором и благородным достоинством. А как катал, делая это просто божественно. Этот аристократизм и эстетика на льду - чистое наслаждение для глаз! При этом с таким самообладанием держался. Петр Гуменник запомнился всем в ФК на этих Играх - это 100%.
Не думала что вы моя поклонница, что начали цитировать и выражать мысли моими изречениями
А ведь приятно иметь свою фан базу, однако)
Родители у Петра потрясающие, отсюда и он вырос прекрасным человеком. Образованный, интеллигентный, с чувством юмора и без короны на голове.

Видела комментарии в соц. сетях так же от родителей, детям которых Елена, мама Петра, помогла при лечении эпилепсии. Чуть ли не со всей страны к ним в центр едут за лечением. Очень квалифицированный специалист и добрый человек.

Спасибо Олегу и Елене за такого чудесного сына и спортсмена!
Родители Пети возвращают веру в нормальных родителей топовых фигуристов. Целебный бальзам на наши раны.
Петр, потрясающий катальщик, просто мурашки. И конечно еще больше он запомнился своим оптимизмом и воспитанностью.
Было заметно , как Петр радовался всему, был счастлив . На ютуб есть интервью отца . Отличного сына воспитали родители.
Прекрасная семья у него. Папа - просто символ доброты. Да и Петя когда-то говорил, что не встречал человека, добрее папы...
Никогда бы не подумала, что в жизни сяду смотреть Малахова, но они сделали качественную передачу про Петра вместе с его мамой, братом, другими членами семьи, однокурсниками и друзьями.
Ответ Skyolker
Прекрасная семья у него. Папа - просто символ доброты. Да и Петя когда-то говорил, что не встречал человека, добрее папы... Никогда бы не подумала, что в жизни сяду смотреть Малахова, но они сделали качественную передачу про Петра вместе с его мамой, братом, другими членами семьи, однокурсниками и друзьями.
Если я включу Малахова, меня муж из дома выгонит)))
Ответ Inka90
Если я включу Малахова, меня муж из дома выгонит)))
Да я бы в жизни не включила, если бы не Гуменники )). Можно сделать исключение разок.
Прекрасный сын и такие замечательные родители! Быть добру!
это хорошее видеоинтервью на Правмире, там еще Ваня Гуменник (брат) участвовал, жалко, что маму не позвали. Видно, насколько папа за Петю волнуется и как тяжело родителям далась эта история
Посмотрела отрывками интервью. Очень интересные папа и брат у Пети.
Брат так вообще по голосу и манере говорить - 1 в 1 😅
Осталось какое-то очень светлое чувство после просмотра. Захотелось стать лучше 😅
Не только Петру прижали оценки, но и замечательного корейского фигуриста оставили без заслуженной бронзы, занизив компоненты за превосходный прокат короткой программы
