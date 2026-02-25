66

Гуменник выступит в шоу Авербуха в Ярославле 28 февраля

Гуменник выступит в шоу Авербуха в Ярославле.

Фигурист Петр Гуменник выступит в шоу Ильи Авербуха в Ярославле 28 февраля.

Также в шоу примут участие Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Полный состав можно посмотреть здесь.

Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал шоу Ильи Авербуха
Охота началась. Первым в наступление пошел Авербух
Ответ Olimpicfk
Охота началась. Первым в наступление пошел Авербух
На 1 мая Пётр давно анонсирован в шоу Тутберидзе в Астане. Так что Авер второй. Кстати ещё в Ледниковом выступит с номером. Хотелось бы с Оптимусом, но скорее всего с Авербуховским.
Ответ Свет19
На 1 мая Пётр давно анонсирован в шоу Тутберидзе в Астане. Так что Авер второй. Кстати ещё в Ледниковом выступит с номером. Хотелось бы с Оптимусом, но скорее всего с Авербуховским.
Ожидание и реальность. Хорошие номера Онегин и Вальс №1805(недопарфюмер), так все нравятся, но увидеть все хотят Оптимуса
Петя нарасхват теперь. В шоу он редко выступает, а тут под конец сезона и подзаработает на отпуск себе.
Ответ Док Аксель
Петя нарасхват теперь. В шоу он редко выступает, а тут под конец сезона и подзаработает на отпуск себе.
И пошел в шоу к тому, отчасти по чьей вине у него низкая оценка за компоненты:
1. Именно Авер поставил ему халтуру про Разговоры с Небом, из-за чего пришлось возвращаться к Онегину.
2. Онегин - медленная музыка, как следствие - низкая скорость. Далее сплошные пантомимы и отсутствие хорегорафических фишек, транзишнов, интересных связок и переходов + нет размашистого катания и покрытия всего периметра катка.
3. И ещё ко всему прочему вместо того, чтобы признать собственную ошибку, он рассказывает, что его постановку с Разговором с Небом неправильно поняли (для него главное, что деньги из бюджета упали ему на карточку), параллельно строя из себя топа, уверенного, что ему не за чем смотреть, что там за программы ставят Бенуа Ришо, Ше-Линн Бурни т.п., ведь на его (Авера) фоне, они - никто.
Петр вообще в людях разбирается или ему настолько нужны деньги здесь и сейчас, что на 2 шага вперёд подумать он не в состоянии + решил собственным достоинством пожертвовать (с таким человеком как Авер адекватный спортсмен после Милана никаких дел иметь не захотел бы)?
Ответ AgentSM
И пошел в шоу к тому, отчасти по чьей вине у него низкая оценка за компоненты: 1. Именно Авер поставил ему халтуру про Разговоры с Небом, из-за чего пришлось возвращаться к Онегину. 2. Онегин - медленная музыка, как следствие - низкая скорость. Далее сплошные пантомимы и отсутствие хорегорафических фишек, транзишнов, интересных связок и переходов + нет размашистого катания и покрытия всего периметра катка. 3. И ещё ко всему прочему вместо того, чтобы признать собственную ошибку, он рассказывает, что его постановку с Разговором с Небом неправильно поняли (для него главное, что деньги из бюджета упали ему на карточку), параллельно строя из себя топа, уверенного, что ему не за чем смотреть, что там за программы ставят Бенуа Ришо, Ше-Линн Бурни т.п., ведь на его (Авера) фоне, они - никто. Петр вообще в людях разбирается или ему настолько нужны деньги здесь и сейчас, что на 2 шага вперёд подумать он не в состоянии + решил собственным достоинством пожертвовать (с таким человеком как Авер адекватный спортсмен после Милана никаких дел иметь не захотел бы)?
Петя более, чем адекватный спортсмен, а неудачные в творческом плане программы бывают у всех постановщиков как и у Авера. Если работают многие с начинающим из-за хороших гонораров, то почему Петру не участвовать в шоу у Авера с кем он сотрудничает как и многие фигуристы.
Через 3 дня уже. А билеты что то совсем плохо продаются, даже половина не распродана
Ответ nina1212
Через 3 дня уже. А билеты что то совсем плохо продаются, даже половина не распродана
Я специально посмотрела кусочек этого шоу сейчас. Катался Ягудин. заигрывал с публикой. делал ну совсем неприличные для его возраста движения. Уровень этого шоу- совсем ниже плинтуса. понадеялись, что в провинции люди неискушенные.. Раздадут бесплатно за счет муниципалов. Но мне кажется. даже бесплатно на такое шоу идти- бесполезная трата времени.
Гляди ка, ХК, на карантине? На соревнования не алё, а по шоу вполне себе даже.
Все после ОИ поедут выступать на ЧМ, а наши выступят в шоу
Ответ Кура - Лисица
Все после ОИ поедут выступать на ЧМ, а наши выступят в шоу
В Европе сейчас тоже шоу, кто-то в Артах, кто-то в шоу попроще в Швейцарии.
На Авербуха уже даже муниципалитеты деньги не выделяют? Петром завлечь зрителя решил?
Ответ Milorada K
На Авербуха уже даже муниципалитеты деньги не выделяют? Петром завлечь зрителя решил?
Как- то не завлеклись. Ничего, раздаст бюджетникам бесплатно.
"Наталья Хабибуллина и Илья Княжук"?
Восстановились или карантин?
а чё Петросян не пригласили
Ответ lika11
а чё Петросян не пригласили
У нее депрессия.
Ответ lika11
а чё Петросян не пригласили
Комментарий скрыт
Как хорошо. Петя перенервничал на Олимпиаде. Сейчас пусть расслабляется и зарабатывает деньги. Видеть его- одно удовольствие.
Пропал калабуховский дом...Петр заявлен также в шоу Навки. Сможет ли теперь полноценно спортом заниматься и учиться в университете?
Ответ olgakamchatka1903
Пропал калабуховский дом...Петр заявлен также в шоу Навки. Сможет ли теперь полноценно спортом заниматься и учиться в университете?
Надо рубить бабло. Все остальное подождёт.
Или вы думаете, что Петя настолько прекрасен и талантлив, что и от денег откажется?
Ответ NTLY
Надо рубить бабло. Все остальное подождёт. Или вы думаете, что Петя настолько прекрасен и талантлив, что и от денег откажется?
Но и выступать в шоу такого уровня-совсем себя не уважать. Или деньги не пахнут?
