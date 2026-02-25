Олимпийский чемпион Шайдоров не выступит на чемпионате мира-2026

Олимпийский чемпион Шайдоров пропустит чемпионат мира-2026.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров пропустит чемпионат мира 2026 года в Праге.

В заявке сборной Казахстана, опубликованной на сайте ISU, присутствует только Диас Жиренбаев.

Шайдоров – олимпийский чемпион Милана-2026. На ЧМ-2025 в Бостоне он завоевал серебро.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта.