Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье заявлены на чемпионат мира-2026 в Праге

Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс заявлены на чемпионат мира-2026.

Олимпийские чемпионы Милана-2026 в танцах на льду французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выступят на чемпионате мира в Праге.

Их имена есть в списке в заявке, опубликованной 25 февраля на сайте Международного союза конькобежцев.

Также планируется выступление серебряных призеров Игр-2026 американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса и обладателей бронзы канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта.