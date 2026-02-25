Смирнов о россиянах на Олимпиаде-2026: «Трудно было ожидать выдающихся результатов при таком количестве спортсменов»

Смирнов: трудно было ожидать выдающихся результатов россиян на Олимпиаде-2026.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов подвел итоги Игр-2026 в Милане.

– Виталий Георгиевич, Олимпиада завершена. Вы на ней не побывали, но увидели ее как обычный болельщик – с экрана телевизора. Какой она для вас останется в памяти?

– Я действительно посмотрел почти всю Олимпиаду – от открытия до церемонии закрытия. Как и ожидалось, несмотря на всевозможные страхи и дурные предсказания, итальянские организаторы справились. Ни одни соревнования сорваны не были, все проходило вовремя. В Пекине, например, дистанцию на 50 км были вынуждены сократить. В данном случае этого не произошло.

Италия имеет немалый опыт проведения крупных соревнований. Что важно для принимающей стороны – наличие персонала. Людей с опытом. Когда страна в первый раз организует подобное масштабное мероприятие, можно с собой привезти судей, еще какой-то аппарат специалистов. Но это тысячи людей, которые участвуют во всех направлениях работы – следят за порядком, билетеры, технический персонал на соревнованиях. Если люди тренированы, если они знают, что надо делать, тогда все это идет гладко. Может быть, незаметно, но это очень важно. Особенно учитывая телевидение. Потому что каждая секунда очень важна. Мне кажется, что в этом плане, может быть, за каким-то редким исключением, которое [только] специалисты увидели, они справились.

Что касается выступления нашей команды, конечно, трудно было ожидать каких-то выдающихся результатов при таком количестве спортсменов. Причем в некоторых видах спорта не самые сильные из них представляли нашу страну в связи с определенными ограничениями.

– А по судейству у вас возникали вопросы?

– Что касается фигурного катания, то вспоминаются времена, когда у нас были очень мощные руководители, когда среди судейского аппарата были представители нашей страны – а это, конечно, сдерживало судей других стран от непродуманных поступков. Судья Соединенных Штатов вряд ли стала бы давать самые заниженные оценки в том случае, если бы был наш судья. Потому что сразу можно получить ответный укол – спортсмены есть и с той, и с другой стороны. К сожалению, может быть, это не очень спортивно, но этот фактор имеет место быть. И безусловно, наличие судей – это в определенной степени залог того, что судить будут с оглядкой.

– Сама телекартинка вам понравилась?

– Некоторые виды можно было бы и интереснее показывать. Я смотрел все лыжные гонки, хоккей, церемонию открытия. Кстати, понравилась на открытии речь президента МОК Кирсти Ковентри.

Но, конечно, россиян не хватало. Мы привыкли к тому, что всегда были законодателями на Олимпийских играх. Даже если и не выигрывали общие зачеты, командные соревнования, россияне представляли большую и грозную силу. Как следствие, повышался интерес. В том числе и спортсменов. Поэтому, конечно, не хватало наших ребят.

Мы на зимние Игры направляли больше 100 человек, на летние – около 500. При своем флаге, при своем гимне, в своей форме, со своими представителями во всех международных спортивных федерациях и судейском аппарате. Это все вкупе обеспечивает успех. И самое главное – климат, обстановка, спокойствие в олимпийской команде. Потому что они знают, что их никогда в обиду не дадут, и это тоже психологически имеет большое значение. А сейчас их было всего 13, с сопровождающими были сложности. Когда молодой человек приезжает на Олимпиаду, а рядом нет людей, которые могут помочь, поддержать, это сильно влияет на психику. Взять тот же эпизод, когда Непряева ошиблась с лыжами, – это то самое одиночество, отсутствие людей, которые могут подсказать, напомнить: «там не забудь», «это сделай» и т. д., – сказал Смирнов.