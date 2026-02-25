Гуменник выступит в шоу Авербуха в Ярославле 28 февраля
Гуменник выступит в шоу Авербуха в Ярославле.
Фигурист Петр Гуменник выступит в шоу Ильи Авербуха в Ярославле 28 февраля.
Также в шоу примут участие Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Полный состав можно посмотреть здесь.
Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал шоу Ильи Авербуха
1. Именно Авер поставил ему халтуру про Разговоры с Небом, из-за чего пришлось возвращаться к Онегину.
2. Онегин - медленная музыка, как следствие - низкая скорость. Далее сплошные пантомимы и отсутствие хорегорафических фишек, транзишнов, интересных связок и переходов + нет размашистого катания и покрытия всего периметра катка.
3. И ещё ко всему прочему вместо того, чтобы признать собственную ошибку, он рассказывает, что его постановку с Разговором с Небом неправильно поняли (для него главное, что деньги из бюджета упали ему на карточку), параллельно строя из себя топа, уверенного, что ему не за чем смотреть, что там за программы ставят Бенуа Ришо, Ше-Линн Бурни т.п., ведь на его (Авера) фоне, они - никто.
Петр вообще в людях разбирается или ему настолько нужны деньги здесь и сейчас, что на 2 шага вперёд подумать он не в состоянии + решил собственным достоинством пожертвовать (с таким человеком как Авер адекватный спортсмен после Милана никаких дел иметь не захотел бы)?
Восстановились или карантин?
Или вы думаете, что Петя настолько прекрасен и талантлив, что и от денег откажется?