12

Смирнов о россиянах на Олимпиаде-2026: «Трудно было ожидать выдающихся результатов при таком количестве спортсменов»

Смирнов: трудно было ожидать выдающихся результатов россиян на Олимпиаде-2026.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов подвел итоги Игр-2026 в Милане.

– Виталий Георгиевич, Олимпиада завершена. Вы на ней не побывали, но увидели ее как обычный болельщик – с экрана телевизора. Какой она для вас останется в памяти?

– Я действительно посмотрел почти всю Олимпиаду – от открытия до церемонии закрытия. Как и ожидалось, несмотря на всевозможные страхи и дурные предсказания, итальянские организаторы справились. Ни одни соревнования сорваны не были, все проходило вовремя. В Пекине, например, дистанцию на 50 км были вынуждены сократить. В данном случае этого не произошло.

Италия имеет немалый опыт проведения крупных соревнований. Что важно для принимающей стороны – наличие персонала. Людей с опытом. Когда страна в первый раз организует подобное масштабное мероприятие, можно с собой привезти судей, еще какой-то аппарат специалистов. Но это тысячи людей, которые участвуют во всех направлениях работы – следят за порядком, билетеры, технический персонал на соревнованиях. Если люди тренированы, если они знают, что надо делать, тогда все это идет гладко. Может быть, незаметно, но это очень важно. Особенно учитывая телевидение. Потому что каждая секунда очень важна. Мне кажется, что в этом плане, может быть, за каким-то редким исключением, которое [только] специалисты увидели, они справились.

Что касается выступления нашей команды, конечно, трудно было ожидать каких-то выдающихся результатов при таком количестве спортсменов. Причем в некоторых видах спорта не самые сильные из них представляли нашу страну в связи с определенными ограничениями.

– А по судейству у вас возникали вопросы?

– Что касается фигурного катания, то вспоминаются времена, когда у нас были очень мощные руководители, когда среди судейского аппарата были представители нашей страны – а это, конечно, сдерживало судей других стран от непродуманных поступков. Судья Соединенных Штатов вряд ли стала бы давать самые заниженные оценки в том случае, если бы был наш судья. Потому что сразу можно получить ответный укол – спортсмены есть и с той, и с другой стороны. К сожалению, может быть, это не очень спортивно, но этот фактор имеет место быть. И безусловно, наличие судей – это в определенной степени залог того, что судить будут с оглядкой.

– Сама телекартинка вам понравилась?

– Некоторые виды можно было бы и интереснее показывать. Я смотрел все лыжные гонки, хоккей, церемонию открытия. Кстати, понравилась на открытии речь президента МОК Кирсти Ковентри.

Но, конечно, россиян не хватало. Мы привыкли к тому, что всегда были законодателями на Олимпийских играх. Даже если и не выигрывали общие зачеты, командные соревнования, россияне представляли большую и грозную силу. Как следствие, повышался интерес. В том числе и спортсменов. Поэтому, конечно, не хватало наших ребят.

Мы на зимние Игры направляли больше 100 человек, на летние – около 500. При своем флаге, при своем гимне, в своей форме, со своими представителями во всех международных спортивных федерациях и судейском аппарате. Это все вкупе обеспечивает успех. И самое главное – климат, обстановка, спокойствие в олимпийской команде. Потому что они знают, что их никогда в обиду не дадут, и это тоже психологически имеет большое значение. А сейчас их было всего 13, с сопровождающими были сложности. Когда молодой человек приезжает на Олимпиаду, а рядом нет людей, которые могут помочь, поддержать, это сильно влияет на психику. Взять тот же эпизод, когда Непряева ошиблась с лыжами, – это то самое одиночество, отсутствие людей, которые могут подсказать, напомнить: «там не забудь», «это сделай» и т. д., – сказал Смирнов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
logoВиталий Смирнов
logoОлимпийская сборная России
logoМОК
logoКирсти Ковентри
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поэтому на Олимпиаде лучше всех выступил самый свободный от всех чиновников и федераций ски альпинист Никита Филиппов .
"Потому что сразу можно получить ответный укол – спортсмены есть и с той, и с другой стороны. К сожалению, может быть, это не очень спортивно, но этот фактор имеет место быть. "
Беспокоит похоже не вообще, что такое может быть, а что ответный укол не нанесли.
Да,Смирнов мог бы и сказать о тех,кто представляет жандармерию, бундестим, террористов с 404, про фейковых защитников Гренландии, и которые не вылезают с войнушек по всему миру. Вывод; хочется быть лояльным,и он не будет бить первым,если будет угроза.
А что если бы было больше наших, то Петросян бы выиграла, а Гуменник стал бы призером? Или может быть Коростылев завоевал бы медаль?
Ответ Любитель_ФК
А что если бы было больше наших, то Петросян бы выиграла, а Гуменник стал бы призером? Или может быть Коростылев завоевал бы медаль?
Если бы у Гуменника не отобрали бы музыку в КП он бы выступал лучше и вполне мог бронзу зацепить. Коростелеву бы купила ВАХ машин, ролик для смазки и хорошую без фторную мазь и он бы тоже зацепил бронзу. Олесик купили бы новые саночки, которые хорошо катят, а не гос. закупка от Репилова старшего. Непряевой бы купили нового человека, который бы подсказал брать лыжи не у немки Хенниг, а брать лыжи у Шведки Андерсон. Никите Филиппову бы большие наши шепнули бы секрет француза, и он бы стал золотым медалистом. Ну а для Аделии и так сделали всё, что могли. Судья из Казахстана там была уже даже лишняя.
Ответ Кура - Лисица
Если бы у Гуменника не отобрали бы музыку в КП он бы выступал лучше и вполне мог бронзу зацепить. Коростелеву бы купила ВАХ машин, ролик для смазки и хорошую без фторную мазь и он бы тоже зацепил бронзу. Олесик купили бы новые саночки, которые хорошо катят, а не гос. закупка от Репилова старшего. Непряевой бы купили нового человека, который бы подсказал брать лыжи не у немки Хенниг, а брать лыжи у Шведки Андерсон. Никите Филиппову бы большие наши шепнули бы секрет француза, и он бы стал золотым медалистом. Ну а для Аделии и так сделали всё, что могли. Судья из Казахстана там была уже даже лишняя.
Зачем Филлипову знать секрет француза, которого он обогнал?
То ли будет в 2030!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»
25 февраля, 10:35
Дмитрий Васильев: «Эту зимнюю Олимпиаду можно назвать худшей в истории для России. Наших не допустили, а они еще и в нейтральном статусе выступали. Это катастрофа»
22 февраля, 15:31
«Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости». Журова об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады
22 февраля, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем