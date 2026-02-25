Гуменник выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске

Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России в Челябинске.

Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что фигурист Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России в Челябинске.

«После возвращения из Италии Петр Гуменник начнет подготовку к финалу Гран-при. В Челябинске через несколько недель он будет выступать.

По поводу дат новой поездки к Рафаэлю Арутюняну (в США) пока точной информации нет. Давайте сначала Петр завершит российский сезон, а потом мы подумаем над этим вопросом», — сказала Дайнеко.

Гуменник занял на Олимпийских играх в Милане шестое место.

Финал Гран-при России пройдет 4-9 марта.