Олимпийский чемпион Шайдоров не выступит на чемпионате мира-2026
Олимпийский чемпион Шайдоров пропустит чемпионат мира-2026.
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров пропустит чемпионат мира 2026 года в Праге.
В заявке сборной Казахстана, опубликованной на сайте ISU, присутствует только Диас Жиренбаев.
Шайдоров – олимпийский чемпион Милана-2026. На ЧМ-2025 в Бостоне он завоевал серебро.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Все о чем я пишу есть в сети. Но если люди не читают, я говорю тут :)
Никто не хочет сразу проиграть и показать случайность победы .
Решил еще немного походить якобы лучшим 😂😂😂😂