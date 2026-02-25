Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье заявлены на чемпионат мира-2026 в Праге
Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс заявлены на чемпионат мира-2026.
Олимпийские чемпионы Милана-2026 в танцах на льду французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выступят на чемпионате мира в Праге.
Их имена есть в списке в заявке, опубликованной 25 февраля на сайте Международного союза конькобежцев.
Также планируется выступление серебряных призеров Игр-2026 американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса и обладателей бронзы канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ФБС
Лайла
Вадик
Но в бой опять идут старички.