Олимпийский чемпион Шайдоров не выступит на чемпионате мира-2026

Олимпийский чемпион Шайдоров пропустит чемпионат мира-2026.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров пропустит чемпионат мира 2026 года в Праге. 

В заявке сборной Казахстана, опубликованной на сайте ISU, присутствует только Диас Жиренбаев.

Шайдоров – олимпийский чемпион Милана-2026. На ЧМ-2025 в Бостоне он завоевал серебро.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта.

Ему сейчас и некогда, надо как-то с квартирами разбираться, какую продать, какую в аренду...какой там ЧМ
Ответ Порядка.нет
Ему сейчас и некогда, надо как-то с квартирами разбираться, какую продать, какую в аренду...какой там ЧМ
У Мишки от лавров прицел сбился.
Ответ Порядка.нет
Ему сейчас и некогда, надо как-то с квартирами разбираться, какую продать, какую в аренду...какой там ЧМ
Завидуйте осторожнее😂
Кто-то сомневался? Проиграет сразу после ОИ, так и останется случайным чемпионом
Ответ scjg2r8njk
Кто-то сомневался? Проиграет сразу после ОИ, так и останется случайным чемпионом
С языка сняли.
Ответ scjg2r8njk
Кто-то сомневался? Проиграет сразу после ОИ, так и останется случайным чемпионом
Какой же он случайный у него серебро ЧМ есть. И он один прыгает каскад триксель+четверной, ничесе случайный.
Очень жаль, Линочка Федорова расстроится сильно, не за кого будет глотку рвать в прямом эфире
Ответ Solovey1
Очень жаль, Линочка Федорова расстроится сильно, не за кого будет глотку рвать в прямом эфире
Может Самоделкина поедет....
Ответ Solovey1
Очень жаль, Линочка Федорова расстроится сильно, не за кого будет глотку рвать в прямом эфире
ну есть Малинин, но она и правда чет быстро с него на Мишу перескочила
Скорее всего, его мы больше ни на каких стартах не увидим
Ответ Iuliia Timofeyeva
Скорее всего, его мы больше ни на каких стартах не увидим
Кстати, тоже об этом подумала. Хотя конечно, это странно. Надо хоть какой-то титул еще взять.
Ответ Black&White
Кстати, тоже об этом подумала. Хотя конечно, это странно. Надо хоть какой-то титул еще взять.
Миша сегодня был у президента вместе с Урмановым. Обоих наградили. И там сказал, что будет и дальше учавотвовать.
Все о чем я пишу есть в сети. Но если люди не читают, я говорю тут :)
ему некогда, квартиры с машинами надо оформлять, да и ехать не в чем- костюм уже в музей забрали))) Не удивлюсь, если он в следующий сезон вообще не выйдет
Так это ожидаемо, мне вообще кажется, что он скоро завершит. Миша может свой арендный бизнес открывать уже с количеством недвижимости, да и дама сердца у него есть (гимнастка из Сочи). Какой смысл ему продолжать, если жизнь теперь удалась на десятилетия вперед? Он и так достиг потолка возможностей в своей карьере. Сейчас будет делать ремонт, по мероприятиям ходить, с девушкой на отдых ездить и наслаждаться жизнью, это звучит куда заманчивее, чем упахиваться на тренировках без мотивации
Ответ esctyyyyy
Так это ожидаемо, мне вообще кажется, что он скоро завершит. Миша может свой арендный бизнес открывать уже с количеством недвижимости, да и дама сердца у него есть (гимнастка из Сочи). Какой смысл ему продолжать, если жизнь теперь удалась на десятилетия вперед? Он и так достиг потолка возможностей в своей карьере. Сейчас будет делать ремонт, по мероприятиям ходить, с девушкой на отдых ездить и наслаждаться жизнью, это звучит куда заманчивее, чем упахиваться на тренировках без мотивации
Гимнастку надо бросать, какие еще такие Сочи))
Ответ Гаммаглобулин
Гимнастку надо бросать, какие еще такие Сочи))
Он теперь первый парень всего Казахстана)
Завершит карьеру в этом сезоне. Свои плюшки уже получил
Ответ Хьюстон, у нас п...
Завершит карьеру в этом сезоне. Свои плюшки уже получил
Слабак
После его заявлений как-то и не хочется его больше видеть.
Ответ Маргарита В Сафронова
После его заявлений как-то и не хочется его больше видеть.
Комментарий скрыт
Ответ Свет19
Комментарий скрыт
Никто больше его не увидит, думаю) Закончит.
Понятное дело что Шайдоров не будет на ЧМ .
Никто не хочет сразу проиграть и показать случайность победы .
Решил еще немного походить якобы лучшим 😂😂😂😂
Ну, тактически — верный ход, надо валить в профессионалы с титулом и имиджем фигуриста, обыгравшего самого Малинина)) Как и подобает спортсмену ведущей державы в фигурном катании)) А то ЧМ можно и проиграть, тогда все скажут  — тююю, мы так и знали. А тут — вроде ушел непобежденным. Хотя, конечно, это не он выиграл, а Малинин проиграл.
Ответ Гаммаглобулин
Ну, тактически — верный ход, надо валить в профессионалы с титулом и имиджем фигуриста, обыгравшего самого Малинина)) Как и подобает спортсмену ведущей державы в фигурном катании)) А то ЧМ можно и проиграть, тогда все скажут  — тююю, мы так и знали. А тут — вроде ушел непобежденным. Хотя, конечно, это не он выиграл, а Малинин проиграл.
Вроде как больше не существует градации. «Профессионал» и «любитель»
Ответ Гаммаглобулин
Ну, тактически — верный ход, надо валить в профессионалы с титулом и имиджем фигуриста, обыгравшего самого Малинина)) Как и подобает спортсмену ведущей державы в фигурном катании)) А то ЧМ можно и проиграть, тогда все скажут  — тююю, мы так и знали. А тут — вроде ушел непобежденным. Хотя, конечно, это не он выиграл, а Малинин проиграл.
Куда в профессионалы если он Россию обосрал? А на Западе или в Азии он не интересен.
