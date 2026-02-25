78

Гуменник выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске

Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России в Челябинске.

Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что фигурист Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России в Челябинске.

«После возвращения из Италии Петр Гуменник начнет подготовку к финалу Гран-при. В Челябинске через несколько недель он будет выступать.

По поводу дат новой поездки к Рафаэлю Арутюняну (в США) пока точной информации нет. Давайте сначала Петр завершит российский сезон, а потом мы подумаем над этим вопросом», — сказала Дайнеко.

Гуменник занял на Олимпийских играх в Милане шестое место. 

Финал Гран-при России пройдет 4-9 марта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoПетр Гуменник
Рафаэль Арутюнян
logoГран-при России
Вероника Дайнеко
мужское катание
logoсборная России
Петя пусть едет, Аделию поберегите лучше, девочка явно нуждается в отдыхе и восстановлении.
Грустно за наших талантливых ребят, все новости о чемпионате мира, а им опять - изоляция…
Вообще такое опустошение и безысходность после ОИ, перестать что ли новости читать… И не потому даже, что они без медалей… А потому что все перевернуто с ног на голову, и теперь черное - это белое, а белое - это черное, и тот, кто хотел, чтобы России больше не было на пъедестале, успешно этого добился самыми непорядочными путями… Достоинство и честь становятся «вымирающими», так что одна гордость за Петю, что, несмотря ни на что вокруг, он остаётся со своим стержнем, достоинством, талантом, которые у него никто не сможет отнять…
Да,у нас много прекрасных ребят.. Грустно,не то слово...Отличных прокатов Всем им на Гран-при,пусть лед не будет скользким,все задуманное получится и Честнейшего судейства..
Вы так хорошо написали, согласна, очень жалко наших светлых талантливых ребят.
Я еще смотрела интервью с Петром, и он там рассказывал, что хотел поехать в свободный день на Комо, но не смог взять машину, так как его банк находится в бане у итальянцев. И вот смотришь на него, молодой, красивый, талантливый - флаг нельзя, в нейтральную форму нарядили, музыку использовать не разрешили, оценили ниже, чем накатал, говорить ничего нельзя, всякие Марсаки высказываются, как им с ним неприятно на одном льду кататься, телефон всем дали ему не дали.
А Петя все равно стоит, улыбается и только хорошее про все говорит (на Комо он на поезде съездил).
А потом еще вся эта пиар кампания с лохматой Алисой, какая она классная и позитивная, хотя катается как табуретка по льду, еще и наши функционеры и фигуристы ее нахваливают.
При том, что все ведут войны, крадут президентов, попутно убивая людей, бомбят людей в Газе, в педофилии завязаны, но виноватая только Россия, которую решили изолировать.
Ну как-то совсем грустно, что опять изоляция (
Победы, Петь, надеюсь, силы остались.
Информация для тех, кто может быть еще не знает. Сегодня в 17:00 выпуск у Малахова будет посвящен Пете и его семье.
Спасибо, будет интересно посмотреть!
Ну вот тренироваться вообще некогда. Многие даже на ЧМ не ездят после ОИ, зачем Пете ФГП?...
Какая прекрасная новость!!!!!Билеты в кармане!!!! Так боялась, что не приедет... Петя ты просто герой невероятный... Спасибо тебе!!! Только приезжай!!!!!!!
Там показательные и Оптимус Прайм будут?
А мог бы на ЧМ ехать, спасибо любимой федерации
Простите,а что должна сделать сейчас федерация? Федерация и окружение,по-моему,сделали и делают для Пети итак много..
В КАС подать, например? На незаконное отстранение всех наших фигуристов. Примеры успешные есть уже давно.
Хорошая новость! Удачи Петру Гуменнику!
Челябинцы, искупайте Петю в овациях, пожалуйста!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Только Петю,остальные парни так,массовка?
