Гуменник выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске

Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России в Челябинске.
Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что фигурист Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России в Челябинске.
«После возвращения из Италии Петр Гуменник начнет подготовку к финалу Гран-при. В Челябинске через несколько недель он будет выступать.
По поводу дат новой поездки к Рафаэлю Арутюняну (в США) пока точной информации нет. Давайте сначала Петр завершит российский сезон, а потом мы подумаем над этим вопросом», — сказала Дайнеко.
Гуменник занял на Олимпийских играх в Милане шестое место.
Финал Гран-при России пройдет 4-9 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Вообще такое опустошение и безысходность после ОИ, перестать что ли новости читать… И не потому даже, что они без медалей… А потому что все перевернуто с ног на голову, и теперь черное - это белое, а белое - это черное, и тот, кто хотел, чтобы России больше не было на пъедестале, успешно этого добился самыми непорядочными путями… Достоинство и честь становятся «вымирающими», так что одна гордость за Петю, что, несмотря ни на что вокруг, он остаётся со своим стержнем, достоинством, талантом, которые у него никто не сможет отнять…
Я еще смотрела интервью с Петром, и он там рассказывал, что хотел поехать в свободный день на Комо, но не смог взять машину, так как его банк находится в бане у итальянцев. И вот смотришь на него, молодой, красивый, талантливый - флаг нельзя, в нейтральную форму нарядили, музыку использовать не разрешили, оценили ниже, чем накатал, говорить ничего нельзя, всякие Марсаки высказываются, как им с ним неприятно на одном льду кататься, телефон всем дали ему не дали.
А Петя все равно стоит, улыбается и только хорошее про все говорит (на Комо он на поезде съездил).
А потом еще вся эта пиар кампания с лохматой Алисой, какая она классная и позитивная, хотя катается как табуретка по льду, еще и наши функционеры и фигуристы ее нахваливают.
При том, что все ведут войны, крадут президентов, попутно убивая людей, бомбят людей в Газе, в педофилии завязаны, но виноватая только Россия, которую решили изолировать.