Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье заявлены на чемпионат мира-2026 в Праге

Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс заявлены на чемпионат мира-2026.

Олимпийские чемпионы Милана-2026 в танцах на льду французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выступят на чемпионате мира в Праге.

Их имена есть в списке в заявке, опубликованной 25 февраля на сайте Международного союза конькобежцев. 

Также планируется выступление серебряных призеров Игр-2026 американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса и обладателей бронзы канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье. 

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-29 марта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Прекрасной паре Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон удачи на ЧМ по фигурному катанию!
🙏
Мэдисон как мама дяди Федора: погоди, еще одна юбка осталась...
"я не договорила"))
Ещё одна юбка от Медди?)
Никак Чоки не уйдут, столько медалей левых наполучали, так и после ОИ прутся на ЧМ
тоже не поняла этого
Ради Сизерона я буду смотреть МС. Четыре года не смотрела, пока Гийом не околдовал меня.
ФБС удачи и успеха на ЧМ !
Очень интересно и на самом деле непредсказуемо, каким будет судейство после ОИ.
Прекрасно! Я всегда рада посмотреть на Лоранс и Гийома!) И титул чемпионов мира им нужен
НУ они вроде нацелились на весь следующий олимпийский цикл, отдадут ЧБ сейчас, чтоб е обидеть — заберут в следующий раз.
Ужасно надоели Чоки!!! Так надеялась, что больше их не увижу. Но, увы...!
Ну, я уже думала будет пьед
ФБС
Лайла
Вадик

Но в бой опять идут старички.
Имеют право!
