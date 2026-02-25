Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, рассказал о волнении в связи с выступлением сына на Олимпиаде-2026 в Милане.
– Какой была для вас эта Олимпиада? Знаю, что на неделе прокатов Елена, ваша супруга, от волнения не работала, вы не давали интервью. Через что пришлось пройти внутренне?
– Мы начали волноваться еще раньше: сразу после того, как объявили, что Петю выбрали и он единственный, кто будет представлять Россию на Олимпийских играх от мужчин-одиночников.
И сам Петя почувствовал груз ответственности. Нужно было постараться за это время максимально хорошо подготовиться: следить за здоровьем, за тем, какие есть возможности улучшить и программы, и все, что связано с режимом дня, питанием, исключить, допустим, какие-то опасные мероприятия. Петя любит кататься на сноуборде, но не катался, а очень хотел: «Вот выступлю на Олимпиаде и сразу пойду на склон».
Старт в Пекине был волнительный. Если бы Петя не отобрался, это было бы, само собой, тяжело пережить.
– Он говорил, что с десяти лет мечтал об Олимпиаде.
– Да, мечтал. И получается, что ответственность за свой вид спорта – на нем. Но Петя молодец, он держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Нет, не волнуйтесь. Я сейчас в форме, все получится».
– Вы не смотрели трансляцию. Почему?
– От трансляции соревнований зрители получают радость, воодушевление. Они болеют, хотят, чтобы спортсмен выступил лучше, молятся... Родители не могут провести этот вечер в радости. Они родители. Они болеют за своего сына, не могут оставаться спокойными, – сказал Гуменник.
Ведь все же с самого начала шло наперекосяк, но он находил выходы из ситуации, причем как роскошно у него это получалось?
С юмором и благородным достоинством. А как катал, делая это просто божественно.
Этот аристократизм и эстетика на льду - чистое наслаждение для глаз!
При этом с таким самообладанием держался.
Петр Гуменник запомнился всем в ФК на этих Играх - это 100%.
А ведь приятно иметь свою фан базу, однако)
Видела комментарии в соц. сетях так же от родителей, детям которых Елена, мама Петра, помогла при лечении эпилепсии. Чуть ли не со всей страны к ним в центр едут за лечением. Очень квалифицированный специалист и добрый человек.
Спасибо Олегу и Елене за такого чудесного сына и спортсмена!
Никогда бы не подумала, что в жизни сяду смотреть Малахова, но они сделали качественную передачу про Петра вместе с его мамой, братом, другими членами семьи, однокурсниками и друзьями.
Брат так вообще по голосу и манере говорить - 1 в 1 😅
Осталось какое-то очень светлое чувство после просмотра. Захотелось стать лучше 😅